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Konu makyaj olunca pek çok kişi için akan sular durur. Ancak bu bu sefer makyaj konusunda sınırlar biraz zorlandı. Sosyal medyada makyaj yaparak ünlenen kişiler bu sefer yiyecekleri hatta iç çamaşırını bile makyaj süngeri olarak kullandı. Kimileri ise kırmızı biberle yüzüne fondöten uyguladı. İşte anlaması güç o makyaj uygulama yöntemleri...