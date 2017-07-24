14 Haziran 2017 Çarşamba, 12:17:58 | Güncelleme: 24 Temmuz 2017 Pazartesi, 13:28:54
HABERTURK.COM
Sıcakların kendini iyiden iyiye hissettirmesiyle plaj sezonu da açıldı. Peki İstanbullular çok uzaklara gitmeden nerelerde yüzebilecek? İşte İstanbul il sınırları içerisinde ve İstanbul'a yakın en temiz plajlar...
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Yazın gelmesi ve sıcakların kendini iyiden iyiye hissettirmesiyle plaj sezonu yavaş yavaş açılmaya başladı. 1 Haziran-15 Eylül tarihlerinin yüzme sezonu olarak belirlendiği İstanbul’da ramazan ayı nedeniyle plajlar henüz dolmasa da İstanbullular yazın tadını çıkarabilecekleri noktaların hesabını yapmaya başladı.
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Ekonomik nedenlerle ya da izin alamadığı için Ege ya da Akdeniz sahillerine gitme fırsatı olmayanlar soluğu İstanbul'a yakın noktalarda alacak. Peki İstanbul'a en yakın deniz noktaları neler?
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Tüm Türkiye'de girilebilir plajlar Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun ‘http://yuzme.saglik.gov.tr/’ adresinde paylaşıldı. Biz de İstanbul il sınırları içerisinde yer alan ve İstanbul'a yakın şehirlerdeki plajları HABERTURK.com okuyucuları için bir araya getirdik.