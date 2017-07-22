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L’Oréal Paris’in en genç sözcüsü oldunuz. Eva Longoria, Doutzen Kroes, Barbara Palvin gibi artist ve top modellerin olduğu bu aileye girmek nasıl bir his?

Muhteşem yeteneklere sahip, ikonik kadınların ardından böyle bir fırsata sahip olduğum için şanslıyım. Hayatımın bir dönüm noktası diyebilirim. Fransız cazibesine ve dokunuşuna sahip bir markayı temsil etmek beni çok onurlandırıyor.