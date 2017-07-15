Gaziantep'in bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor ve vatandaşlar da suların saat kaçta geleceğini araştırıyor. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), internet sitesi üzerinden bugün uygulanacak olan su kesintileri listesini yayınladı. Peki Gaziantep'te sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte detaylar...

GAZİANTEP'TE SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

GASKİ tarafından paylaşılan planlı su kesintilerine göre, aşağıdaki su kesintileri yapılacak;

Kesinti Tarihi 15/07/2017 Açıklama GAZİKENT MH.41 CD. ÜZERİNDEKİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SAAT:13.00 A KADAR GAZİKENT-ATAKENT-BELKIS-BURAK MH. LELERİNE SU VERİLEMEYECEKTİR. VATANDAŞLARIMIZIN BİLGİSİNE SUNULUR. Kesinti Tarihi 15/07/2017 Açıklama BARIŞ MH. 28 ŞEHİTLER CD. ÜZERİNDEKİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SAAT:14.00 A KADAR BARIŞ MH.BIR KISMINA SU VERİLEMEYECEKTİR. VATANDAŞLARIMIZIN BİLGİSİNE SUNULUR. Kesinti Tarihi 15/07/2017 Açıklama 15 TEMMUZ MH. 203 SK.TAKİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SAAT 14.00 A KADAR 0SMANGAZİ MH. VE 15 TEMMUZ MH. BİR KISIMLARINA SU VERİLEMEYECEKTİR. VATANDAŞLARIMIZIN BİLGİSİNE SUNULUR.

15.07.2017 CUMARTESİ 09:00 - 21:00 ARASI

ULUS

FATİH

EMEK

GÜVENEVLER

BATIKENT

ATATÜRK

PANCARLI

ADLİYE CİVARI

OSMANGAZİ BİR KISMI

ŞEHİRGÖSTEREN

BÖLGE TRAFİK

5. ZIRHLI TUGAY

BÜYÜKPINAR

İBRAHİMLİ KÖY

ERİKÇE ORMANI

DÜLÜKBABA ORMANI

GÜNEYKENT

YEDİTEPE

ŞAHİNTEPE

ABDULHAMİTHAN

KARATAŞ

BÜLBÜLZADE

ERTUĞRULGAZİ

AKKENT

MAVİKENT

İBNİSİNA

GAZİANTEP ÜNİV.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

BEŞTEPE

15.07.2017 CUMARTESİ 21:00 İLE 16.07.2017 PAZAR 09:00 ARASI

29EKİM

TÜRKTEPE

S.EYYUBİ

TIŞLAKİ

UMUT

ŞEKEROĞLU

ŞİRİNEVLER

KANALICI

YENİ MAHALLE

BOYACI

ÇIKSORUT

KOZLUCA

KARAOĞLAN

KEPENEK

GİRNE

SUYABATMAZ

GÜZELYURT

GÖLLÜCE

25 ARALIK

YAZICIK

KARAGÖZ

BEKİRBEY

SEFERPAŞA

CABİ

DÜĞMECİ

BOSTANCI

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