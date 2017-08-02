Melisandre
Meryem Uzerli
Jon Snow
Uğur Boral
Cersei Lannister
Gamze Özçelik
Euron Greyjoy
Tolga Karel
Bronn
Barış Falay
Brienne of Tarth
Billur Kalkavan
Eddard Stark
Yusuf Şimşek
Sandor Clegane
Halil Sezai
Olenna Tyrell
Sabina Toziya
Tyrion Lannister
Alparslan Özmol
White walker
Tarık Mengüç
Varys
Selim Bayraktar
Jaime Lannister
Kıvanç Tatlıtuğ
Khal Drogo
Hasan Yalnızoğlu
Davos Seaworth
Ali Düşenkalkar
Renly Baratheon
Okan Yalabık
Sansa Stark
Damla Sönmez
Oberyn Martell
İnanç Konukçu
Daenerys Targaryen
Farah Zeynep Abdullah
Arya Stark
Melis Birkan
Theon Greyjoy
Hayrettin Karaoğuz