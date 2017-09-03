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Ya da bu adam 28 yıl boyunca kamyon şoförlüğü yapmış ve araç kullandığı sırada sol taraftan giren güneş ışınlarına maruz kalmış. Öyle olunca da yüzünün bir tarafı diğerinden daha fazla kırışmış. İşte yıllar boyu kullanım sonucunda değişen eşyalar, aşınan merdivenler, binalar ve fazlası...