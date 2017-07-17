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Pazar günü aslan burcunda bir yeniay oluşacak. Bu yeniay, özel ilişkilerinizde, evlilik hayatınızda, ikili ilişkiler ve ortaklı işler alanınızda gerçekleşecek. Bu alanlarda önemli karar ve başlangıçlarınızı yapmak için harekete geçebilirsiniz. Özel hayatlarında ilişkisi olanlar evlilik, nişan veya beraber yaşama kararı alabilirler. İlişkisi olmayanlarsa yine bu dönem içerisinde uzun soluklu ve kalıcı bir ilişkinin temellerini atabilirler. Her halükarda özel yaşantınız hayatınızın diğer alanlarından daha fazla ön planda olacak. Ortaklı bir işe girmek istiyorsanız veya böyle bir işiniz varsa, yer değiştirme, kontrat ve anlaşmalar yapacaksınız bu yeniayı kullanabilirsiniz. Sosyal çevre sorumluluklarınız, aşk hayatınıza veya çocuğunuzla olan ilişkilerinizde sıkıntıları da karşınıza getirebilir.