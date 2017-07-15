Gaziantep'in bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor ve vatandaşlar da suların saat kaçta geleceğini araştırıyor. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), internet sitesi üzerinden bugün uygulanacak olan su kesintileri listesini yayınladı. Peki Gaziantep'te sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte detaylar...
GAZİANTEP'TE SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?
GASKİ tarafından paylaşılan planlı su kesintilerine göre, aşağıdaki su kesintileri yapılacak;
15.07.2017 CUMARTESİ 09:00 - 21:00 ARASI
- ULUS
- FATİH
- EMEK
- GÜVENEVLER
- BATIKENT
- ATATÜRK
- PANCARLI
- ADLİYE CİVARI
- OSMANGAZİ BİR KISMI
- ŞEHİRGÖSTEREN
- BÖLGE TRAFİK
- 5. ZIRHLI TUGAY
- BÜYÜKPINAR
- İBRAHİMLİ KÖY
- ERİKÇE ORMANI
- DÜLÜKBABA ORMANI
- GÜNEYKENT
- YEDİTEPE
- ŞAHİNTEPE
- ABDULHAMİTHAN
- KARATAŞ
- BÜLBÜLZADE
- ERTUĞRULGAZİ
- AKKENT
- MAVİKENT
- İBNİSİNA
- GAZİANTEP ÜNİV.
- HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
- BEŞTEPE
15.07.2017 CUMARTESİ 21:00 İLE 16.07.2017 PAZAR 09:00 ARASI
- 29EKİM
- TÜRKTEPE
- S.EYYUBİ
- TIŞLAKİ
- UMUT
- ŞEKEROĞLU
- ŞİRİNEVLER
- KANALICI
- YENİ MAHALLE
- BOYACI
- ÇIKSORUT
- KOZLUCA
- KARAOĞLAN
- KEPENEK
- GİRNE
- SUYABATMAZ
- GÜZELYURT
- GÖLLÜCE
- 25 ARALIK
- YAZICIK
- KARAGÖZ
- BEKİRBEY
- SEFERPAŞA
- CABİ
- DÜĞMECİ
- BOSTANCI
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