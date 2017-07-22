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Doğuştan gelen bir kemik hastalığı nedeniyle doktorların 4 yaşındayken bacağını kesmeye karar vermesi, reddit kullanıcısı devgal isimli genç kızın hayallerine engel olmadı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre üniversiteden mezun olduğu yıl Avrupa seyahatine çıkan genç kız, protez bacağını kara bir tahtaya dönüştürüp gittiği yerlerin adını buraya yazıyor. Gezdiği şehirlerde “kara tahta”sıyla poz veren devgal, “Söylenmeyi, sağa sola sarmayı bırakın da hareket edin! Hayal edin!” diye konuşuyor. İşte genç kızın gittiği şehirler...

Yunanistan - Atina