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Şehrin gürültüsünden uzak rüya gibi bayram rotaları

16 Haziran 2017 Cuma, 16:50:59 HABERTURK.COM

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte şehirden kaçış planları başladı bile. Eğer bayram tatili fırsatını değerlendirecek bir planınız henüz yoksa haberimizi okumayı ihmal etmeyin

  • 1 Şehrin gürültüsünden uzak rüya gibi bayram rotaları
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    Bodrum'dan Alaçatı'ya, Antalya'dan Ayvalık'a, Fethiye'den Bozcaada'ya.. 

    Kavurucu sıcaklara denk gelen bayram tatilleri için size fikir verebilecek seyahat rotalarını İstanbul Life dergisi bir araya getirdi. Siz de vakit kaybetmeden bu güzelliklerin keşfine çıkın.

     

  • 2 Şehrin gürültüsünden uzak rüya gibi bayram rotaları
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    ANTALYA

    Deniz, kum ve güneş...

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    Dört bir yana dağılan antik köyleri, tarihi yapıları, batık kentleri, koyları.. Masmavi denizi ve plajlarıyla Antalya size hem maviye hem de tarihe doyuracak bir tatil sunuyor.

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    Deniz, kum ve güneşin yanında şehrin sahip olduğu müzeler, Termessos, Phaselis, Perge ve Aspendos gibi birbirinden önemli antik şehirler de oldukça cezbedici. Bunun yanında Antalya' nın, şehir merkezindeki müzesi inanılmaz bir koleksiyona ev sahipliği yapıyor. 

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    Kaş- Kalkan dağ yolunda daha tepeden geçerken rengine vurulacağınız Kaputaş, sonsuzluk plajı olarak bilinen Patara, çam ağaçlarıyla çevrili Phalesis, hem denize girip hem de şehirden ayrılmama imkanı sunan Konyaaltı plajları, Akdeniz'in sakin sularına kendinizi atmanız için en iyi noktalar.

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