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Murat 124
YAŞAM

Murat 124 model arabasını “Kitt” gibi konuşturdu

Arabasını “Kitt” gibi konuşturdu

Aydın'da bir vatandaş Murat 124 model otomobilini, 1980’li yıllarda Türkiye’de de yayımlanan “Kara Şimşek” dizisindeki “Kitt” gibi konuşturdu

28 Temmuz 2017 Cuma, 09:28:50 Güncelleme: 09:32:11

Aydın’da oto elektrikçiliği yapan 38 yaşındaki Levent Çulhanoğlu, halk arasında “Hacı Murat” olarak bilinen Murat 124 model otomobilini, 1980’li yıllarda Türkiye’de de yayımlanan “Kara Şimşek” dizisindeki “Kitt” gibi konuşturdu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre modifiye edilen ve parmak iziyle çalışan “Hacı Murat”, özel bir yazılım sayesinde sürücüsü araca bindiğinde “İyi yolculuklar”, araçtan inildiğinde “İyi günler” diyor. Araç, dışardan gelen fiziki müdahalelerde ise “Uzaklaşın, aksi takdirde polisi arıyorum” diye sesleniyor. Çulhanoğlu, “Murat 124 bir tutku. Babamın da 124’ü vardı. Bugünkü teknolojiyi 124’e yansıttım” diyor.

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