462 yıllık Şah Sultan Camii yeniden açılıyor

Eyüp Şah Sultan Camii’nde İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından 2013 yılında başlatılan restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre tarihi caminin aslına uygun bir şekilde onarılması için 3.2 milyon TL harcandı. Cami yarın cuma namazında yeniden hizmete açılacak.

ÖZGÜN MALZEMELER

Şah Sultan Camii’nin, depreme karşı daha dayanıklı olması için beden duvarları altına duvar altı temel yapıldı. Temellerin yer altı sularından etkilenmesi, drenaj ve yalıtım sistemiyle minimize edildi. Caminin çatı katında yer alan betonarme saçağın ve duvar içlerinde kalan özelliğini yitirmiş ahşap hatıllar ahşap ve paslanmaz çelik elemanlar ile yenilendi.

Özgün olmayan sıva ve derzler yapıdan uzaklaştırıldı. Minarenin kaide üstü, küpe kadar sökülüp yeniden örüldü. Yapıda özgün malzeme ve malzeme harcı kulanıldı, ahşap imalatları onarıldı. Ses, ışık, ısıtma ve soğutma sistemi imalatları yapılarak onarım tamamlandı.

Tarihi caminin restorasyonunda özgün malzemeler kullanılırken, ahşap bölümleri de onarıldı.

ÇEVRESİNE YEŞİL ALAN

Cami çevresinde sert zemin ve yeşil alan düzenlemeleri yapıldı. Betonarme olan çevre duvarları sökülerek yerine özgününe uygun almaşık tekniğiyle duvar örüldü. Hazire alanında terazisinden çıkmış mezar taşları terazisine getirilerek özgün harç malzemesi ile onarımı yapıldı. Tarihi caminin çevre aydınlatması, su deposu ve yangın tesisatı da onarıldı.

DAHA ÖNCE DE ONARILDI

Kanuni Sultan Süleyman’ın kız kardeşi Şah Sultan adına külliye dahilinde tevhidhane olarak 1555 yılında inşa edilen Şah Sultan Camii’nin kuzeybatı köşesinde yapı ile çağdaş olduğu düşünülen bir minare, güneydoğu köşesinde ise bir 19. yüzyıl türbesi yer almaktadır. Yapı 19. yüzyıl, 1953, 1970-71 ve 1990-91 yıllarında büyük onarımlar geçirmiştir. Osmanlı dönemi onarımlarında yapıya dönemsel ekler getirilmiş; sonraki onarımlarda ise son cemaat yeri, çatı, kadınlar mahfeli gibi kısımlarında büyük değişikliklere gidilmiştir.

Tarihi cami, restorasyon öncesi bu haldeydi.