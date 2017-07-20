İslam dininde bir diğer bayram olan Kurban Bayramı için bekleyiş sürüyor. Dünya genelinde milyonlarca Müslüman, Kurban Bayramı'nı bekliyor. Peki kurban kesme ibadetinin yapıldığı Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatil kaç gün olacak? İşte Kurban Bayramı'na dair detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? (2017)

Dünya genelinde milyonlarca Müslüman bir diğer dini bayram olan Kurban Bayramı için bekleyişini sürdürüyor. Kurban kesme ibadetinin yapıldığı Kurban Bayramı için tarih yaklaşıyor. Vatandaşların beklediği Kurban Bayramı, 1 Eylül 2017 tarihinde başlayacak ve 4 gün sürecek. Kurban Bayramı'nın son günü 4 Eylül 2017 olarak yer almakta.

Kurban Bayramı boyunca imkanı olan Müslümanlar kurban keserek ibadetlerini yerine getirecek ve aynı zamanda kurban kesmek için imkanı olmayan vatandaşlara yardımda bulunacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tarihi yaklaşırken bir yandan da tatilin kaç gün olacağı da merak konusu oldu. Vatandaşlar merakla "Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?" diye soruyor. Zira bu yıl Kurban Bayramı ile Zafer Bayramı'nın arasında bir gün var.

Kurban Bayramı öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanacak ve resmi tatil uygulanacak. Ertesi günü ise Kurban Bayramı arefesi ve arefe günü de yarım gün resmi tatil uygulanıyor. Ardından da 4 günlük Kurban Bayramı tatili başlayacak.

Eğer Kurban Bayramı arefesi yarım gün tatil değil de, tam gün tatil olarak ilan edilirse, vatandaşlar 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tatile çıkacak ve 4 Eylül 2017 gecesi tatil sona erecek. Böylece 6 günlük bir tatil yapılmış olacak.

Kurban Bayramı arefesinin tam gün tatil olup olmayacağı ile ilgili henüz resmi makamlardan bir açıklama yok. Ancak bu açıklama geldiğinde ve arefe günü tatil olduğunda bu haber üzerinden de öğrenebilirsiniz.

Zafer Bayramı - 30 Ağustos 2017 (1 gün resmi tatil)

Kurban Bayramı Arefesi - 31 Ağustos 2017 (yarım gün resmi tatil)

Kurban Bayramı 1. gün - 1 Eylül 2017 (resmi tatil)

Kurban Bayramı 2. gün - 2 Eylül 2017 (resmi tatil)

Kurban Bayramı 3. gün - 3 Eylül 2017 (resmi tatil)

Kurban Bayramı 4. gün - 4 Eylül 2017 (resmi tatil)

KURBAN BAYRAMI'NDA NELER YAPILMALIDIR?

Erken saatte uyanmak,

Bayram Namazı kılmak,

Cemaatle selamlaşmak ve bayramlaşmak,

Aileyle vakit geçirmek,

Küçük çocuklara harçlık vererek sevindirmek,

Güzel ve temiz elbiseler giymek,

Güzel koku sürünmek,

İnsanlarla selamlaşmak,

Akrabaları ziyaret etmek,

Akrabalarla bol bol sohbet etmek,

Mezarlıkları ve şehitlikleri ziyaret etmek,

Küsleri barıştırmak,

Huzurevlerini ziyaret etmek,

Fakir kimselere sadaka vermek,

İnsanlara karşı hoşgörülü olmak.

Kurban Bayramı Ne Zaman?

Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün?

Kurban Bayramı kaç gün tatil?