ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YAŞAM

Hangi sebeple moda olabileceğini sorgulatan tuhaf kıyafetler

17 Haziran 2017 Cumartesi, 16:29:24

Her sene değişen moda akımları hepimizi az çok etkiliyor. Ancak bu moda akımlarına uymak biraz cesaret ve çılgınlık istiyor

  • 1 Hangi sebeple moda olabileceğini sorgulatan tuhaf kıyafetler
    1 | 52

    Herkes, az çok modayı takip ediyor. Kıyafet, saç, ayakkabı aksesuar modası da her sezon kendini yenilemeye devam ediyor. Ancak moda akımlarının her zaman mükemmel olduğunu söyleyemeyiz. 

  • 2 Hangi sebeple moda olabileceğini sorgulatan tuhaf kıyafetler
    2 | 52

    Örneğin göbek görünümündeki bu bel çantaları, göze hitap etmenin fazlaca uzağında...

  • 3 Hangi sebeple moda olabileceğini sorgulatan tuhaf kıyafetler
    3 | 52

    Farklı renklerde ve şekillerde tasarlanan bu enteresan çantalar henüz satılmıyor. Ancak çantaların kullanıcı beğenisine sunulması an meselesi...

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Hangi sebeple moda olabileceğini sorgulatan tuhaf kıyafetler
    4 | 52

    İşte sosyal medyada da sıkça ses getiren, garip moda akımları...

  • 5 Hangi sebeple moda olabileceğini sorgulatan tuhaf kıyafetler
    5 | 52
    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 9
  • Misafir 08 Temmuz 2017 Cumartesi 13:11
    "Hiç şüphe yoktur ki biz onları ibret alasınız diye yarattık" - Bakara suresi 20. ayet
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 22:05
    Moda aptalların uydurduğu cimrilerin uyguladığı saçma bir kavram bana göre.
  • Misafir 20 Haziran 2017 Salı 09:42
    siz fakire yardım etmezseniz onu giydirmezseniz ALLAH CC fakirin giydiğini size giydirir ve siz bundan mutlu olursunuz ve bunada moda(!) dersiniz
  • Misafir 19 Haziran 2017 Pazartesi 10:12
    Bunlar hangi mağazada satılıyor? Hergün kampanya yapıyorlarmı acaba :)
  • Misafir 18 Haziran 2017 Pazar 13:28
    Yok artık
  • Misafir 17 Haziran 2017 Cumartesi 23:09
    Allah akıl fikir versin
  • Misafir 17 Haziran 2017 Cumartesi 21:40
    Allah im sen koru bizi
  • Misafir 17 Haziran 2017 Cumartesi 21:01
    Allah akıl fikir versin
  • Misafir 17 Haziran 2017 Cumartesi 18:39
    bildigin soytari hepsi
Kalan karakter : 2000