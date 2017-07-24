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İstanbul ve çevresindeki en temiz plajlar

14 Haziran 2017 Çarşamba, 12:17:58 HABERTURK.COM

Sıcakların kendini iyiden iyiye hissettirmesiyle plaj sezonu da açıldı. Peki İstanbullular çok uzaklara gitmeden nerelerde yüzebilecek? İşte İstanbul il sınırları içerisinde ve İstanbul'a yakın en temiz plajlar...

  • 1 İstanbul ve çevresindeki en temiz plajlar
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    Yazın gelmesi ve sıcakların kendini iyiden iyiye hissettirmesiyle plaj sezonu yavaş yavaş açılmaya başladı. 1 Haziran-15 Eylül tarihlerinin yüzme sezonu olarak belirlendiği İstanbul’da ramazan ayı nedeniyle plajlar henüz dolmasa da İstanbullular yazın tadını çıkarabilecekleri noktaların hesabını yapmaya başladı. 

  • 2 İstanbul ve çevresindeki en temiz plajlar
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    Ekonomik nedenlerle ya da izin alamadığı için Ege ya da Akdeniz sahillerine gitme fırsatı olmayanlar soluğu İstanbul'a yakın noktalarda alacak. Peki İstanbul'a en yakın deniz noktaları neler? 

  • 3 İstanbul ve çevresindeki en temiz plajlar
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    Tüm Türkiye'de girilebilir plajlar Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun ‘http://yuzme.saglik.gov.tr/’ adresinde paylaşıldı. Biz de İstanbul il sınırları içerisinde yer alan ve İstanbul'a yakın şehirlerdeki plajları HABERTURK.com okuyucuları için bir araya getirdik.

  • 4 İstanbul ve çevresindeki en temiz plajlar
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    SARIYER

    Kilyos Plajı

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  • 5 İstanbul ve çevresindeki en temiz plajlar
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    - Kısırkaya Plajı

    - Demirciköy Dalya ve Uzunya Plajları

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YORUMLAR 1
  • Misafir 17 Haziran 2017 Cumartesi 15:26
    avrupanın tüm zehirli atıklarını tuna ile karadenize ve boğazlarımıza boşalır ve kıyılarımızda yengeç bile yaşayamazken bu fotoları basan fotoshop üstadlarının emekleri ne sağlık
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