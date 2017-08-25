YAŞAM
Ünlülerin ünlü olmadan önceki meslekleri
20 Haziran 2017 Salı, 15:55:55 | Güncelleme: 25 Ağustos 2017 Cuma, 11:17:13
Ünlüler ünlü olmadan önce hangi meslekleri yapıyordu? İşte Gal Gadot'tan Rihanna'ya Kim Kardashian'dan Brad Pitt'e ünlülerin eski meslekleri...
-
1
1
|
75
Wonder Woman filminin yıldızı Gal Gadot, İsrail Savunma Kuvvetlerinde çalıştı.
-
2
2
|
75
Rihanna gönüllü olarak orduda yer aldı.
-
3
3
|
75
Ressam Bob Ross, ünlü olmadan önce hava kuvvetlerinde çavuştu.
-
4
4
|
75
Nicole Kidman ünlü olmadan önce masözlük eğitimi aldı. Bu sayede kanser olan annesinin ağrılarını dindirecekti.
-
5
5
|
75
Kim Kardashian bir zamanlar Paris Hilton'un asistanlığını yapt
-
6
6
|
75
Ardından şöhret basamaklarını hızla çıktı.
-
7
7
|
75
Ünlü aktör Steve Buscemi ünlü olmadan önce New York'ta itfaiyeciydi.
-
8
8
|
75
Sevilen aktör Christopher Walken, bir zamanlar aslan terbiyecisiydi.
-
9
9
|
75
George Clooney, ayakkabı satış görevlisiydi. Ancak kapı kapı dolaşıp sigorta satıçılığı da yaptı.
-
10
10
|
75
Efsane sanatçı David Bowie kasap çırağıydı.
-
11
11
|
75
Kate Winslet bir dükkanda sandviç yapıyordu.
-
12
12
|
75
Sandra Bullock ünlü bir aktris olmadan önce garsonluk yaptı
-
13
13
|
75
Charlize Theron bale eğitimi aldı ancak. 19 yaşında dizini sakatlayınca dans kariyerini yarıda bırakmak zorunda kaldı.
-
14
14
|
75
Michelle Pfeiffer bir zamanlar kasiyerlik yaptı.
-
15
15
|
75
Bradley Cooper bir otelde karşılama görevlisiydi.
-
16
16
|
75
Michael Fassbender pek çok mekanda barmenlik yaptı
-
17
17
|
75
Ünlü aktör bir zamanlar James Franco ünlü bir fast food zincirinde çalıştı.
-
18
18
|
75
Dünyaca ünlü şarkıcı Nelly Furtado, bir zamanlar oda temizlikçisiydi.
-
19
19
|
75
Lady Gaga, ünlü olmadan önce garsondu.
-
20
20
|
75
Megan Fox ünlü olmadan önce garsonluk yaptı fakat müşterilerinin tacizlerine maruz kalınca işi bırakmak zorunda kaldı.
-
21
21
|
75
Güzel oyuncu bir ara da muz kıyafeti giyip, dükkanda meyve sattı.
-
22
22
|
75
ABD'li şarkıcı Lana Del Rey, garsonluk yaptı.
-
23
23
|
75
Oscar'lı oyuncu Julianne Moore oyunculuk başarılarından önce garsonluk yapıyordu.
-
24
24
|
75
Rooney Mara yaz kampı görevlisiydi.
-
25
25
|
75
Sevilen oyuncu Gwyneth Paltrow garsondu.
-
26
26
|
75
Hugh Jackman bir zamanlar spor hocalığı yaptı.
-
27
27
|
75
Jennifer Aniston zamanlar telefon üzerinden satış yaptı.
-
28
28
|
75
Daha sonra Friends dizisiyle birlikte ünlü oldu.
-
29
-
30
-
31
-
32
-
33
33
|
75
Jim Carrey fabrikada temizlik görevlisiydi.
-
34
34
|
75
Gerard Butler Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ancak bu alanda pek dikiş tutturamadı.
-
35
35
|
75
Eva Mendes bir zamanlar alışveriş merkezinde sosisli sandviç sattı.
-
36
36
|
75
Güzel oyuncu pizza dükkanında da çalıştı.
-
37
37
|
75
Nicki Minaj ünlü olmadan önce bir dönem garsonluk yaptı.
-
38
38
|
75
Şu an ise milyonların dinlediği ünlü şarkıcı...
-
39
-
40
40
|
75
Ünlü şarkıcı Gwen Stefani meşhur olmadan önce kasiyerdi.
-
41
41
|
75
Ünlü rapçi Fetty Wap kargo şirketinde çalışıyordu.
-
42
42
|
75
Taylor Swift bir zamanlar ailesine yardımcı olabilmek için Noel ağacı satan bir dükkanda çalıştı.
-
43
43
|
75
Şimdi ise dünyanın en çok kazanan şarkıcılarından biri...
-
44
44
|
75
Miley Cyrus babasının konserlerinde sahneye fırlatılan iç çamaşırları topluyordu.
-
45
-
46
46
|
75
Ülkemizde de tanınan dünyaca ünlü oyuncu, bir zamanlar fast-food dükkanında çalışıyordu.
-
47
-
48
48
|
75
Ünlü rapçi mağazada satış görevlisiydi.
-
49
-
50
50
|
75
Sevilen oyuncu davetlere kaligrafik yazı yazıyordu.
-
51
51
|
75
Beyonce, daha ünlü olmadan önce annesinin kuaför salonunda çalışıyordu.
-
52
-
53
53
|
75
İnternetten kalem satıyordu.
-
54
-
55
55
|
75
Güzel oyuncu ünlü olmadan önce garsonluk yapıyordu.
-
56
-
57
57
|
75
Otelde müşterileri karşılayıp, valizlerini taşıyordu.
-
58
58
|
75
Chase Crawford
Justin Hartley çimleri biçiyordu
-
59
59
|
75
Ünlü bir mağazada yarı çıplak bir şekilde müşterileri karşılıyordu.
-
60
60
|
75
ABD'li aktör Justin Hartley ünlü olmadan önce bir zamanlar çimleri biçiyordu
-
61
-
62
62
|
75
Ünlü aktör bir zamanlar sinemada yer göstericiydi
-
63
-
64
64
|
75
Hukuk bürosunda sekreterlik yapıyordu.
-
65
-
66
66
|
75
Tavuk kılığında restorantta çalışıyordu.
-
67
67
|
75
Pop müziğinin kraliçesi Madonna ünlü olmadan kasiyerlik yaptı.
-
68
-
69
69
|
75
Karizmatik aktör George Clooney beyzbol oyuncusuydu.
-
70
70
|
75
Başarılı aktör Bruce Willis barmenlik yapıyordu.
-
71
-
72
72
|
75
Oscar sahibi oyuncu ünlü olmadan önce bir dönem bankacılık yaptı.
-
73
-
74
-
75
75
|
75
Ünlü oyuncu aerobik eğitmeniydi.