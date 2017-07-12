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10 yıl uğraşıp tekne yaptılar

11 Temmuz 2017 Salı, 10:06:03

Bitlis'te yaşayan Nahit Eyigün, oğlu Talha ile birlikte yaklaşık 10 yılda tekne inşa etti

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    Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde yaşayan Nahit Eyigün, oğlu Talha ile birlikte 10 yılda tekne inşa etti.

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    DHA'nın haberine göre teknenin boyama ve motor aşamasının kaldığını belirten Eyigün, "Oğlum 13 yaşındayken başladığımız tekne yapımının sonuna geldik. Teknemiz yaklaşık 1.5 ton ağırlığında, 7.5 metre uzunluğunda, 10 kişiyi rahatlıkla ağırlayacak kapasitede. Vinçle bahçeden alıp dar sokaklardan geçirerek Van Gölü'ne indireceğiz" dedi.

     

     

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    Tatvan Feribot İşletmesi Müdür Vekili, elektrik-elektronik mühendisi 48 yaşındaki Nahit Eyigün, 10 yıl önce tekne yapımına başladı. Oğlu Talha ile birlikte evinin damında başladıkları tekne yapımına evin bahçesinde devam etti.

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    Aldığı maaşla tekne yapımı için malzeme aldığını söyleyen Eyigün, "Tekne yapımına 2007 yılında bir kano hevesiyle başladık. Biz ilk kanoyu evimizin salonunda yaptık. Daha sonra oğlumla beraber Trimaran tekneyle ilgili fizibilite çalışması yaptık. 2 yılımız Trimaran tekneleri araştırmakla geçti.

     

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    Daha sonra tamamen tekneye odaklandık. Tekne yapımına başladığımızda oğlum 13 yaşındaydı. Şimdi oğlum 23 yaşında ve İnşaat Mühendisliği 2'nci sınıf öğrencisi. Oğlumun bu teknedeki emeği çok büyük" dedi.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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YORUMLAR 1
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    Misafir
    harika
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