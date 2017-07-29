Kırım’da Sarmatlar’a ait olduğuna inanılan bir kafatası bulundu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 2 bin yıl kadar önce Ural Dağları’nda yaşadıkları bilinen ve Türk asıllı olduklarına inanılan Sarmatlar’da çocuklar çok küçük yaşlardan itibaren savaşçı olarak yetiştiriliyordu. Kerç yakınlarındaki Kyz-Aul’daki kabristanda bulunan kafatasının, 18 ay ila 2 yaş arasında olduğu tahmin ediliyor. Erkek bir çocuğa ait olduğu tespit edilen kafatasının düzleştirilerek uzatıldığı görüldü. O dönemler savaşçı çocukların agresifliğini artırmak için kafataslarının bir yolla uzatıldığı biliniyor. Rus arkeologlar, kafatasını bu nedenle “uzaylı” olarak nitelendirdi.

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