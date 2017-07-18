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Miranda Kerr ile Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel'in düğününden kareler

18 Temmuz 2017 Salı, 12:23:23 HABERTURK.COM

Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel ile evlenen dünyaca ünlü süper model Miranda Kerr, düğünden fotoğraflarını ilk kez paylaştı. İşte o kareler...

  • 1 Miranda Kerr ile Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel'in düğününden kareler
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    Dünyaca ünlü model Miranda Kerr, Snapchat’in kurucusu Evan Spiegel ile sade bir törenle mayıs ayında dünyaevine girmişti. 34 yaşındaki eski Victoria Secret meleği, bir dergi için düğün fotoğraflarını paylaştı.

     

  • 2 Miranda Kerr ile Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel'in düğününden kareler
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    Kerr, düğününde, modacı Maria Grazia Chiuri imzalı Dior marka gelinlik giydi.

  • 3 Miranda Kerr ile Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel'in düğününden kareler
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    Kerr'in haute couture tarzdaki gelinliği ise sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı takipçileri Kerr’in gelinliğini “sade ve güzel” bulurken bazıları da “Kapalı ve çok basit” dedi.

  • 4 Miranda Kerr ile Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel'in düğününden kareler
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    Avustralya'lı model, çok fazla eleştiri alsa da aslında çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu gelinliği giyindiğini söyledi.

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  • 5 Miranda Kerr ile Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel'in düğününden kareler
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    Tarzını daha da sadeleştiren güzel mankenin gelinliği Grace Kelly’nin 1956 yılında Monako Prensi Rainier ile evlenirken giydiği gelinliğe benzerliğiyle dikkat çekti.

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