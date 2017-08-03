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El ele tutuşma şekliniz aşk hayatınızı yansıtıyor

01 Haziran 2017 Perşembe, 17:27:37 HABERTURK.COM

Farkında olmayabilirsiniz fakat el ele tutuşma şekliniz sizin hakkınızda pek çok detay veriyor. İşte el ele tutuşma şekline göre ilişki analizi

  • 1 El ele tutuşma şekliniz aşk hayatınızı yansıtıyor
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    Vücut dili ve hareketleri, karşınızdaki kişinin ya da kişilerin nasıl bir tavır takındığını alenen gösteriyor. 

  • 2 El ele tutuşma şekliniz aşk hayatınızı yansıtıyor
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    Farkında olamayabilirsiniz ancak birlikte olduğunuz kişiyle el ele tutuşma şekliniz bile ilişkiniz hakkında bilgiler veriyor. İşte el ele tutuşma biçiminize göre ilişkiniz hakkında ipuçları...

  • 3 El ele tutuşma şekliniz aşk hayatınızı yansıtıyor
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    BİRBİRİNE GEÇMİŞ PARMAKLAR

    Avuç içlerinin birbirine değmesi ve parmakların iç içe geçirilmesi tutkulu bir ilişkiniz olduğunun sinyalini verir.

  • 4 El ele tutuşma şekliniz aşk hayatınızı yansıtıyor
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    Birbirine aşırı bağlı kişiler birbirlerinin ellerini bu şekilde tutar. Ancak fark edilmese de bu tutku bazı durumlarda aşırıya kaçabilir ve böyle el ele tutuşan çiftler birbirlerinin hayatına fazlaca müdahale edebilir.

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  • 5 El ele tutuşma şekliniz aşk hayatınızı yansıtıyor
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    YUMRUĞU AVUÇ İÇİNE ALMA

    Eğer ilişkide bir taraf diğer tarafın yumruk şekline soktuğu avucunu sarıp sarmalıyorsa ilişkide dominant taraf da bu kişi olur. 

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YORUMLAR 15
  • Misafir 26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:56
    Hayatımda hiçbir kızın elii tutamadım maalesef :((
  • Misafir 29 Temmuz 2017 Cumartesi 14:34
    Üzdün dostum
  • Misafir 01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:25
    Batıl inanç
  • Misafir 01 Temmuz 2017 Cumartesi 01:27
    Himmm
  • Misafir 30 Haziran 2017 Cuma 16:59
    bence ellerinizi yan yana getirip dua edin daha faydali
  • Misafir 29 Temmuz 2017 Cumartesi 14:35
    Her yerde mi sizden var ya. Numune numune yerleştirmişler
  • Misafir 30 Haziran 2017 Cuma 13:32
    çizgi tutmadı boşanayım ben.
  • Misafir 30 Haziran 2017 Cuma 12:41
    ya de get diyorum :)
  • Misafir 30 Haziran 2017 Cuma 12:27
    hepsi doğru :)))
  • Misafir 05 Haziran 2017 Pazartesi 13:01
    ben her şekilde tutuyorummmmmmm...Heheeee
  • Misafir 05 Haziran 2017 Pazartesi 10:16
    hiçte saçma değil.Göreceli.
  • Misafir 05 Haziran 2017 Pazartesi 09:28
    eğer çiftler küçük parmaklarından birbirine tutuyorsa horon veya halaya girmişlerdi. bence başka anlam aramaya gerekmy ok
  • Misafir 03 Haziran 2017 Cumartesi 12:25
    Saçma
  • Misafir 03 Haziran 2017 Cumartesi 12:49
    Yoo, bence mantıklı. 0 herkes için geçerli değil tabi...
  • Misafir 03 Haziran 2017 Cumartesi 16:30
    Gerçekten çok saçma.
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