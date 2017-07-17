ABD'de iptal edilen düğünü için yüklü miktardaki harcamalarının boşa gitmesini istemeyen 25 yaşındaki Sarah Cummins organizasyon için kiralanan lüks salona davetliler yerine evsizleri davet etti.

ABD'nin Indiana eyaletinde yaşayan Cummins, nişanlısıyla bir hafta sonra yapılacak düğününü iptal etti. Cummins, düğünü iptal etmesine rağmen kiralanan mekan ile "iadesiz sözleşme" yaptığı için 30 bin dolarlık (yani yaklaşık 110 bin Türk lirası) salon ve yemek masraflarını ödemek zorunda kaldı. Harcamalarının boşa gitmesini istemeyen Cummins, düğününe davetliler yerine evsizleri davet etti. Bazı gönüllüler de evsizlere kıyafet yardımında bulundu.

Cummins, tuttuğu otobüsle düğün salonuna getirttiği 100'ün üzerindeki evsize akşam yemeği verip, düğün pastası ikram etti. Davetlilere düğünün iptal olduğunu ağlayarak söyleyen genç kadın daha sonra tören nedeniyle sipariş verilen yemeğin ve pastanın boşa gitmemesi için böyle bir yönteme başvurduğunu açıkladı.