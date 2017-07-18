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Bilindiği üzere kraliyet düğün merasimlerinde gelinliklerin kapalı olması gerekiyor. Bu nedenle Grace Kelly'nin gelinliğinde de hiçbir açıklık yok. Miranda Kerr de ilham kaynağının Grace Kelly, Audrey Hepburn ve büyükannesinin olduğunu söylüyor.