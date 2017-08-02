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Game of Thrones'un Türk versiyonunda kimler oynardı?

28 Temmuz 2017 Cuma, 12:48:12

Game of Thrones oyuncuları Türk olsaydı hangi rolü kim oynardı?

  • 1 Game of Thrones'un Türk versiyonunda kimler oynardı?
    1 | 42

    Melisandre

  • 2 Game of Thrones'un Türk versiyonunda kimler oynardı?
    2 | 42

    Meryem Uzerli

     

  • 3 Game of Thrones'un Türk versiyonunda kimler oynardı?
    3 | 42

    Jon Snow

     

  • 4 Game of Thrones'un Türk versiyonunda kimler oynardı?
    4 | 42

    Uğur Boral

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  • 5 Game of Thrones'un Türk versiyonunda kimler oynardı?
    5 | 42

    Cersei Lannister

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YORUMLAR 1
  • Misafir
    bu diziyi izlemedim ve izlememde.
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