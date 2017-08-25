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Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri

20 Haziran 2017 Salı, 15:55:55

Ünlüler ünlü olmadan önce hangi meslekleri yapıyordu? İşte Gal Gadot'tan Rihanna'ya Kim Kardashian'dan Brad Pitt'e ünlülerin eski meslekleri...

  • 1 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
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    Wonder Woman filminin yıldızı Gal Gadot, İsrail Savunma Kuvvetlerinde çalıştı.

     

  • 2 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
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    Rihanna gönüllü olarak orduda yer aldı.

     

  • 3 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
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    Ressam Bob Ross, ünlü olmadan önce hava kuvvetlerinde çavuştu.

     

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  • 4 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
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    Nicole Kidman ünlü olmadan önce masözlük eğitimi aldı. Bu sayede kanser olan annesinin ağrılarını dindirecekti. 

     

  • 5 Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
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    Kim Kardashian bir zamanlar Paris Hilton'un asistanlığını yapt

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YORUMLAR 5
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 17:12
    Brad Pitt Ben Zengin Siz Değil diye Fors Atıyordu.twitt`de.hehehe
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 15:17
    en komiği de miley cyrus sahneden sütyen toplamak ?
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 14:12
    Nicole Kidman'IN AİLESİ AVUSTRALYA'NIN EN BÜYÜK MADEN ŞİRKETİNİN SAHİBİ..
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 14:02
    johnny depp ünlü olduğunda henüz internet diye birşey yoktu.
  • Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 13:29
    WOOOOOWWWWWWW
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