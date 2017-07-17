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17-23 Temmuz 2017 haftalık burç yorumları

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 09:40:23

  • 1 17-23 Temmuz 2017 haftalık burç yorumları
    1 | 60

    Koç Burcu:

    Haftanız parasal işlemleriniz, maddi konularınızla başlayacak sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Bu Pazartesi devreye giren yanıltıcı etkilerle yakın çevre ilişkilerinizde yanlış yönlendirilmeler, ilişki bozuklukları oluşabilir. Yine iletişime, satışa veya pazarlamaya dayalı işlerinizde bu  haftabaşı hayalkırıklıklarına dikkat etmelisiniz.

  • 2 17-23 Temmuz 2017 haftalık burç yorumları
    2 | 60

    Salı günü iletişimsel işlerinizde ve özel hayatınızda  güzel şanslar yakalarken, ailenizin sizi anlamadığını düşünebilir ya da  davranış değişiklikleriniz sonucunda  onları kırabilirsiniz. Güç çekişmelerinden fikir ayrılıklarından bu hafta uzak durmaya çalışmalısınız, enerjinizi kontrol etmeye çalışın. Çarşamba günü aşk hayatınızda sevdiğiniz insanla beraber planladığınız seyahatle beraber sizi çok mutlu edebilir. Özellikle işin içerisinde seyahatin olduğu, kreatif işlerinizde çok şanslı etkileşimler altında olacaksınız. Yaratıcılığınızla daha az tanıdığınız insanların gözünde daha güzel bir yer edinecek ve bunun sonucunda daha güzel işlere imza atabileceksiniz.

  • 3 17-23 Temmuz 2017 haftalık burç yorumları
    3 | 60

    Perşembe günü itibarıyla artık enerjinizi aşk hayatınıza harcayacaksınız. Aşk hayatınızda, çocuklarınızın koşulları ve bu alanda mücadeleleriniz artacak. Karşı cinsi çekici bulacak, enerjinizi daha fazla alana ve eğlenceye yaymak isteyeceksiniz. Spor aktiviteleri, çılgın ve tehlikeli sporlar, sanatsal faaliyetler, hobiler alanında hırslı ve yapıcı yönünüzü ortaya koyabilirsiniz yalnız mars aslan  burcunda  sabırsız ve baskın davranmayı gerektireceğinden yukarıda saydığım alanlarda biraz daha sakin ve tutarlı hareket etmeye özen gösterin.

  • 4 17-23 Temmuz 2017 haftalık burç yorumları
    4 | 60

    Cuma günü aile büyüklerinizle veya kendi ailenizle bazı ego sürtüşmelerine ve anlaşmazlıklara açıksınız. Size karşı yapılan her tür söylemi eleştiri olarak algılamamaya çalışın. Anlık değişimleriniz, sıkılganlıklarınız onları yorabilir. Cumartesi günü ve sonrası 1 ay boyunca ilgi alanınız aşk olacak. Eğer evliyseniz ve çocuğunuz varsa, sevdiğiniz insanla romantizmin artmasının yanı sıra çocuğunuzun hayatıyla ilgilenmek öne çıkabilir. Çocuk istiyorsanız yine olumlu bir dönem içerisinde olduğunuzu bilmelisiniz.

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  • 5 17-23 Temmuz 2017 haftalık burç yorumları
    5 | 60

    Pazar günü sabaha karşı aslan burcunda bir yeniay oluşacak. Bu yeniay sizin aşk evinizde gerçekleşiyor. Aşk hayatınızda yeni başlangıçlar gündeme gelebilir. 2 hafta boyunca aşkı konuşabilir veya aşkınız varsa romantik, etkili ve güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Yeniayın gerçekleştiği ev aynı zamanda çocuk evi olduğundan, çocuk yapmak isteyen koçlar için yeni fırsatlar doğabilir. Ya da siz farkında olmazsınız ve çocuğunuzun tohumları bu dönemde atılabilir.Yine geziler, hobiler, sportif aktiviteler, risk içeren oyunlar, kumar, galalar, sergiler, tiyatro ve sanat alanlarınız aktifleşiyor.

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