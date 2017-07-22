22 Temmuz 2017 Cumartesi, 04:30:05 | Güncelleme: 04:50:29
Belki adını bugüne dek hiç duymadınız ama sayısız fotoğrafını gördüğünüze eminim. 4 yaşında ‘dünyanın en güzel kızı’ seçilen Thylane Blondeau 16 yaşına bastı. Fransa doğumlu model, çoktan podyumların tozunu attırmaya başladı. Geleceğin top modeli, hayatını anlattı
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Futbolcu bir baba ve televizyon sunucusu bir annenin kızı Thylane Blondeau... 4 yaşındayken ‘dünyanın en güzel kızı’ seçilen Blondeau, şimdi büyüdü ve pek çok önemli tasarımcının çalışmak için yarıştığı bir model oldu. Geleceğinse süper model adayı. 16’ncı yaş gününde L’Oréal Paris’in en genç sözcüsü olan Thylane Blondeau, bilinmeyenlerini HT Cumartesi'den Sema Ereren'e anlattı.
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Genç yaşınızda dünyanın tanıdığı bir yüz oldunuz...
Bulunduğum yerden dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. Çok yetenekli kişilerle çalışma fırsatına sahibim ve onlardan bir sürü şey öğreniyorum. Yine de sıradan olmayı ve öyle kalmayı seviyorum. Herkes gibi kuşkularım var. Doğru yolda olmamı sağlayan annemin hakkını ödeyemem.
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Peki 4 yaşından beri göz önünde olmak nasıl bir duygu?
Zorlukları elbette var ama güzellikleri de çok. İşimin en güzel yanı devamlı yeni insanlarla tanışma imkânı bulmak. Bu arada ailemle ve yakın arkadaşlarımla o dünyayı oturup uzun uzun konuşmuyorum. İşim bir nevi gizli bahçem.
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Kendinize örnek aldığınız isimler kimler?
Hayran olduğum pek çok kişi var. Gigi Hadid, Sofia Ridchie, Hailey Baldwin ve Barbara Palvin mesela. Şimdiye kadar bazılarıyla defilelerde tanıştım, harika bir deneyimdi. Özellikle Barbara’yla çalışmak çok heyecan vericiydi. Sinema dünyasından da Angelina Jolie ve Scarlett Johansson.
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Güzellik sizin için ne demek?
Güzellik benim için bir tutum. Aşırı makyajdan çok daha fazlası... Kendinden emin olmak.
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Bugün yerinizde olmak isteyen genç kızlara ne tavsiye etmek istersiniz?
Hayalini takip et ve tek hayatın olduğunu unutma. Kim olursan ol, kendine güven ve kendini sev. Her kadın içinde ve dışında güzeldir.
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Onlara verebileceğiniz güzellik sırlarınız neler?
Cildinize iyi bakın. Hafif bir makyajla cildiniz nefes alsın. Doğal ve otantik olun. Aynı zamanda kendinizi sevin. Doğal güzelliğinizi kucaklayın ve endişelerinizden kurtulun.
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Güzellik idolünüz kim?
Brigitte Bardot.
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Gelelim giyim stilinize...
Sade olmayı seviyorum. Favori kombinim, güzel bir jean ve havalı bir spor ayakkabı.
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“Asla giyinmem” dediğiniz bir şey var mı?
Kocaman platform ayakkabılar çok antipatik geliyor.
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Bir seyahate çıkarken olmazsa olmazlarınız neler?
İnternet bağlantısı olan bir telefon ve cool pantolonlarım.
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Arkadaşlarınızla ve ailenizle çok sık seyahat eder misiniz?
İşim için çok seyahat ediyorum, bu yüzden onlarla oldukça sakin şeyler yapmak istiyorum. Yeni yemekler deniyoruz ya da sadece evde kalıp güzel zaman geçiriyoruz. Sinemaya gitmeyi çok seviyoruz.
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En sevdiğiniz film?
Lucy, Mr. And Mrs. Smith ve tabii ki Grease.
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L’Oréal Paris’in en genç sözcüsü oldunuz. Eva Longoria, Doutzen Kroes, Barbara Palvin gibi artist ve top modellerin olduğu bu aileye girmek nasıl bir his?
Muhteşem yeteneklere sahip, ikonik kadınların ardından böyle bir fırsata sahip olduğum için şanslıyım. Hayatımın bir dönüm noktası diyebilirim. Fransız cazibesine ve dokunuşuna sahip bir markayı temsil etmek beni çok onurlandırıyor.
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Hayatınızda “İyi ki” dediğiniz şey nedir?
Annemin bana öğretmiş olduğu her şey... Annem, benim meleğim.
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Sürekli kendinize anımsattığınız şey?
Tek bir hayatın olduğu! 16’ncı doğum günümde dövmesini de yaptırdım.
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Size ne güven verir?
Annem, benim meleğim. Beni cesaretlendirir ve her zaman en büyük destekçimdir.
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Instagram’da 1 milyondan fazla takipçiniz var. Neden insanlar sizi takip ediyor?
Her zaman sade fotoğraflar paylaşmayı tercih ediyorum. Özellikle kim olduğumu ve nelerden hoşlandığımı göstermeyi seviyorum. 6 yıldır beni takip edenlere minnettarım.
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Instagram’da takip ettiğiniz favori hesap hangisi?
Bella-Gigi Hadid ve Hailey Baldwin.
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Instagram’da makyajlı olduğu kadar makyajsız fotoğraflarınızı da paylaşıyorsunuz. Doğal güzellik sizin için önemli mi?
Kusurlarımı çok açığa çıkarmayan ama yüz hattımı çok kapamayan makyaj yapıp cilt bakım ürünlerini kullanıyorum.