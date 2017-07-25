Alaska'nın Talkeetna kasabası sakinleri, 1998 yılında belediye başkanı adaylarını uygun görmeyerek kedi Stubbs'ı başkan olarak seçmişlerdi. Fahri belediye başkanı olarak anılan kedi Stubbs, cumartesi günü hayatını kaybetti. Aile, Stubbs’ın ölüm nedeninin belli olmadığını, kedinin perşembe günü uyuduğunu ve uyanmadığını duyurdu.

Kedinin sahibi Spone ailesi yaptığı basın açıklamasında “Stubbs, 20 yıl 3 ay yaşadı. Gün boyu yemek ya da yatakta onunla oturmamız için miyavlar, biz uyurken sokulmak ve mırlamak isterdi. Son 31 aydır bizimle olduğun için teşekkür ederiz. Sen harika bir kedisin ve seni özleyeceğiz. Seninle geçirdiğimiz zamandan çok mutluyduk” ifadelerini kullandı. Alaska'nın Talkeetna kasabası sakinleri 1998 yılındaki seçimlerde 900 kişi oy pusulalarına Stubbs’ı yazmış ve kedi başkanlık koltuğuna oturtulmuştu.