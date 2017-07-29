Doğuş Grubu, çocukların geleceğine yönelik anlamlı projeleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Çocukları kültür-sanat, spor ve müzikle besleyen her türlü programı teşvik ediyor ve desteğini hissettiriyor. HT Cumartesi ekinde yer alan yazıya göre ‘Oyunda Kal’ projesiyle çocukların basketbol oynayarak kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını isterken 2014’ten beri yurtiçi ve yurtdışında 35 şehirde 58 basketbol sahası yenilenerek 80 bin çocuğa ulaşılmış.

‘Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’ ile geleceğin dünyaca ünlü müzisyenlerine yol açıyorlar. Orkestranın kuruluşundan bu yana yurt içi ve yurtdışında 22 farklı noktada gerçekleşen 65 konserde 86 bin izleyici ağırlanmış. ‘3 Kumbara’ projesiyle de küçük yaşta tasarruf bilincini kazandırmaya çalışılıyor.

Bu projede 81 ilde 3 bin 200 okul, 500 bini aşkın öğrenci, 16 bini aşkın öğretmene dokunulmuş. Ve öğrencilerin yüzde 53.7’si ‘3 Kumbara’ kullanmaya başlamış yüzde 58.6’sı da kumbaralarının içlerini doldurmuş.

EKONOMİYE KADIN ELİ

Grup çocuklar kadar kadınlara da önem veriyor. Kadınların geleceğe güvenle bakmasını, kendi ayakları üzerinde durmasını isteyen Doğuş Grubu’nun 2 yıl önce tohumlarını attığı Doku projesi, kadınların ekonomiye katılması amacıyla Kapadokya Uçhisar ve Didim’de başlatıldı. Bu projeyle kadınlar kendi el emeklerini ekonomik güce çevirdi. Uçhisar’da eski bir okul restore edilerek Uçhisar Kadın Kültür Evi kuruldu ve kadınlar atölyelerde eğitim alarak kendilerini geliştirdiler. El işlerini ve yöresel lezzetleri paketledikleri ürünleri açılan dükkanda sergilemeye başladılar.

Ayrıca ‘Kadıneli’ isimli restoranda da pişirdikleri yemekleri satışa sundular. Kadınların ürettikleri tekstil malzemeleri Doğuş Grubu şirketlerinde kullanılıyor. Havlu kenarı, keçe çanta, iPad kılıfları, otellerinde kullanılmak üzere bileklikler... Projenin mimarları Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğuş Holding Sosyal Projeler Danışmanı Özlem Denizmen ile Argos’in Cappadocia Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Gökçin Ilıcalı. Bugüne kadar 120 kadına üretim desteği sağlandı. Toplamda 11 bin saat tekstil üretimi ve 60 bin kilogram gıda üretimi yapıldı. ‘Kadıneli’nde de 25 bin üzerinde misafir ağırlandı. 350 kadına 50’yi aşkın saat kişisel gelişim ve mesleki eğitim verildi. Projenin şimdilik Uçhisar ve Didim’de gerçekleşse de başka illerde de yapılması planlanıyor. Kadınların emeğiyle oluşturduğu ürünlerle projenin büyümesi hedefleniyor.