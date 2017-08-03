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AVUÇ İÇİNDEKİ ÇİZGİLER SİZİ ANLATIYOR!

Elleriniz aşk hayatınızı ve kişiliğinizi anlatıyor. Bunun için yapmanız gereken tek şey ise avuçlarınızı bu şekilde birleştirmek.

ÇİZGİLER AYNI HİZADA OLURSA

Eğer birlikte olduğunuz kişinin avuçlarındaki çizgiler aynı yöne bakıyorsa çok şanslısınız! Çünkü bu ellere sahip kişiler uzun süreli ve ciddi ilişki içerisinde olurlar.