Kavurucu sıcaklara denk gelen bayram tatilleri için size fikir verebilecek seyahat rotalarını İstanbul Life dergisi bir araya getirdi. Siz de vakit kaybetmeden bu güzelliklerin keşfine çıkın.
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ANTALYA
Deniz, kum ve güneş...
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Dört bir yana dağılan antik köyleri, tarihi yapıları, batık kentleri, koyları.. Masmavi denizi ve plajlarıyla Antalya size hem maviye hem de tarihe doyuracak bir tatil sunuyor.
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Deniz, kum ve güneşin yanında şehrin sahip olduğu müzeler, Termessos, Phaselis, Perge ve Aspendos gibi birbirinden önemli antik şehirler de oldukça cezbedici. Bunun yanında Antalya' nın, şehir merkezindeki müzesi inanılmaz bir koleksiyona ev sahipliği yapıyor.
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Kaş- Kalkan dağ yolunda daha tepeden geçerken rengine vurulacağınız Kaputaş, sonsuzluk plajı olarak bilinen Patara, çam ağaçlarıyla çevrili Phalesis, hem denize girip hem de şehirden ayrılmama imkanı sunan Konyaaltı plajları, Akdeniz'in sakin sularına kendinizi atmanız için en iyi noktalar.
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Yapmadan dönmeyin
- Kızılkule'yi, Selçuklu Tersanesi'ni görmeden - Saklıkent Kanyonu'nu ziyaret etmeden, - Kale Simena Antik Kenti'nin sokaklarında kaybolmadan, - Düden Şelalesi'ni görüp etkilenmeden, - Tekne turu ile Üçağız Batık Kenti'ni görmeden, - Olympus'u, Patara'yı görmeden, - El oyaları, 'Barak kilim' almadan, - Karakovan balı, keçi boynuzu pekmezi tatmadan, - Köprülü Kanyon'da rafting yapmadan, - Olympos' ta denize girmeden dönmeyin.
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BALIKESİR - AYVALIK/CUNDA
Cennetin yeryüzü durağı...
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Küçücük dar sokaklar, ışıl ışıl bir deniz, size sadece mutlulukla bakan insanlar... Ayvalık ve Cunda'nın eşsiz doğasında bayram tatilinde kendinizi kaybetmeye hazır olun.
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Birini diğerinden ayrı düşünmek imkansız. Ayvalık ve Cunda, Ege'nin çift yumurta ikizleri gibi...
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Dinlenmek, nefes almak, durmak, yeni lezzetler keşfetmek için bu ikilinin tarih kokan sokaklarına eğer hiç gitmediyseniz mutlaka bir şans verin. Ayvalık 22 adanın sarmaladığı, bölgenin en meşhur ilçesi, aynı zamanda Ege'nin kendine has özelliklerini taşıyor.
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Yapmadan dönmeyin
- Eski adıyla Yeniçahori, Küçükköy'ü keşfetmeden, -Taksiyarhis Kilisesi'ni görmeden, - Agios Yannis Kilisesi'nde vakit geçirmeden, - Şeytan Sofrası'nda güneşi batırmadan, - Lokma tatlısı yemeden, - Bol köpüklü bir Türk kahvesi içmeden, - Zeytinyağı almadan dönmeyin.
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Nasıl gidilir?
İstanbul' dan araçla Ayvalık'a ulaşmanın en kolay yolu, Bandırma feribotuna binmek. İndikten sonra yaklaşık üç saatlik bir yolunuz kalacak. Uçakla gitmek isterseniz Edremit'teki havalimanından otobüsle Ayvalık'a yaklaşık bir saatte gidebilirsiniz.
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MUĞLA - BODRUM
Mavinin kod adı: Bodrum
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Bodrum'un mevsimi de modası da hiç geçmiyor. Bodrum denince akan sular duruyor! Gelin Bodrum mavisinin tadını bu bayramda siz de çıkarın.
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Cennet koyları, bembeyaz evleri, birbirinden muhteşem otelleri ve restoranlarıyla ama en çok da doğasıyla büyüler Bodrum. Gümüşlük, Bitez, Yalıkavak, Torba, Göltürkbükü, Ortakent, Turgutreis için Bodrum'un en sevilenleri diyebiliriz.
Bozcaada'da feribottan iner inmez solunuzda restoranların çevrelediği şirin bir liman, sağınızda muhteşem bir kale yükseliyor. Buranın asıl büyüsü üzüm bağlarından geliyor.
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Bozcaada geçmişte büyük bir Rum nüfusunun yaşadığı yerlerden.
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Kapı önünde minderleriyle oturan ada halkı, tatlı rüzgarlar, asmaların kokusunun burnunuza kadar geldiği sokaklar, plajlar, butik oteller, balıkçılar, taş dokular, çiçekler... Burada ruha en çok eskiye dair pek çok şeyin hala korunuyor olması iyi geliyor.
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Ayazma, Habbel, Mermer Burnu, Tuzburnu, Poyraz Liman, Sulubahçe, Beylik denizin tadını çıkarırken aynı zamanda huzur bulacağınız yerlerden birkaçı.
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Yapmadan dönmeyin
- Rüzgar güllerinde güneşi batırmadan, - Plaj keyfi için Habbele Koyu'na gitmeden, - Üzüm bağlarına gitmeden - Bozcaada sokaklarını fotoğraflamadan, - Tüccarların yaptırdığı Bozcaada Kalesi'nde geçmişin izerini bulmadan, - Alaybey Camii, Kimisis Tea Doğu Kilisesi'ni ziyaret etmeden, - Mendirek Mevkii'nde kitap okumadan dönmeyin.
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Nasıl gidilir?
İstanbul'a 400 km. uzaklıkta bulunan Bozcaada'ya, Yenikapı'dan feribotla Bandırma'ya geçip, ardından Çanakkale Geyikli üzerinden feribotla gidebilirsiniz. Otobüsle gidecekseniz, otobüsler sizi Geyikli Yükyeri İskelesi'ne bırakıyor çünkü feribotlar adaya direkt gittiği için otobüsler feribota binmiyor.
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İZMİR - ÇEŞME/ALAÇATI
Ege'nin güneş bahçesi!
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Taş duvarları, daracık sokakları, rengarenk begonvileri, eşsiz muhabbet sofraları, pırıl pırıl deniziyle kalp atışlarını en çok hızlandıran tatil adresi Çeşme- Alaçatı!
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İzmir'in tatil cenneti Çeşme ve Alaçatı, her yaz binlerce tatilci ağırlıyor. Mis gibi hava, Ege'nin serin suları, altın kumlar, mağazalar, sanat galerileri, Türkiye'nin en iyi lezzetleri ve çok daha fazlası bu sınırlar içinde yer alıyor.
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Çeşme'nin birbirinden nefis koyları her kesimden insanı kendine çekmeyi başarıyor. En popüler koyları Ilıca, Altınkum, Pırlanta, Sakızlı, Koca Karı plajları ve Ayayorgi koyu.
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Sık sık popüler eğlence kültürü aynı zamanda sakin tatilin de adresi. Sadece sokaklarının bile size bolca huzur vereceğini söyleyebiliriz. Arnavut kaldırımlı sokakları, taş evleri, mis gibi kokan çiçekleriyle zaman burada dursun isteyeceksiniz.
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Yapmadan dönmeyin
- Alaçatı'nın meşhur rüzgarlarında sörf yapmadan, - Çarşıda dondurma yemeden, - Türk kahvesi içmeden, - Çarşıdan sakız marmelatı ve sakızlı kurabiye almadan, - Ayayorgi Koyu'ndaki plajlardan birinde yüzmeden, - Her cumartesi kurulan Alaçatı Pazarı'nı ziyaret etmeden, - Çeşme Kalesi'ne gitmeden, - Çeşme'de tekne turu yapmadan, - Alaçatı'nın taş evlerle dolu sokaklarını turlamdan, - Gece otele dönüş yolunda kumru yemeden dönmeyin.
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MUĞLA - FETHİYE
Adeta ışık yurdunun kenti!
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Antik dönemde 'ışık yurdunun insanları' yani Likyalılar buraya hakimiyet kurmuş ve o günden bugüne Fethiye'nin güzellikleri tatilcilere adeta cenneti sunuyor.
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Eskiden Telmasos adıyla anılan Fethiye'de keşfedilecekler listesi çok kabarık. Fakat önceliği sakinliği ve rahatlığında. Burayı her şeyiyle güzel olarak tanımlamak mümkün.
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Kafanızı çevirdiğiniz her yerde bir antik kente rastlayabilirsiniz. Kabak Koyu, Kelebekler Vadisi, Ölüdeniz, Belcekız veya Faralya.Hangisine giderseniz gidin huzurlu bir tatil vadediyor Fethiye. Ayrıca adrenalin severler için yamaç paraşütü, tandem, paragliding, kaya tırmanışı, rafting, kano, tüplü dalış gibi seçenekler var.
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Yapmadan dönmeyin
- Saklıkent Kanyonu'na girmeden, - Antik kentleri ziyaret etmeden, - Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlamadan, - Kral Mezarlığı'nı görmeden, - Ölüdeniz'de denize girmeden, - Kelebekler Vadisi'nde ruhunuzu dinlendirmeden, - Kabak Koyu'nda kendinizi bırakmadan, - 12 Adalar tekne turu yapmadan, - Çarşısında turlamadan, - Pazar günü kurulan pazarda gözleme yemeden, - Belcekız Plajı'nda denizin tuzunu tatmadan dönmeyin.
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ÇANAKKALE - GÖKÇEADA
Burası sessizliğin ve huzurun karşılığı demek.
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Gökçeada Türkiye'nin en büyük adası. Bozcaada'nın yaklaşık sekiz katı büyüklüğünde. Denizi, Türkiye'nin en temiz denizlerinden biri. Burada hem sörf hem de dalış için farklı koylar bulmak mümkün. Rum köyleri ve sahilleriyle büyüleyen bu adada yapmanız gereken en önemli şey köyleri dolaşmak.
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Muhteşem esintileriyle meşhur Kaleköy'den Ege'yi, Semadirek Adası'nı izleyerek keyifli saatler geçirebilirsiniz. Kendi suyunu kendi karşılayan bu adada temiz su kaynaklarının ve temiz havanın tadını çıkarın!
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Yapmadan dönmeyin
- Yıldız Koyu ve Tepe Köy'de güneşi batırmadan, - Marmaros Şelaleleri'ni görmeden, - Zeytinli Köyü'nde bademli kurabiye yemeden, - Kaleköy'de bir kahve içmeden, - Laz Koyu'nda denize girmeden dönmeyin.
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Nasıl gidilir?
Buraya ulaşım sadece deniz yoluyla bir arabalı feribot ve bir deniz otobüsüyle yapılabiliyor. Adada bir havalimanı bulunmasına rağmen maalesef kullanılmıyor. İstanbul'dan Kabatepe yaklaşık 350 km. Ardından Kabatepe'den adaya yolculuk deniz otobüsleriyle bir saat sürüyor.