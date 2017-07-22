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Gittiği şehirlerin adını protez bacağına yazıp paylaşıyor

22 Temmuz 2017 Cumartesi, 12:37:17

Doğuştan gelen bir hastalığı nedeniyle bacağı kesilen genç kız protez bacağına gittiği şehirlerin adını yazmaya başlayınca sosyal medyada ilgi topladı

  • 1 Gittiği şehirlerin adını protez bacağına yazıp paylaşıyor
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    Doğuştan gelen bir kemik hastalığı nedeniyle doktorların 4 yaşındayken bacağını kesmeye karar vermesi, reddit kullanıcısı devgal isimli genç kızın hayallerine engel olmadı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre üniversiteden mezun olduğu yıl Avrupa seyahatine çıkan genç kız, protez bacağını kara bir tahtaya dönüştürüp gittiği yerlerin adını buraya yazıyor. Gezdiği şehirlerde “kara tahta”sıyla poz veren devgal, “Söylenmeyi, sağa sola sarmayı bırakın da hareket edin! Hayal edin!” diye konuşuyor. İşte genç kızın gittiği şehirler...

    Yunanistan - Atina

     

  • 2 Gittiği şehirlerin adını protez bacağına yazıp paylaşıyor
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    Danimarka - Kopenhag

  • 3 Gittiği şehirlerin adını protez bacağına yazıp paylaşıyor
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    Macaristan - Budapeşte

  • 4 Gittiği şehirlerin adını protez bacağına yazıp paylaşıyor
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    Avusturya - Viyana

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  • 5 Gittiği şehirlerin adını protez bacağına yazıp paylaşıyor
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    İspanya - Barselona

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