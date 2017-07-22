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Thylane Blondeau yaşadıklarını Habertürk'e anlattı

22 Temmuz 2017 Cumartesi, 04:30:05

Belki adını bugüne dek hiç duymadınız ama sayısız fotoğrafını gördüğünüze eminim. 4 yaşında ‘dünyanın en güzel kızı’ seçilen Thylane Blondeau 16 yaşına bastı. Fransa doğumlu model, çoktan podyumların tozunu attırmaya başladı. Geleceğin top modeli, hayatını anlattı

  • 1 Thylane Blondeau yaşadıklarını Habertürk'e anlattı
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    Futbolcu bir baba ve televizyon sunucusu bir annenin kızı Thylane Blondeau... 4 yaşındayken ‘dünyanın en güzel kızı’ seçilen Blondeau, şimdi büyüdü ve pek çok önemli tasarımcının çalışmak için yarıştığı bir model oldu. Geleceğinse süper model adayı. 16’ncı yaş gününde L’Oréal Paris’in en genç sözcüsü olan Thylane Blondeau, bilinmeyenlerini HT Cumartesi'den Sema Ereren'e anlattı.

  • 2 Thylane Blondeau yaşadıklarını Habertürk'e anlattı
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    Genç yaşınızda dünyanın tanıdığı bir yüz oldunuz...

     

    Bulunduğum yerden dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. Çok yetenekli kişilerle çalışma fırsatına sahibim ve onlardan bir sürü şey öğreniyorum. Yine de sıradan olmayı ve öyle kalmayı seviyorum. Herkes gibi kuşkularım var. Doğru yolda olmamı sağlayan annemin hakkını ödeyemem.

  • 3 Thylane Blondeau yaşadıklarını Habertürk'e anlattı
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    Peki 4 yaşından beri göz önünde olmak nasıl bir duygu?

     

    Zorlukları elbette var ama güzellikleri de çok. İşimin en güzel yanı devamlı yeni insanlarla tanışma imkânı bulmak. Bu arada ailemle ve yakın arkadaşlarımla o dünyayı oturup uzun uzun konuşmuyorum. İşim bir nevi gizli bahçem.

  • 4 Thylane Blondeau yaşadıklarını Habertürk'e anlattı
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    Kendinize örnek aldığınız isimler kimler?

     

    Hayran olduğum pek çok kişi var. Gigi Hadid, Sofia Ridchie, Hailey Baldwin ve Barbara Palvin mesela. Şimdiye kadar bazılarıyla defilelerde tanıştım, harika bir deneyimdi. Özellikle Barbara’yla çalışmak çok heyecan vericiydi. Sinema dünyasından da Angelina Jolie ve Scarlett Johansson.

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  • 5 Thylane Blondeau yaşadıklarını Habertürk'e anlattı
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    Güzellik sizin için ne demek?

     

    Güzellik benim için bir tutum. Aşırı makyajdan çok daha fazlası... Kendinden emin olmak.

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