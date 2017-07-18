Miranda Kerr ile Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel'in düğününden kareler
18 Temmuz 2017 Salı, 12:23:23 | Güncelleme: 12:53:28
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Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel ile evlenen dünyaca ünlü süper model Miranda Kerr, düğünden fotoğraflarını ilk kez paylaştı. İşte o kareler...
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Dünyaca ünlü model Miranda Kerr, Snapchat’in kurucusu Evan Spiegel ile sade bir törenle mayıs ayında dünyaevine girmişti. 34 yaşındaki eski Victoria Secret meleği, bir dergi için düğün fotoğraflarını paylaştı.
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Kerr, düğününde, modacı Maria Grazia Chiuri imzalı Dior marka gelinlik giydi.
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Kerr'in haute couture tarzdaki gelinliği ise sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı takipçileri Kerr’in gelinliğini “sade ve güzel” bulurken bazıları da “Kapalı ve çok basit” dedi.
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Avustralya'lı model, çok fazla eleştiri alsa da aslında çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu gelinliği giyindiğini söyledi.
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Tarzını daha da sadeleştiren güzel mankenin gelinliği Grace Kelly’nin 1956 yılında Monako Prensi Rainier ile evlenirken giydiği gelinliğe benzerliğiyle dikkat çekti.
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Bilindiği üzere kraliyet düğün merasimlerinde gelinliklerin kapalı olması gerekiyor. Bu nedenle Grace Kelly'nin gelinliğinde de hiçbir açıklık yok. Miranda Kerr de ilham kaynağının Grace Kelly, Audrey Hepburn ve büyükannesinin olduğunu söylüyor.
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Bu arada Miranda Kerr ile Evan Spiegel ikilisinin düğününden hiçbir fotoğraf medyada yer almadı. Çünkü. Düğüne katılan davetlilerden, Snapchat dahil sosyal medya kanallarından düğüne ait paylaşım yapmamaları istendi.