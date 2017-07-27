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ÖMRÜNÜN YARISINI UZATARAK GEÇİRDİ! İŞTE SAÇLARININ SON HALİ

İngiltereli Lianne Robinson, Rapunzel'e benzeyen saçlarıyla ilgi odağı oldu. 28 yaşında ve bir çocuk annesi olan Robinson, uzun saçları nedeniyle herkesin dikkatini çekiyor.