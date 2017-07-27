Öne Çıkanlar
Son Dakika
YAŞAM

İşte Rus Rapunzel Anastasia Sidorov!

27.07.2017 - 16:23 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Model Anastasia Sidorov, upuzun ve kızıl saçlarıyla sosyal medyada 'Rus Rapunzel' olarak anılıyor

  • 1 İşte Rus Rapunzel Anastasia Sidorov!
    1 | 83

    Rus manken Anastasia Sidorov, gür, canlı, parlak ve upuzun saçlarıyla şampuan reklamlarının vazgeçilmez ismi...

     

    • HABERİN DEVAMI
  • 2 İşte Rus Rapunzel Anastasia Sidorov!
    2 | 83

    18 yaşında geçirdiği sağlık problemleri nedeniyle kellik yaşayan genç kadın şimdilerde 'Rus Rapunzel' olarak anılıyor.

  • 3 İşte Rus Rapunzel Anastasia Sidorov!
    3 | 83

    Geçmişte bir çeşit bağışıklık sistemi hastalığı olan 'androgenetik alopesi'ye yakalanan genç model, aşırı saç dökülmesinden dolayı kellik problemiyle uğraşmak zorunda kaldı.

     

     

  • 4 İşte Rus Rapunzel Anastasia Sidorov!
    4 | 83

    Bu dönemde kendine güveni azalan Sidorov, bir süre sonra tedavi olmaya karar verdi.

     

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 İşte Rus Rapunzel Anastasia Sidorov!
    5 | 83

    Moskovalı model, zorlu tedavinin ardından çıkan saçlarıyla ülkesindeki şampuan reklamlarının bir numaralı yıldızı oldu.

     

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 15
  • Misafir 28 Temmuz 2017 Cuma 17:01
    bizim paramız bunların şampuan masrafına yetmez :)))
  • Misafir 28 Temmuz 2017 Cuma 09:18
    saçlarını bilmem ama vücutlar harika, hiçbirinde öbezite yok, bir de bizim kızlara bak, burunlarından kıl aldırmıyorlar..
  • Misafir 28 Temmuz 2017 Cuma 07:23
    Dünyada saçları uzamayanların cennette uzun olucak.
  • Misafir 28 Temmuz 2017 Cuma 11:33
    Kendini kandır :)
  • Misafir 28 Temmuz 2017 Cuma 00:57
    Bu Ruslar niye bu kadar güzeller acep?
  • Misafir 28 Temmuz 2017 Cuma 11:33
    Bakımlılar
  • Misafir 27 Temmuz 2017 Perşembe 18:41
    bir şu kızlara bak. birde türk kızlarına.
  • Misafir 28 Temmuz 2017 Cuma 08:50
    Ne varmış türk kızlarında gayet güzel hoş kadınlar
  • Misafir 28 Temmuz 2017 Cuma 09:22
    Bir türk erkeklerine bak aynı bir hayvan birde yabancı erkeklere ne kadar insancil
  • Misafir 28 Temmuz 2017 Cuma 09:52
    Yumurtadan çıkıp kabuğunu beğenmeyen senin gibi tipler olmasa hayat daha güzel olurdu
  • Misafir 11 Ekim 2017 Çarşamba 14:10
    sen isveçli ya da italyan erkeklerine bak ne erkekler var be onlara baktıkça bu erkekse ben neyim dersin.
  • Misafir 27 Temmuz 2017 Perşembe 18:14
    marry me
  • Misafir 28 Temmuz 2017 Cuma 14:22
    Duymaz seni hocam
  • Misafir 29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:19
    Çocuğu var olum kör müsün :))
  • Misafir 30 Temmuz 2017 Pazar 15:03
    hahay:D
Kalan karakter : 2000