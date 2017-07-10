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FBI verilerine göre en tehlikeli burçlar

08 Temmuz 2017 Cumartesi, 16:26:43 HABERTURK.COM

İşte azılı suçluların doğum tarihlerine göre en tehlikeli ve masum burçlar...

  • 1 FBI verilerine göre en tehlikeli burçlar
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    FBI'ın veritabanı üzerinden, suçluların doğum tarihlerine dayanılarak yapılan analizler sonucu burçların suç işleme eğilimlerinin belirlendiği iddia edildi. İşte kesinleşmemiş o verilere göre en tehlikeli ve en masum burçlar...

  • 2 FBI verilerine göre en tehlikeli burçlar
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    Koçlar beşinci sırada

    İnatçılıkları ve aniden parlamalarıyla ünlü olan Koç burçları listeye ortalardan girdi. Öfkeleri ile bilinen, asi ve inatçı bir burç olan Koçlar ilk beşte. 

  • 3 FBI verilerine göre en tehlikeli burçlar
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    Koç burcuna mensup azılı suçlular, analize göre cinayetlerin çoğunu cinnet anında gerçekleştiriiyor ve sonrasında pişmanlık duyuyorlar.

  • 4 FBI verilerine göre en tehlikeli burçlar
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    Dördüncü sırada Boğa

    Boğa burçları sabırlı, sabit fikirli ve oldukça inatçıdır. Öfkeleri, hırslı yapıları, güçlü karakterleri ile bilinen boğalar, listenin üst sıralarında!

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  • 5 FBI verilerine göre en tehlikeli burçlar
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    Saf kötülük ya da psikopatlıktan yana değiller ancak kendilerine çıkar sağlama amaçlı cinayetler işlemekten çekinmiyorlar.

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YORUMLAR 3
  • Misafir
    Misafir
    Bende Başak burçlarından korkarım, çok sakin planlı ve zekice intikam alırlar.
  • Misafir
    Misafir
    hayatta zarar gördüğüm insanlar hep yengeç burcuydu, bu yüzden çok şaşırmadım. kendi kafalarında sinsice yargılar ve infaz ederler.
  • Misafir
    Misafir
    bende yengeçim sen yengençlerden zarar görmüşsün biz yengeçler bütün burçlardan zarar görüyoruz :)
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