17 Temmuz 2017 Pazartesi, 09:40:23 | Güncelleme: 09:58:47
1
1|60
Koç Burcu:
Haftanız parasal işlemleriniz, maddi konularınızla başlayacak sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Bu Pazartesi devreye giren yanıltıcı etkilerle yakın çevre ilişkilerinizde yanlış yönlendirilmeler, ilişki bozuklukları oluşabilir. Yine iletişime, satışa veya pazarlamaya dayalı işlerinizde bu haftabaşı hayalkırıklıklarına dikkat etmelisiniz.
2
2|60
Salı günü iletişimsel işlerinizde ve özel hayatınızda güzel şanslar yakalarken, ailenizin sizi anlamadığını düşünebilir ya da davranış değişiklikleriniz sonucunda onları kırabilirsiniz. Güç çekişmelerinden fikir ayrılıklarından bu hafta uzak durmaya çalışmalısınız, enerjinizi kontrol etmeye çalışın. Çarşamba günü aşk hayatınızda sevdiğiniz insanla beraber planladığınız seyahatle beraber sizi çok mutlu edebilir. Özellikle işin içerisinde seyahatin olduğu, kreatif işlerinizde çok şanslı etkileşimler altında olacaksınız. Yaratıcılığınızla daha az tanıdığınız insanların gözünde daha güzel bir yer edinecek ve bunun sonucunda daha güzel işlere imza atabileceksiniz.
3
3|60
Perşembe günü itibarıyla artık enerjinizi aşk hayatınıza harcayacaksınız. Aşk hayatınızda, çocuklarınızın koşulları ve bu alanda mücadeleleriniz artacak. Karşı cinsi çekici bulacak, enerjinizi daha fazla alana ve eğlenceye yaymak isteyeceksiniz. Spor aktiviteleri, çılgın ve tehlikeli sporlar, sanatsal faaliyetler, hobiler alanında hırslı ve yapıcı yönünüzü ortaya koyabilirsiniz yalnız mars aslan burcunda sabırsız ve baskın davranmayı gerektireceğinden yukarıda saydığım alanlarda biraz daha sakin ve tutarlı hareket etmeye özen gösterin.
4
4|60
Cuma günü aile büyüklerinizle veya kendi ailenizle bazı ego sürtüşmelerine ve anlaşmazlıklara açıksınız. Size karşı yapılan her tür söylemi eleştiri olarak algılamamaya çalışın. Anlık değişimleriniz, sıkılganlıklarınız onları yorabilir. Cumartesi günü ve sonrası 1 ay boyunca ilgi alanınız aşk olacak. Eğer evliyseniz ve çocuğunuz varsa, sevdiğiniz insanla romantizmin artmasının yanı sıra çocuğunuzun hayatıyla ilgilenmek öne çıkabilir. Çocuk istiyorsanız yine olumlu bir dönem içerisinde olduğunuzu bilmelisiniz.
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5
5|60
Pazar günü sabaha karşı aslan burcunda bir yeniay oluşacak. Bu yeniay sizin aşk evinizde gerçekleşiyor. Aşk hayatınızda yeni başlangıçlar gündeme gelebilir. 2 hafta boyunca aşkı konuşabilir veya aşkınız varsa romantik, etkili ve güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Yeniayın gerçekleştiği ev aynı zamanda çocuk evi olduğundan, çocuk yapmak isteyen koçlar için yeni fırsatlar doğabilir. Ya da siz farkında olmazsınız ve çocuğunuzun tohumları bu dönemde atılabilir.Yine geziler, hobiler, sportif aktiviteler, risk içeren oyunlar, kumar, galalar, sergiler, tiyatro ve sanat alanlarınız aktifleşiyor.
6
6|60
Boğa Burcu:
Haftanız alacağınız haberlerle başlayabilir sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Birkaç gün boyunca arkadaşlarınızın ve sosyal çevrenizdeki olayların parasal konularda sizi yanıltmasına izin vermemeniz gerekebilir. Yapacağınız işlerde başkalarına danışmak yerine kendi iç güdülerinize, mantığınıza ve bakış açınıza güvenmelisiniz.
7
7|60
Parasal konularınızda ve ticari girişimlerinizde yanılgılarınız olsa bile, Salı günü güzel iş birlikleri ve şanslar ayağınıza gelebilir. Bir yandan da yakın çevre ilişkilerinizde beklenmedik durum ve olaylara açık olmalısınız. Yakın çevrenizdeki kişilerle kendinizi bir takım tartışmalar içerisinde bulabilirsiniz. Onlara karşı enerjinizi kontrol etmeye çalışın. Çarşamba günü ailenize yönelik ortak parasal konularda olumlu etkiler altındasınız. Sorumluluklarınızı bilecek ve konuştuklarınızı uygulamak için istediğiniz gücü ve desteği hayattan sağlayacaksınız. Aile hayatınızda kalıcı işlere imza atabilirsiniz.
8
8|60
Perşembe günü itibarıyla, mars aslan burcuna geçecek ve bu dönem boyunca sizin ev ve aile evinizde dolaşacak. Aile ilişkilerinizde, ev hayatınızda enerjinizi harcayacaksınız. Yalnız mars savaşçı ve mücadeleci bir gezegen olduğundan, sevdiğiniz insanla veya aile bireyleriyle bir takım tartışmalar ve sürtüşmeler görülebilir, yine bu dönem içerisinde evinizin güvenliğini ihmal etmemelisiniz. Enerjinizi evinizde harcarken, sabırsız ve kazalara davetiye çıkaracak aceleci tavırlardan uzak durun. Gereksiz gurur ve kibirden kaçının. Cuma günü, yakın çevrenizle beraber hareket edeceğiniz durumlarda onlarla aranızda bir takım sürtüşmeler, anlaşmazlıklar yaşamaya meyilli olabilirsiniz. Çabuk sıkılan ruh halinizle gergin ve asi tavırlar sergileyebilirsiniz.
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9
9|60
Cumartesi günü itibarıyla ev ve aile alanlarınız aktif olurken, bir yandan da ele alınması gereken işler aile içinde konuşulmaya başlanabilir. Eviniz sizin için önemli olmaya başlayacak. Ailenizle vakit geçirmek, onları mutlu etmek ve ihtiyaçlarını karşılamak bu dönem önemli olabilir. Yine kendiniz ve kişiliğinizle ilgili değişimler, kendinizi ve davranışlarınızı gözden geçirme, alışkanlıklarınızı düzenleme etkilerine sahip olacaksınız.
10
10|60
Pazar günü sabah saatlerinde aslan burcunda bir yeniay yaşayacaksınız. Bu yeniay, sizin ev ve aile evinizde oluşuyor. Evinizle ilgili yeni başlangıçlarınızı bu tarihten sonra yapabilir, ev satın almak, satmak veya değiştirmekle ilgili işleriniz için harekete geçebilirsiniz. Aile kurmak isteyenler harekete geçebilirler yalnız bu yeniay parasal konularda pek de desteklenmeyebilirsiniz.
11
11|60
İkizler Burcu:
Haftaya geri planda durarak başlayacaksınız sevgili İkizler ve yükselen ikizler. İş alanınızdaki net olmayan koşullar, kişisel ilişkilerinizde sizi yanıltabilir. Ya da iş alanlarınızdaki bir insanın sizi kendi girişimleriniz konusunda yanılttığına şahit olabilirsiniz. Bu haftabaşı işlerinize dikkat edin.
12
12|60
Salı günü, aşk hayatınızda güzel şanslar ve ilişkileriniz devrede olurken, sanatsal işlerinizde güzel iş birlikleri içine girebilirsiniz. Yalnız sosyal ortamlarınızda arkadaşlarınızla olan para alışverişlerinizde dikkat etmeniz gerekecek. Paraya, maddiyata ya da güvene dayalı konularda bir takım sürtüşmeler söz konusu olabilir. Çarşamba günü kalıcı ve uzun soluklu işler peşinde koşturabilirsiniz. İletişimsel işlerinizde önemli sonuçlara ve bağlantılara ulaşmanız mümkün. Önemli görüşmelerinizi bugüne denk getirmeye çalışın.
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13
13|60
Perşembe günü itibarıyla, mars aslan burcuna geçecek ve sizin yakın çevre ve iletişim evinizi hareketlendirecek. İletişime dayalı işlerinizde, yakın çevre, akraba, kardeşlerinize dayalı konularda mücadeleleriniz artacak. Bu ev aynı zamanda sizin kısa yolculuklar eviniz olduğundan, bu dönem araba kullanırken veya yolculuk yaparken dikkatli olmanız gerekebilir. Sevdiklerinizle ve yakın çevrenizle iletişiminizde savaşçı ve sürtüşmeci tavırlardan kaçınmalı, dediğim dedik, otoriter ve sabırsız tutumlar içine girmemelisiniz.
14
14|60
Cuma günü sosyal ortamlardaki parasal konuşmalar sahip olduklarınızı sorgulatacak. Parasal konularda arkadaşlarınız ve çevrenizle aranızda gerginlikler oluşabilir. Bazı işlerinizdeki stresler para alanlarınıza yansıyabilir. Sıkılganlıklarınızı iyi kontrol edin, ters tavırlardan kaçının. Cumartesi gününden sonra akrabalarınız, kardeşleriniz, kuzenleriniz ya da yakın çevrenizde, hayatınızda bulunan insanlara yöneliyorsunuz. Yine bu tarihten sonra satış, reklam, pazarlama, bilgisayar ve iletişim sektörleri öne çıkmaya başlayacak. Vaktinizi ve enerjinizi bu konulara kaydıracak, bu işlerden herhangi birinde uğraşmıyorsanız bile, yüksek iletişimle işlerinizi iyi organize edeceksiniz.
15
15|60
Pazar günü aslan burcunda bir yeniay oluşuyor. Bu yeniay, yakın seyahatler, geziler, satış, pazarlama, reklam, yayıncılık, teknoloji alanlarınızda veya akraba, kardeşlerinizle olan ilişkilerinizde yeni karar ve başlangıçları hayatınıza taşıyabilir. Yine bu iki hafta içerisinde ticaretle ilgili bir işiniz varsa başlatabilir, önemli adımlar atabilirsiniz. İletişim bu dönem ön plana çıkacağından, ev, yer değiştirme, kiralama, satma ve satın alma gibi işlemlerinizi güçlü iletişime dayandırarak rahatlıkla halledebilirsiniz. Ortaklaşa işlerinizde, bazı ilişkilerinizde sorunlar sizi zorlayabilir.
16
16|60
Yengeç Burcu:
Haftanız sosyal ortamlarınız, girişimlerinizle başlayabilir sevgili yengeç ve yükselen Yengeçler. Medya, ticaret veya yabancı ortaklı işlerinizde ve ilişkilerinizde bazı yanılgılar ve aldanmalar oluşabilir. Bu haftabaşı bu işlerinize dayalı görüşmelerinizde gerçekçilikten uzaklaşmayın.
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17
17|60
Salı günü ev ve aile alanlarınızda keyfiniz yüksek olurken, diğer yandan patronlarınızla ve iş hayatınızda beraber çalıştığınız insanlarla sürtüşmelere açık olacaksınız. Kendi istekleriniz için ısrar etmek veya onların otoritesini tanımamak gibi etkileriniz yüksek olacak. Girişimleriniz konusunda aceleci ve riskli adımlar size kaybettirebilir. Bu hafta biraz daha ılımlı olmalısınız. Çarşamba günü iş hayatınızda maddi konuşmalarınızı ve görüşmelerinizi karara bağlayabilir ve bu alanda işlerinizi sağlamlaştırabilirsiniz. Kalıcı işleriniz için bu tarihlerde harekete geçmelisiniz.
18
18|60
Perşembe günü itibarıyla, mars aslan burcuna geçecek ve para evinizde hareket edecek. Mars gezegeni, yaşamsal enerjiyi, savaş ve mücadele alanımızı temsil eder. Yani bu dönemde paraya dayalı işlerinizde, kazanımlarınızda, maddi alanlarda, mücadeleleriniz artacak. Mars harcatmayı sevdiğinden yine parayla ilgili mücadeleleriniz artsa bile, özel hayatınıza, keyfe, çocuklarınıza dayalı harcamalarınızda artacak. O yüzden ayağınızı yorganınıza göre uzatmaya önem verin, sevgili yengeçler.
19
19|60
Cuma günü iş hayatınızdaki insanlarla kişisel olarak anlaşmakta zorlanacağınız ve bazı ilişkilerinizde sorunlarla karşılaşacağınız bir gün olabilir. Toplum içinde, kalabalık yerlerde kolay çileden çıkabilir, asi ve isyankar tepkiler verebilirsiniz. Cumartesi günü itibarıyla kimliğinizi sahip olduklarınız konusunda ortaya koyacaksınız. Parasal işler hızlanabilir veya siz paranızı ve gelirlerinizi arttırmak için tüm gücünüzle çalışabilirsiniz.
20
20|60
Pazar günü aslan burcunda bir yeniay oluşacak. Yeniay zamanı verilen kararlarımız uzun soluklu ve kalıcı olma özelliğini taşır. Yeni kararları ve başlangıçları ayağımıza getirir. Bu yeniay, sizin para evinizde oluşuyor. Geçtiğimiz ay başlattığınız atılımlarınızın ve girişimlerinizin karşılığını maddi olarak bu ay alabilirsiniz. Yeni gelişmeler ve iş hayatınızdaki bazı olaylar karşınıza gelebilir. Harcamalarınızda aşırıya kaçmamalı, geleceğinizi düşünmelisiniz.
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21
21|60
Aslan Burcu:
Haftaya kariyer ve iş hayatınıza odaklanarak veya toplum içi çalışmalarınızı öne çıkararak başlıyorsunuz sevgili Aslan veya yükselen Aslanlar. Bir kaç gün boyunca önemli işlerden uzak durmanız yerinde olabilir. Parasal konularda çevrenizin veya arkadaşlarınızın sizi yanlış yönlendirmesi söz konusu olabilir. İlişkilerinize dikkat etmeniz gereken bir dönem içindesiniz.
22
22|60
Salı günü iletişimsel işlerinizde çevreniz size çeşitli şanslar sunarken, sıkıntı yaşadığınız konularda da rahatlayabilirsiniz yalnız beklenmedik olaylara, ya da bir insanın sizinle uğraşmasına hazırlıklı olun. Uzak yolculuklarda veya tatildeyseniz seyahatlerinizde dikkatli olmakta fayda var. Enerjinizi doğru kullanamayabilirsiniz. Sabırsızlıktan, riskli hareketlerden ve ters tepkilerden kaçının lütfen. Çarşamba günü aşk, çocuk ve eğlence hayatınızın sorumluluklarını hayatınıza geçirebilirsiniz. Önemli konuşmalar ve görüşmeler sağlam kararlara ve adımlara bağlanabilir. Yaratıcılık ve sanat işlerinizde güzel gelişmelere açıksınız.
23
23|60
Perşembe günü itibarıyla, mars aslan burcuna geçecek ve kişisel alanınızda hareket edecek. Mars gezegeni, yaşamsal enerjiyi, savaş ve mücadele alanımızı temsil eder. Bu dönemde hayatınızı ilgilendirecek işlerinizde, mücadeleleriniz artacak. Bir kaç aydır üzerinizde hissettiğiniz yorgunluk ve enerji kaybı, yerini daha sağlam ve konsantrasyonu yüksek bir enerjiye bırakacak. Mars hızlı ve düşüncesizce hareket etmeyi gerektirdiğinden, fiziki gücünüze, kaza ve sakarlıklara karşı kendinize dikkat etmelisiniz ve enfeksiyonel, ateşli hastalıklardan uzak durmalısınız. Kalbinizi çok zorlamayın. Artık harekete geçmek ve sadece kendiniz için mücadelenizi vermek isteyeceksiniz.
24
24|60
Cuma günü perde arkası olaylar ilginizi çekebilir. Bulunmanız gereken dış ortamlarda bazı sorunlar oluşabilir. Seyahat, eğitim, hukuk ve medya alanlarınızda sorunlara karşı açık olmalısınız. Sıkılganlıklarınızı, diğer insanlara karşı kontrol etmelisiniz. Cumartesi günü itibarıyla kendinize olan güveniniz artıyor. Sadece kendinizi düşüneceğiniz ve isteklerinize yoğunlaşacak ve fiziki görüntünüze önem vereceksiniz. Merkürün de burada olmasıyla birlikte daha çok kendinizi, planlarınızı, yapacaklarınızı konuşacağınız ve dillendireceğiniz bir süreç olacak. Önemli konuşmalar ve görüşmeler oluşabilir.
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25
25|60
Pazar günü, aslan burcunda oluşan yeniay, sizin hayat evinizde gerçekleşiyor. Önünüzdeki 2 hafta boyunca kendi hayatınızla ilgili başlangıçları, yeni kararları uygulamaya geçirmeniz sizin için çok önemli olacak. Girişimleriniz adına şanslar ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bu ay atacağınız adımlar, önünüzdeki bir yılı şekillendirecek. O yüzden evde oturmaktan kaçının ya da aynı düzende giden hayatınızdan bir an önce sıyrılın ve fırsatları avantajlara çevirecek ortamlarda bulunmaya bakın. Yine bu dönem içinde kendinize ve fiziki görüntünüze yeni baştan şekil verebilirsiniz. Her tür değişim için destekleniyor olacaksınız. Kişiliğinizin başarıya odaklı yönlerini ortaya çıkarmalı, rekabet etmekten korkmamalısınız. Çevrenizle olan ilişkilerinizde bu yeniayla birlikte bazı bozulmalar oluşabilir.
26
26|60
Başak Burcu:
Haftanıza dış koşullara bağlı işlerinizle başlayabilirsiniz sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Bu haftabaşı iş ilişkileriniz konusunda hayatınızı paylaştığınız insanın veya ortağınızın sizi yanlış yönlendirmesine dikkat etmelisiniz. Aynı zamanda kalabalık ortamlarda sevdiğiniz insanla ilişkinizde bazı hayalkırıklıkları ve sorunlar oluşabilir.
27
27|60
Salı günü kariyerinizde kuracağınız bazı iş ilişkileriniz size yeni fırsatlar ve şanslar sunabilir. Bir yandan da arkadaş ortamlarınızda, bir takım çatışmalar, tartışmalar oluşabilir. Ortaklaşa para konularında arkadaşlarınızla ağız dalaşına girmemeye özen gösterin, borç almayın borç vermeyin. Arkadaşlarınız yüzünden riske girmeyin ve tehlikeli yerlerden, riskli işlerden kaçının. Çarşamba günü, aile sorumluluklarınıza vakit ayıracak ve bu konuda yapılacak işlerinizi halledeceksiniz. Ailevi planlarınız için kolayca hareket geçebilirsiniz. Davranışlarınızı sorumluluklarınızla birleştirebilirsiniz.
28
28|60
Perşembe günü itibarıyla, mars aslan burcuna geçecek ve kadersel alanınızda hareket edecek. Mars gezegeni, yaşamsal enerjiyi, savaş ve mücadele alanımızı temsil eder.Yani bu dönemde hayatınızı ilgilendirecek işlerinizde, kişisel alanlarınızda mücadeleleriniz ve zorlanmalar görülebilir. Enerjiniz düşük olacağından, ateşli hastalıklara, enfeksiyonel durumlara, kalp ve tansiyona karşı dikkatli olmalısınız. Bu dönem vitaminlerinizi ihmal etmeyin. Marsın buradaki hareketi düşmanlarınıza karşı hareket hakkını kolaylaştıracağından, beklenmedik etkilere ve saldırılara hazırlıklı olun. Özellikle parasal konularda dikkatli olun.
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29
29|60
Cuma günü arkadaş ortamlarınızdan bir insanla aranızda para mevzusu dönebilir ve bunun sonucunda ters olaylar oluşabilir. Ya da bir para konusuna toplum içinde fazla tepki verebilirsiniz. Var olan ilişkilerinizi gereksiz çıkışlar yüzünden bozmamaya çalışın. Cumartesi günü itibarıyla 1 ay boyunca enerjiniz yüksek olmayacak. Üzerinizde yorgunluk ve halsizlik hissedebilirsiniz. O yüzden sağlığınıza dikkat etmeli, bağışıklık sisteminizi güçlendirmelisiniz. Yine kalp, tansiyon, sırt ağrıları ve ateşli rahatsızlıklara karşı dikkatli olun. Bu dönem vitaminlerinizi ihmal etmeyin.
30
30|60
Pazar günü aslan burcunda oluşan yeniay, kadersel evinizde gerçekleştiği için şartlar ve koşullar elinizde olmayabilir. Ne olursa olsun her tür başlangıç ve yeni oluşumdan bu ay uzak durmanız gerekecek. Bazı noktalarda sorunlar, olumsuzluklar, işlerin ertelenmesi, arkanızdan dönecek dolaplar sizi yorabilir. Yine bu dönem insanlara yardım etme isteğiniz olabilir. Yardım dernekleri, hastane ve hapishane ziyaretleri, başkaları için kendinizi feda etme gibi olgular ön planda olacak. Şu an olayların niye ve neden olduğunu anlayamayabilirsiniz ama günü geldiğinde hayatınızda nasıl bir yön çizdiğini anlayacaksınız. Aile ilişkilerinizdeki sorunlar ve iş hayatınızdaki bozulmalar sizi zorlayabilir.
31
31|60
Terazi Burcu:
Haftanız ortak parasal konuların üzerine eğilerek başlayabilir sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. İş alanlarınızdaki belirsizlikler, yabancılarla yapacağınız işlerde yanlış adımlar atmanıza neden olabilir. Hayalkırıklıklarına dikkat etmeniz gereken bir hafta olabilir. Herhangi bir anlaşma veya görüşmeniz varsa yapmamaya özen gösterin.
32
32|60
Salı günü seyahat ve eğitimsel işlerinizde güzel şanslar karşısnıza gelirken, sevdiğiniz insan ya da eşinizin farklı davranışlarına kolay tepki verebilirsiniz. Yine sizin alınganlığınız, ısrarcılığınız onun kendi özgürlüğünün kısıtlandığını hissetmesine neden olabilir. Göz önünde olacağınız ortamlarda, hem özel hayatınızda, hem de ortaklı işlerinizde enerjinizi iyi kullanmaya çalışın. Çarşamba günü sosyal çevrenizle yapacağınız planlarınızı hayatınıza sokabilir ve iletişim gerektiren işlerinizde kalıcı ve sağlam adımlar atabilirsiniz. Konuşulanları hayatınıza geçirebileceksiniz.
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33
33|60
Perşembe günü itibarıyla, mars aslan burcuna geçecek ve arkadaşlık ve sosyal çevre alanınızda hareket edecek. Mars gezegeni, yaşamsal enerjiyi, savaş ve mücadele alanımızı temsil eder.Yani bu dönem hayatınızı ilgilendirecek işlerinizde, sosyal alanlarınızda mücadeleleriniz artabilir. Grupsal işlerde isteğiniz yüksek olacak, çevrenizin lideri haline gelebilirsiniz.Yalnız yoğun istek ve duygularınızın, ben bilirim tavırlarınızın tartışma ortamlarını körükleyerek, arkadaşlarınızı ve çevrenizdeki insanları kaçırmamaya, dargınlılara sebep olmamaya çalışın.
34
34|60
Cuma günü iş alanınızda ortaklaşa işlerinizde partnerinizle anlaşmak kolay olmayacak. Yine göz önünde olacağınız ortamlarda sevdiğiniz insanla ego savaşlarından kaçının. İlişkinizde bazı bozulmalar oluşabilir. Cumartesi gününden sonra iş oluşumlarınızı sosyal çevrenize taşıyabilirsiniz. Arkadaşlarınızla yapacağınız konuşmalar yeni planları ve yeni işleri devreye sokabilir. Yine iş ilişkileriniz, sosyal ortamlarda size güzel kapılar aralayacak. Yeni insanlarla tanışacak, gireceğiniz çevrelerde kendinizi rahat ifade edeceksiniz. Herkes sizi konuşabilir ve sizde geleceğiniz adına önemli konuşmalarda bulunabilirsiniz.
35
35|60
Pazar günü bir yeniay oluşacak. Bu yeniay, arkadaşlarınız ve sosyal çevre alanlarınızda yeni oluşumları, başlangıçları ve kararları hayatınıza taşıyacak. Görev alacağınız önemli bir organizasyon, davet gibi işler gündeminize gelebilir. Toplumla ilgili, kalabalıklarla ilgili her tür işle uğraşabilirsiniz. Yeni ortamlarda bulunmak, yeni insanlarla tanışmak bu 2 hafta boyunca etkili olacak. Sosyal ortamlarda şansınızı arttırabilirsiniz ama duygusal yaşantınızın ayrıntıları ve sizi az tanıyan insanlarla olan ilişkilerinizdeki sıkıntılar sizi zorlayabilir.
36
36|60
Akrep Burcu:
Bu haftabaşı, özel ilişkileriniz ve karşı tarafın düşünceleri hayatınızda önem kazanırken, kafanızın bazı konularda karışık olması ve önünüzü görememeniz, ortaklaşa para alanlarınızda bazı zorlanmalara neden olabilir sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Bu hafta kredi almayın veya borsada riskli yatırım yapmamaya çalışın.
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37
37|60
Salı günü iş seyahatlerinizde, planlarınızda oluşacak değişiklikler, kolay tepki vermenize, sinirlerinizin çabuk gerilmesine neden olabilir. Bu yüzden uzak yolculuklarda ve iş seyahatlerinizde enerjinizi doğru kullanın, riskten kaçının ve dikkatli adımlar atmaya çalışın. Bir yandan da ortaklaşa parasal konularda görülmeyen şanslar ve fırsatlar oluşabilir. Çarşamba günü kariyerinizde atacağınız adımlar yapacaklarınızı destekleyecek. Parasal işlerinizde şans sizden yana. Önemli işlerinizde kalıcı maddi sonuçlara ulaşabilirsiniz, hayat sizi birçok açıdan destekliyor olacak. Bu dönem atılacak imzalar kalıcı olabilir.
38
38|60
Perşembe günü itibarıyla, mars aslan burcuna geçecek ve iş ve kariyer alanınızda hareket edecek. Mars gezegeni, yaşamsal enerjiyi, savaş ve mücadele alanımızı temsil eder. Hayatınızı ilgilendirecek işlerinizde, kariyerinizde ve sorumluluklarınızda artış görülebilir. Kendinizi göstermekten ve mücadele etmekten zevk alacaksınız. Yine de mars mücadeleyi ve rekabeti sevdiğinden, rekabetçi ortamlara karşı hazırlıklı olun. Patronlarınız ve üstlerinizle olan iletişiminize özen gösterin. Eğer işinizde patronsanız, istediklerinizi yapacak ortamlar içinde bulacaksınız kendinizi, biraz da kafanıza göre davranmayı tercih edeceksiniz. Yine bu dönemde eşinizin ailesine karşı tavırlarınızda sabırsız, kibirli ve anlayışsız tutumlar sergileyebilir, sürtüşmeler yaşayabilirsiniz.
39
39|60
Cuma günü iş hayatınıza dayalı seyahat veya eğitim alanlarınızda bazı sorunlar yaşanabilir. Oluşan olaylar karşısında çok çabuk tepkiler verebilirsiniz. Sıkılganlıklarınızı kontrol etmeli, var olan ilişkilerinizi bozmamalısınız. Cumartesi günü itibarıyla kariyer adımlarınız hızlanıyor, kendinizi kariyerinizde ortaya koyacağınız bir dönem. Konuşma ve görüşmeleriniz artabilir. Toplumsal konularınız ön planda olacak. Çok çalışacak, göz önünde bulunacak ve bundan keyif alacaksınız. Şanslar ve fırsatlar artmaya başlıyor.
40
40|60
Pazar günü aslan burcunda oluşan yeniay, sizin kariyer ve iş evinizde gerçekleşecek. Önünüzdeki 2 hafta boyunca iş alanlarınızda yeni atılımlarınız, planlarınız ve kararlarınızı gündeme getirebilir, bu alanda yeni başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Toplumsal konularda, sosyal konularda şansınızı konuşturabilirsiniz. Yıldızınız yüksek olacağından, gireceğiniz ortamlarda, yapacağınız görüşmelerde herkesin gözü üzerinizde olabilir. Sizinle uğraşanlar olsa bile, şartları kendi lehinize çevirmesini bileceksiniz. Varsa eşinizin veya sevgilinizin ailesiyle bir araya gelebilir, tanışabilirsiniz. Daha önceden tanışıyorsanız, bu iki hafta boyunca iletişiminiz yakın olacak. Yine de bu Yeniay da parasal bazı ilişkilerinizde sıkıntı ve zorlanmalar oluşabilir. Para alışverişlerinize dikkat edin.
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41|60
Yay Burcu:
Haftanız günlük düzenli işlerinizle başlarken, özel hayatınızda bazı hayalkırıklıkları veya sorunlar görülebilir sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Taşınma alanlarınızda veya ortaklı işlerinizde yanılgılar oluşabilir. Bu haftabaşı özel ilişkilerinize ve aile hayatınıza dikkat etmelisiniz.
42
42|60
Salı günü sosyal çevrelerden beklediğiniz, ortaklı bir iş fırsatı karşınıza gelebilir, sevdiğiniz insanla ilişkilerinizi sosyal ortamlarda daha iyi geliştirebilirsiniz ama bir yandan da aşk hayatınızda kolay tepkiler vermeye müsait olacaksınız. Tutkularınızı çok fazla ön plana çıkarmamaya özen gösterin, Tehlikeli yer ve durumlardan kaçının, risk içeren işlerinizde sorunlar oluşabilir. Çarşamba günü geleceğe yönelik işleriniz için önemli adımlar atılabilir. Seyahat, eğitim, yabancılarla yapılacak işlerde sorumluluklarınızla hareket edecek, bu alandaki işlerden kaçınmayacaksınız.
43
43|60
Perşembe günü itibarıyla, marsın aslan burcuna geçmesiyle üzerinizdeki ağır enerjilerde ortadan kalkacak. Daha rahat hareket etme, istediğiniz konulara odaklanma, yabancı seyahatler, yabancı ortaklı işler üzerine düşme, eğitim alanlarınızı tamamlama, hukuksal işlerinize enerjinizi yönlendirme gibi etkiler altında olacaksınız. Ticaret ve medyayla uğraşanlar bu dönem içerisinde mücadelelerini ortaya koyacaklar yalnız sabırsız, kibirli ve ben bilirim tavırları hata yapma hızınızı arttırabilir. Bu, süreçte özellikle yolculuklar sırasında aceleci ve ani tavırlardan kaçınmalı ve kazaya sebebiyet verecek oluşumlardan uzak durmalısınız. Tanımadığınız veya az tanıdığınız insanlarla mücadeleleriniz olabilir.Yine bu döneme denk gelen bir hukuki davanız varsa işin peşini bırakmayabilirsiniz.
44
44|60
Cuma günü duygularınızı gizlemenizden kaynaklı olarak aşk hayatınızda da bazı sürtüşmeler ve sorunlar oluşabilir. Aşk hayatınızdaki iniş çıkışlar ve beklenmedik olaylar psikolojinizi etkileyecek. Cumartesi günü ve sonrasında artık kendinizi seyahat ve dış ortamlara bağlı işlerinizde göstereceksiniz. Seyahat, ticaret, dış bağlantılı işler, yabancılarla atılacal adımlar, akademik konular önem kazanabilir. Bu konularda konuşmalar ve görüşmeler içine gireceksiniz. Gezme, görme isteğiniz yüksek olurken, tatilde olmayan yaylar daha az tanıdıkları insanlarla yapacakları önemli işlerle ilgilenebilirler.
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45
45|60
Pazar günü aslan burcunda oluşan yeniay, yabancı ortaklı işler,uzun seyahatler, tatil, hukuk, medya, tatil alanlarınızda gerçekleşecek. Bu alanlarda bir işiniz varsa yeni başlangıçlarınızı 2 hafta boyunca rahatlıkla yapabilirsiniz. Yine önemli kararlar ve oluşumlar bu süre içinde ayağınıza gelebilir. Henüz tatil yapamayan Yaylar, bu hafta içinde ve sonrasında tatil imkanına sahip olacaklar. Ortaklı işlerinizde veya özel hayatınızda bazı ilişki bozulmalarına da açıksınız.
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46|60
Oğlak Burcu:
Haftaya aşk, keyif ve eğlenceli konularla başlayabilir, işlerinizde yaratıcı alanlara kanalize olabilirsiniz sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Bu haftabaşı, yakın çevrenizdeki yanıltıcı durumlar iş ilişkilerinizde bazı aldanmalara neden olabilir. Şartlar konusunda bu haftabaşı gözünüzü dört açın. İş ilişkilerinizde bazı hayalkırıklıkları oluşabilir.
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47|60
Salı günü iş alanlarınızda kuracağınız ilişkiler, güzel etkileşimler sayesinde şanslarınızı arttıracaksınız. Bir yandan da özel hayatınızda dikkatli adımlar atmanız gerekecek. Sevdiğiniz insanın vereceği tepkiler veya sizin ona vereceğiniz tepkiler, ilişkinizde bir takım gerilmelere sebep olabilir. Enerjinizi birbirinize karşı iyi kontrol etmelisiniz. Çarşamba günü parasal işlerinizde önemli destekler bulacaksınız. Ortaklaşa para konularında önemli işlerinizi devreye sokabilirsiniz. Ayrıca psikoloji, ruhsal konular ve bu alanlarda kendi davranışlarınızı kontrol edebilir ve başkalarının sorumluluklarını üstlenebilirsiniz.
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48|60
Perşembe günü itibarıyla, mars aslan burcuna geçecek ve ortaklaşa giderler ve gelirler alanınızı hareketlendirecek. Mars gezegeni, yaşamsal enerjiyi, savaş ve mücadele alanımızı temsil eder. Bu dönemde banka, ödeme, kredi, faiz, vergi, prim, sigorta ve ortaklaşa giderleriniz alanında enerjinizi harcayacaksınız. 8.ev bilinmeyen, gizli ve ölümle ilgili bir ev olduğundan, tehlikeli her tür aktivite, oluşumlardan uzak durmalı ve çok acil değilse ameliyat olmaktan kaçınmalısınız. Bilinmeyen, ruhani konular bu dönem içerisinde dikkatinizi daha fazla çekecek. Ayrıca cinselliğe ve karşı tarafa düşkünlüğünüz bu dönem içerisinde artabilir.
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49|60
Cuma günü özel hayatınızda sevdiğiniz insanla anlaşmak kolay olmayabilir onun yaşadığı deneyimler size de olumsuz yansıyabilir. Aile hayatınızdaki değişimlere vereceği tepkilerin yüksek olması sizin de sinirlerinizi gerebilir. Ona ne yapacağınıı söylemeden, anlayışlı yaklaşımlar sergilemeli, ortaklaşa işlerinizde de bu tutumu göstermelisiniz. Cumartesi gününden sonra ortak para alanlarınızda kimliğinizi ortaya koyacaksınız. Banka işleri, kredi, faiz, vergi konuları, ortak para konuşmaları ve görüşmeleri üzerine eğilebilirsiniz. Değişim ve dönüşümlere açık bir döneme giriyorsunuz. Hayatı daha fazla sorgulayabilir ve çevrenizdeki değişimlerin farkında olabilirsiniz.
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Pazar günü aslan burcunda oluşan yeniay, ortaklaşa gelir ve giderler alanınızda oluşacak. Sevdiğiniz insanın maddi durumuyla ilgili yeni karar ve başlangıçlar gündeme gelebilir. Ya da ortağınız varsa bu dönem para ile ilgili konularda yeni kararlar alabilirsiniz. Vergi, kredi, faiz, sigorta, prim, nafaka gibi konular ön plana çıkabilir. Hayatınızda ve kendi üzerinizde dönüştürücü ve değiştirici bir dönem içinde olduğunuzu bilin. Sıradan ve herkesin takip ettiği olaylar sizin ilginizi çekmeyebilir. Hayatınızı paylaştığınız insanla, maddi konularda yeniden düzenlemelerde bulunabilir, bütçenizi ortak değerlerinize göre ayarlayabilirsiniz. Yalnız iş hayatınızdaki bazı ilişkilerinizde sıkıntılar da karşınıza gelebilir. Sağlığınıza da dikkat edin.
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Kova Burcu:
Haftanız ailevi konu ve olaylarla başlayacak sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Aşk hayatınızda bazı sorunlara açık olacaksınız. Bazı harcamalarınız siz de hayalkırıklıkları yaratabilir. Özellikle bu haftabaşı borsada yatırım yapıyorsanız risk almaktan kaçının ve şartların yanıltıcı olabileceğini bilin.
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Salı günü özel ilişkilerinizde, eğitimsel alanda şanslarınız ve fırsatlarınız oluşurken, kretaif ve sanatsal işlerinizde güzel şanslar yakalayabilirsiniz. Bir yandan da yakın çevrenizle, iletişim halinde olacağınız insanlarla, bir takım anlaşmazlıklar söz konusu olabilir. Vereceğiniz tepkiler bu dönem çok önemli, hemen sinirlenmelere açık olacaksınız. Araba kullanırken kazalara dikkat edin. Çarşamba günü sosyal çevrenizdeki oluşumlar ilişkinizi destekleyecek. Ortaklaşa iş ve projelerinizde önemli sorumluluklar çevrenizden gelecek. Güzel gelişmeler altındasınız.
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Perşembe günü itibarıyla, mars aslan burcuna geçecek ve evlilik, ikili ilişkiler ve ortaklık alanlarınıza etki edecek. Karşı cinsi çekici bulacağınız bu dönem, ilişkiniz varsa enerjinizi ilişkinize akıtacaksınız. Yalnız mars savaşçı ve mücadeleci bir gezegen olduğundan, sevdiğiniz insanla veya varsa evliliğinizde bir takım tartışmalar ve sürtüşmeler görülebilir. Bu dönem vaktinizi ve enerjinizi karşı taraf için harcamayı tercih edeceksiniz. Kendi hayatınızı ilgilendirecek meseleler biraz geri planda kalacak. Mars aslan burcunda kibirli, bilmiş, sabırsız ve baskın hareketleri ön plana çıkaracağından, ilişki kurmak üzerine haber beklediğiniz birileri varsa sabırsızlığınıza ket vurmalı ve herşeyi biraz oluruna bırakmalısınız. Yoksa ateşli yapınızla hem var olan ilişkilerinizde, hem de oluşacak yeni ilişkilerinizde karşı tarafın vazgeçmesine neden olabilirsiniz.
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Cuma günü yakın çevrenizle iletişiminizde beklenmedik tavırlar içinde olmanız onları sinirlendirebilir. İletişime dayalı konularda bazı sürtüşmelere ve sorunlara açıksınız. Çok tepki vermemeye çalışın. Cumartesi gününden sonra artık tamamen kendinizi özel hayatınıza, ikili ilişkinize ve varsa evlilik hayatınıza kaydırıyorsunuz. Bu alanlarda sorunlarınız varsa konuşmak, sevdiğiniz insanla iletişiminizi artırmak içinde doğru bir dönem olacak. İlişkinize mantıkla yaklaşacaksınız. Güçlü bağlantılarla ortaklı işlerinizde önemli ilerlemeler kaydedebilirsiniz.
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Pazar günü aslan burcunda bir yeniay oluşacak. Bu yeniay, özel ilişkilerinizde, evlilik hayatınızda, ikili ilişkiler ve ortaklı işler alanınızda gerçekleşecek. Bu alanlarda önemli karar ve başlangıçlarınızı yapmak için harekete geçebilirsiniz. Özel hayatlarında ilişkisi olanlar evlilik, nişan veya beraber yaşama kararı alabilirler. İlişkisi olmayanlarsa yine bu dönem içerisinde uzun soluklu ve kalıcı bir ilişkinin temellerini atabilirler. Her halükarda özel yaşantınız hayatınızın diğer alanlarından daha fazla ön planda olacak. Ortaklı bir işe girmek istiyorsanız veya böyle bir işiniz varsa, yer değiştirme, kontrat ve anlaşmalar yapacaksınız bu yeniayı kullanabilirsiniz. Sosyal çevre sorumluluklarınız, aşk hayatınıza veya çocuğunuzla olan ilişkilerinizde sıkıntıları da karşınıza getirebilir.
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Balık Burcu:
Haftanız iletişimsel işlerinizle başlıyor sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Bu haftabaşı ailenizi ilgilendiren kararlarınızda gözünüzü dört açmalısınız. İlişkilerinizde bazı bozulmalar oluşabilir. Yine bu haftabaşında emlak alım, satım gibi işleriniz varsa yanıltıcı etkilere karşı dikkatli olmalısınız.
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Salı günü aile hayatınız veya eviniz için gereken parasal desteği sağlayacak şanslar karşınıza gelebilir yalnız paraya dayalı konularda, aniden verilen kararlar bazı kayıplara neden olabilir. Özellikle aşk hayatınız, eğlenceye dayalı konular veya çocuklarınız için yapacağınız harcamalarda dengeyi oturtmakta zorlanabilirsiniz. Spor yaparken dikkat edin, kazalara yatkın olabilirsiniz. Çarşamba günü iş alanlarınızda kariyerinizdeki düşündüklerinizi gerçekleştirebileceğiniz imkânlara sahip olacaksınız. Hayat sizi destekliyor Güvenilirliğiniz iş hayatınızda ispat edeceksiniz ve bunun sonucunda güzel anlaşmalar, konuşmalar hayatınızı renklendirecek.
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Perşembe günü itibarıyla, mars aslan burcuna geçecek ve iş, hizmet ve sağlık evinizde hareket edecek. Mars gezegeni, yaşamsal enerjiyi, savaş ve mücadele alanımızı temsil eder. Bu dönem çalışma koşullarınız ve bu alanda mücadeleleriniz artacak, sağlığınızla ilgili alanlarda enerjinizi harcayacaksınız. Yeni oluşturacağınız bir sağlık programı, egzersizleri, enerjinizi olumlu harcamanıza neden olabilir. Mars gezegeni ateşle ilgili olduğundan ve ateş gurubu olan aslana girdiğinden, yine bu dönem ateşli hastalıklara, enfeksiyonel oluşumlara karşı dikkatli olmalısınız. Fazla çalışmak kalbinizi, tansiyon ve dolaşım sistemimizi, sırt bölgenizi kısaca sağlığınızı zorlayabilir.
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Cuma günü aşk hayatınıza yapacağınız harcamalar sizi çabuk sinirlendirebilir. Önemli girişimlerden ve risk içeren anlaşmalardan uzak durun. Duyacaklarınız pek hoşunuza gitmese de vereceğiniz tepkileri iyi kontrol edin. Cumartesi gününden sonra iş alanlarınızda kendinizi ön plana koymak önem kazanıyor. İşinize daha fazla kanalize olacaksınız. Bazı konuları gözden geçirmek, iş arkadaşlarınızla iletişim halinde olmak, konuşmak, yeni bir iş başvurusunda bulunmak, işinizdeki sorunları gözden geçirmek için uygun bir dönem olacak. Bir yandan da tamamlamak zorunda olduğunuz işlerinizin üzerine eğilebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konuları da gözden geçirebilirsiniz.
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Pazar günü aslan burcunda oluşan yeniay, iş ve hizmet alanlarınızda, sağlık evinizde gerçekleşecek. Önünüzdeki 2 hafta boyunca iş alanlarınızda yeni başvurularda bulunabilir, var olan işinize olan ilginiz ve alakanız artabilir. Bu alanda yeni karar ve başlangıçlarınızı uygulamaya başlayabilirsiniz. Çalışmak ve kendinizi ifade etmek aynı anlama geleceğinden, kendinizi bu dönem yormamaya ve sağlığınızı ihmal etmemeye özen gösterin. Sağlığınızı ilgilendirecek önemli kararlarda alabilirsiniz. Alışkanlıklarınızı gözden geçirmek ve yeni deneyimlerde bulunmak kendinizi iyi hissettirebilir. Aile hayatınızda bazı ilişkilerinizdeki sıkıntı ve sorunlarda bu yeniay’ın konularından olabilir.