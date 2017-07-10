08 Temmuz 2017 Cumartesi, 16:26:43 | Güncelleme: 10 Temmuz 2017 Pazartesi, 11:05:52
HABERTURK.COM
İşte azılı suçluların doğum tarihlerine göre en tehlikeli ve masum burçlar...
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1|40
FBI'ın veritabanı üzerinden, suçluların doğum tarihlerine dayanılarak yapılan analizler sonucu burçların suç işleme eğilimlerinin belirlendiği iddia edildi. İşte kesinleşmemiş o verilere göre en tehlikeli ve en masum burçlar...
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2|40
Koçlar beşinci sırada
İnatçılıkları ve aniden parlamalarıyla ünlü olan Koç burçları listeye ortalardan girdi. Öfkeleri ile bilinen, asi ve inatçı bir burç olan Koçlar ilk beşte.
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3|40
Koç burcuna mensup azılı suçlular, analize göre cinayetlerin çoğunu cinnet anında gerçekleştiriiyor ve sonrasında pişmanlık duyuyorlar.
4
4|40
Dördüncü sırada Boğa
Boğa burçları sabırlı, sabit fikirli ve oldukça inatçıdır. Öfkeleri, hırslı yapıları, güçlü karakterleri ile bilinen boğalar, listenin üst sıralarında!
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Saf kötülük ya da psikopatlıktan yana değiller ancak kendilerine çıkar sağlama amaçlı cinayetler işlemekten çekinmiyorlar.
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Bir diğer istatistik ise Boğalar dolandırıcılık gibi parasal konularda daha çok suçlu çıkarıyor.
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En tehlikesiz burç İkizler
İkizler burcunun en zararsız burç olduğunu tahmin eder miydiniz? İstatistiklere göre en zararsız burç olarak kayıtlara geçmiş İkizler...
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Ne yaptığı kestirilemez ve değişken tavrından dolayı İkizler burcunun tehlikeli olduğu düşünülse de aslında hiç doğru değil.
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İnişli çıkışlı ruh halleri ile ünlenmiş bu burç, aslında kendinden başka kimseyi incitemiyor.
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En tehlikeli burç Yengeç
Yengeç burcu en çok psikopatı barındıran burç olarak zirvede yer alıyor.
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Çok duygusal burçlardan biri kabul edilen Yengeçler, aslında yaşadıkları zorlukları hep içine atıyor ve sıkıntılarını hiç dile getirmiyor.
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Haliyle de bir süre sonra bu durum ani parlamalara sebep oluyor. Yani birden sinirlenen yapılarıyla Yengeç burcu en çok cinayet işleyen birinci burç!
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Ayrıca bu burcun işlediği cinayetlerin çoğu diğer burçların aksine kıskançlık gibi duygusal temellere dayanan durumlardan kaynaklı.
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En zararsız üçüncü burç Aslanlar...
Çoğu zaman ortamdaki ilgiyi üzerinde toplamak isteyen, hırslı bir burç olarak bilinen Aslan en zararsız üçüncü burçmuş.
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Genelde ünlü olmak ve tanınmak isteyen lider ruhlu bu burçlar aslında karakterlerine uygun cinayetler işliyor.
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Aslan burcunda olup cinayet işleyen kişiler verdikleri ifadelerinde "ilgi çekme" amaçlı psikopatlık yaptıklarını dile getirmişler.
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Başaklar listenin sonlarında
Titiz ve muntazam bir burç olan Başaklar en psikopat sekizinci burç olarak belirlendi.
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Temiz ve planlı olan bu burçlar işledikleri cinayetleri de en ince ayrıntısına kadar düşünüyor.
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Bu nedenle bu burçta cinayet işleyenlerin kanıtları yok etme ve yakalanmama konusunda başarılı olduğu iddia ediliyor.
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Diğer yandan Başak burçlarının cinayetten çok "dolandırıcılık" suçunda sabıkalarının olması bu burçtaki suçlular için bir başka detay.
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Adaletli olmaya özen gösteren, sanatçı ruhuyla öne çıkan Terazi burcu listenin sonlarında, yani dokuzuncu sırada.
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Huzuru bilen ve arzulayan Terazi burçları savaşı sevmez ve huzuru bozacak şeylere karşı çıkar.
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Adaletli, sabırlı ve kibar yapısıyla bilinen bir burç olan Terazi, analize göre keyiften değil zor durumda adaleti sağlama amaçlı cinayet işliyor.
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Akrepler en tehlikeli ikinci burç
Akrep insanları sırlarını iyi saklarlar. Hep bir gizemli yanları vardır ve hiçbir zaman bir Akrep’in ne düşündüğünü bilemezsiniz.
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Karşı tarafın fotokopisini çeker gibi, zayıflıklarını ve güçlü hallerini fark ederler. En ince ayrıntıları gözlemleyen Akrep, bu nedenle en tehlikeli ikinci burç.
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Kendilerine yapılan kötülüğü asla unutmayan ve merhametsizliğe misli ile karşılık veren Akrep burcu mensup suçlular işledikleri cinayetlerin çoğunu acı verici ve sadistçe yöntemlerle gerçekleştirmiş.
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Dünyanın en ünlü psikopatlarından Charles Manson da Akrep burcudur...
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En tehlikeli bir diğer burç ise Yay
Yay burcunun listede ilk sırada olmamasının tek sebebi cinayetlerin çoğunu kendisinin değil emrindeki diğer kişilere işletmiş olması.
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Verilere göre Yay burçlarına mensup suçluların oldukça fazla olduğu gözlenmiş.
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Karizmatik tavırları ve zekası ile etraflarındaki herkesin saygısını kazanıp liderliğini ilan eden Yay burçları mafya babalığı ya da uyuşturucu baronluğu gibi akılalmaz konumlar elde edebiliyorlar.
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Örneğin Pablo Escobar, Ted Bundy, Lucky Luciano, Charles Bronson gibi mutlaka adını duyduğunuz suçluların çoğu Yay burcuydu.
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Oğlak listenin ortalarında
Oğlak burcu listenin ortasında yer alıyor.
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Bu burç sayısal olarak ortalama civarda katil ve psikopat barındırsa da, içinde bulunan katiller gelmiş geçmiş diğer katiller arasında en çok sayıda cinayeti işleyenlerden oluşuyor.
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Kovalar en zararsız ikinci burç
Yenilikler çıkarmak, icat etmek, farklı çözüm yolları bulmak için çalışan Kova burçları en tehlikesiz ikinci burç olarak biliniyor.
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Diğer yandan insanları ve olayları manipüle etme yetenekleri yüksek olan bu burcun mensupları, yaptıkları psikopatlıkların üstünü örtebildikleri ve asla yakalanmadıkları için bu kadar masum gözüküyor da olabilirler.
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Kısaca Kova burçlarından yakalanan suçlu sayısı diğerlerine göre daha az.
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Balık burçlarının duygusal olduğuna bakmayın!
Birçok kişi Balık burcunun duygusallığı konusunda aynı fikirde.
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Ancak istatistiklere göre yumuşak kalpliliği ve duygusallığıyla nam salmış Balık burcu sanıldığı kadar masum değil.
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Hatta ve hatta en garip ve korkutucu cinsten seri katiller bu gruptan çıkıyor.
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Balık burcu suçlularından örnek olarak palyaço kılığıyla cinayetler işleyen ABD'nin en meşhur seri katillerinden John Wayne Gacy'i gösterebiliriz.