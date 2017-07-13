en güzel cuma mesajları

Resimli cuma mesajları, müslümanların kaynaşmaları açısından güzel bir paylaşım olacaktır. Müslümanların bayram günlerinden biri olan cuma günü müslümanlar, öğle vakti cemaat halinde cuma namazını eda ederler. Bu mübarek günde sevdiklerinize, eşinize ve dostunuza gönderebileceğiniz en güzel 2017 resimli cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte en güzel 2017 resimli cuma mesajları...

CUMA MESAJLARI 2017

Allahım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizlere merhamet buyur. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz... Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz... Hayırlı Cumalar...

Allahım! Sana itaat edilir, Sen karşılığını verirsin; Sana isyan edilir, Sen bağışlar ve af edersin, darda kalanlara icabet eder, zararı, sıkıntıyı ortadan kaldırıp, hastalara şifa, dertlilere deva verir, günahları bağışlar, tövbeleri kabul edersin. Sen bizlerin dualarını kabul buyur Allahım!

Rabbim; bizi bugün de dua edenlerden, her daim şükredenlerden ve sevmeyi bilenlerden eyle. Allah Cumamızı kabul ve mübarek eylesin.

Allahım! Sen ölümlerin en güzeli ile bizi huzuruna al Allahım! Ölümümüzü her türlü şerden kurtulup rahata erme vesilesi yap Ya Rabbi! Allahım! Bizleri Sen'i çok zikreden, Sana çok şükreden, Sen'den çok korkan, Sana çok itaat eden, Sana karşı saygı ile dopdolu olan, ahu efgan edip dua dua yalvaran ve durmadan Sana teveccüh eden kullarından eyle.

Herkese Hayırlı Cumalar Arkadaşlar Yaradan Yar ve Yardımcınız Olsun...

Allahım! Kalb katılığından, gafletten, dalaletten, zilletten, miskinlikten, küfürden, fısktan, nankörlükten, riyadan, sadece Sana sığınırız. Sen bizleri koru. Güç yetiremeyeceğimiz bela, fitne ve musibetlerle bizi imtihan eyleme Allahım!

Her yerde haddini bilen, gönül aynasını silen, mahşerde beraat edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri Allah’ım. Amin. Cumamız mübarek olsun.

Allahım! İhsan buyurduğun nimetlerini geri almandan, azabının ansızın gelip çatmasından, gazabına sebep olacak şeylerden Sana sığınırız.Bizlere yol göster Allahım!

Kalbinizden geçen tüm dualar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı cumalar...

Allahım! Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doyma bilmeyen nefisten, yaşarmayan gözden ve icabet edilmeyen duadan sana sığınırız. Bildiğimiz ve bilmediğimiz şeylerin şerrinden Sen bizleri koru Allahım!

Mutluluk yakanıza yapışsın, huzur ayağınıza dolaşsın, sevinç ellerinize bulaşsın, güzellikler kirpiklerinizi ıslatsın inşallah. Cumanız mübarek olsun.

Allahım! Sen'den dünya ve ahirette af ve afiyet diliyoruz. Her türlü semavi ve arzi afet ve belaları üzerimizden uzaklaştırmanı istiyoruz.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2017

Sosyal medya hesabından cuma mesajlarını resimli olarak paylaşmak isteyenler için hazırladığımız en güzel resimli cuma mesajları;

resimli cuma mesajları

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Cuma mesajları

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