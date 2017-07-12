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VİNÇLE VAN GÖLÜ'NE İNDİRİLECEK

Eyigün'ün oğlu Talha ise babasına çok destek olduğunu belirtek, babasının işte olduğu zamanlarda kendisinin tekne yapımıyla uğraştığnı söyledi. Eyigün, "İlk başladığımız zamanlar cevrede bu kadar ev olmadığı için sahile taşıma konusunda pek bir sıkıntı yaşamayacağımızı düşündük. Ancak şimdi vinçle bahçeden alıp dar sokaklardan geçirerek Van Gölü'ne indireceğiz"dedi.