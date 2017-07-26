Tuzlu muffin malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı sıvıyağ

1 su bardağı süt

2 tatlı kaşığı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı peynir

Bir tutam dereotu

Bir tutam maydonoz

Aldığı kadar un

Tuzlu muffin nasıl yapılır?

Geniş bir kaseye 3 adet yumurtayı kırın. Mikserle iyice çırpın. Çırpılmış yumurtaların üzerine süt, sıvıyağı ve yoğurdu ekleyin. Sıvı malzemeleri iyice çırpın. Ufalanmış peyniri harca ekleyin. İnce kıyılmış maydonoz ve dereotunu karışıma ekleyin. Kıvama göre azar azar un ilave edin. Son olarak kabartma tozunu kaseye boşaltın. Kek kıvamındaki harcı muffin kaplarına doldurun. Tuzlu muffinle dolu kağıt kek kalıplarını fırın tepsisine dizin. 180 derece ısıtılmış fırında 30-35 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun.