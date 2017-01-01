ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Kanuni Sultan Süleyman Şah Sultan Mimar Sinan Eyüp İstanbul
YAŞAM

462 yıllık Şah Sultan Camii yeniden açılıyor

Kanuni Sultan Süleyman’ın kız kardeşi Şah Sultan adına Mimar Sinan tarafından Eyüp’te inşa edilen Şah Sultan Camii, 4 yıl süren restorasyonun ardından yeniden ibadete açılacak. 462 yıllık caminin açılışı, yarın cuma namazında yapılacak

25 Mayıs 2017 Perşembe, 06:36:42 Güncelleme: 06:44:19

Eyüp Şah Sultan Camii’nde İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından 2013 yılında başlatılan restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre tarihi caminin aslına uygun bir şekilde onarılması için 3.2 milyon TL harcandı. Cami yarın cuma namazında yeniden hizmete açılacak.

ÖZGÜN MALZEMELER

Şah Sultan Camii’nin, depreme karşı daha dayanıklı olması için beden duvarları altına duvar altı temel yapıldı. Temellerin yer altı sularından etkilenmesi, drenaj ve yalıtım sistemiyle minimize edildi. Caminin çatı katında yer alan betonarme saçağın ve duvar içlerinde kalan özelliğini yitirmiş ahşap hatıllar ahşap ve paslanmaz çelik elemanlar ile yenilendi.

Özgün olmayan sıva ve derzler yapıdan uzaklaştırıldı. Minarenin kaide üstü, küpe kadar sökülüp yeniden örüldü. Yapıda özgün malzeme ve malzeme harcı kulanıldı, ahşap imalatları onarıldı. Ses, ışık, ısıtma ve soğutma sistemi imalatları yapılarak onarım tamamlandı.

Tarihi caminin restorasyonunda özgün malzemeler kullanılırken, ahşap bölümleri de onarıldı.

ÇEVRESİNE YEŞİL ALAN

Cami çevresinde sert zemin ve yeşil alan düzenlemeleri yapıldı. Betonarme olan çevre duvarları sökülerek yerine özgününe uygun almaşık tekniğiyle duvar örüldü. Hazire alanında terazisinden çıkmış mezar taşları terazisine getirilerek özgün harç malzemesi ile onarımı yapıldı. Tarihi caminin çevre aydınlatması, su deposu ve yangın tesisatı da onarıldı.

DAHA ÖNCE DE ONARILDI

Kanuni Sultan Süleyman’ın kız kardeşi Şah Sultan adına külliye dahilinde tevhidhane olarak 1555 yılında inşa edilen Şah Sultan Camii’nin kuzeybatı köşesinde yapı ile çağdaş olduğu düşünülen bir minare, güneydoğu köşesinde ise bir 19. yüzyıl türbesi yer almaktadır. Yapı 19. yüzyıl, 1953, 1970-71 ve 1990-91 yıllarında büyük onarımlar geçirmiştir. Osmanlı dönemi onarımlarında yapıya dönemsel ekler getirilmiş; sonraki onarımlarda ise son cemaat yeri, çatı, kadınlar mahfeli gibi kısımlarında büyük değişikliklere gidilmiştir.

Tarihi cami, restorasyon öncesi bu haldeydi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İlk iftar ve sahur saat kaçta?
YAŞAM

İlk iftar ve sahur iple çekiliyor
İstanbul'da elektrikler saat kaçta, ne zaman gelecek?
YAŞAM

İstanbul'da elektrik kesintisi
İstanbul'da sular saat kaçta, ne zaman gelecek?
YAŞAM

İstanbul'da su kesintisi
İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?
YAŞAM

İstanbul'da su kesintisi
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
YAŞAM

İstanbul'da elektrik kesintisi
İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
YAŞAM

İstanbul'da su kesintisi
İşte Türkiye'nin en tehlikeli yolları
YAŞAM

BU YOLLARIN MERHAMETİ YOK! İŞTE EN TEHLİKELİ YOLLAR
Yaralı bulunan kızıl akbaba tedavi edildi
YAŞAM

YARALI AKBABA DOĞAYA SALINDI
462 yıllık Şah Sultan Camii yeniden açılıyor
YAŞAM

462 YILLIK CAMİİ CUMA GÜNÜ AÇILIYOR!
Helal olsun! İşte üniversitelilerden bir efsane!
YAŞAM

HELAL OLSUN! İŞTE ÜNİVERSİTELİLERDEN BİR EFSANE!
Şans Topu sonuçları sorgula (24 Mayıs 2017)
YAŞAM

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI
Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (25 Mayıs 2017)
YAŞAM

YILDIZINIZ BUGÜN NE SÖYLÜYOR?