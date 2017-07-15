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Gaziantep'te sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Gaziantep'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralıklarında su kesintisi yapılacak. Peki Gaziantep'te sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

15 Temmuz 2017 Cumartesi, 11:14:08 Güncelleme: 11:15:26

Gaziantep'in bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor ve vatandaşlar da suların saat kaçta geleceğini araştırıyor. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), internet sitesi üzerinden bugün uygulanacak olan su kesintileri listesini yayınladı. Peki Gaziantep'te sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte detaylar...

GAZİANTEP'TE SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

GASKİ tarafından paylaşılan planlı su kesintilerine göre, aşağıdaki su kesintileri yapılacak;

Kesinti Tarihi 15/07/2017

Açıklama

GAZİKENT MH.41 CD. ÜZERİNDEKİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SAAT:13.00 A KADAR GAZİKENT-ATAKENT-BELKIS-BURAK MH. LELERİNE SU VERİLEMEYECEKTİR.

VATANDAŞLARIMIZIN BİLGİSİNE SUNULUR.
 
Kesinti Tarihi 15/07/2017

Açıklama

BARIŞ MH. 28 ŞEHİTLER CD. ÜZERİNDEKİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SAAT:14.00 A KADAR BARIŞ MH.BIR KISMINA SU VERİLEMEYECEKTİR.

VATANDAŞLARIMIZIN BİLGİSİNE SUNULUR.
 
Kesinti Tarihi 15/07/2017

Açıklama

15 TEMMUZ MH. 203 SK.TAKİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SAAT 14.00 A KADAR 0SMANGAZİ MH. VE 15 TEMMUZ MH. BİR KISIMLARINA SU VERİLEMEYECEKTİR.

VATANDAŞLARIMIZIN BİLGİSİNE SUNULUR.

15.07.2017 CUMARTESİ 09:00 - 21:00 ARASI

  • ULUS
  • FATİH
  • EMEK
  • GÜVENEVLER
  • BATIKENT
  • ATATÜRK
  • PANCARLI
  • ADLİYE CİVARI
  • OSMANGAZİ BİR KISMI
  • ŞEHİRGÖSTEREN
  • BÖLGE TRAFİK
  • 5. ZIRHLI TUGAY
  • BÜYÜKPINAR
  • İBRAHİMLİ KÖY
  • ERİKÇE ORMANI
  • DÜLÜKBABA ORMANI
  • GÜNEYKENT
  • YEDİTEPE
  • ŞAHİNTEPE
  • ABDULHAMİTHAN
  • KARATAŞ
  • BÜLBÜLZADE
  • ERTUĞRULGAZİ
  • AKKENT
  • MAVİKENT
  • İBNİSİNA
  • GAZİANTEP ÜNİV.
  • HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
  • BEŞTEPE

15.07.2017 CUMARTESİ 21:00 İLE 16.07.2017 PAZAR 09:00 ARASI

  • 29EKİM
  • TÜRKTEPE
  • S.EYYUBİ
  • TIŞLAKİ
  • UMUT
  • ŞEKEROĞLU
  • ŞİRİNEVLER
  • KANALICI
  • YENİ MAHALLE
  • BOYACI
  • ÇIKSORUT
  • KOZLUCA
  • KARAOĞLAN
  • KEPENEK
  • GİRNE
  • SUYABATMAZ
  • GÜZELYURT
  • GÖLLÜCE
  • 25 ARALIK
  • YAZICIK
  • KARAGÖZ
  • BEKİRBEY
  • SEFERPAŞA
  • CABİ
  • DÜĞMECİ
  • BOSTANCI
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  • Gaski
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