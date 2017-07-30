Doğru flörtleşme mutlu bir beraberliğin sırrı olabilir

Ok Cupid adlı çöpçatan sitesinin 43 bin kişi üzerinde yaptığı bir araştırmaya göre erkeklerin reddedilme ihtimalinin azaldığı gerekçesiyle daha az çekici buldukları kadınlarla flörtleştiği, kadınların ise kendilerini güvende hissedebilecekleri erkekleri tercih edip statü sahibi erkeklerle flörtleştiği ortaya çıktı. Dolayısıyla flörtleşmenin sadece tanışmanın ötesinde daha farklı anlamlar taşıdığı ortaya çıktı. Peki ama bu kelebeklenme etkisini, heyecanlanmayı ve karşısındakine fiziksel çekimi doğru yönetebiliyor muyuz? Öyle ki birbirini tanıma evresinde yapılacak yanlış bir hareket güzel bir birlikteliği başlamadan bitirebilir. "Aslında Giden Erkek Yoktur" "Şeytan Tüyü Var Sende" kitapların yazarı aynı zamanda ilişki koçu Seda Diker'e bu flörtleşme evresini ve bu evrede dikkat edilmesi gereken davranışları masaya yatırdık.

Fotoğraflar ve videolar: Serhan Sevin

İlişkiye başlamadan önce flörtleşmek neden önemlidir?

Çünkü elektrik yaratmak zorundayız. Kutuplaşma denen bir şey var. İlişkide artı-eksi kutup yaratırsak bir çekim olur. Aksi halde dostluğa hadi biraz da günlük ağız kullanalım kankalığa doğru bir gidiş olur. Bir erkek ya da kadın neden bir daha bir daha birisini görmek istesin? Tek sebep var; dışarıdaki sıkıntılarını günlük hayattaki moral bozukluklarını unutmak ve acayip bir heyecan yaşamak. Bunu ancak zıt kutupları yaratabilirsek yaşayabiliriz. O yüzden flörtleşmenin hayati bir önemi var.

Flörtleşme ile sosyalleşme arasında nasıl bir ilişki var?

Sosyalleşmek dostluktur ama flörtleşme öyle değil. Flörtleşme karşımızdaki kişide heyecan, merak, gizem yaratır. Burada önemli olan kendimizi kadın gibi hisseceğiz, karşımızdaki erkeği de erkek gibi hissettireceğiz. Erkek de aynı şekilde...





Günümüz şartlarında bu çok zor bir şey! Çünkü kadınlar kadın olduğunu erkeklerde erkek olduğunu unutuyor.

Evet maalesef! Ben bir kadının kadın olduğunu asla unutmaması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de size bir iki öneri vereyim. Bir kadın dişiliğini anlaması için her zaman kendisine zaman ayırması lazım. Bunun için de kendiyle baş başa kalacak. Mesela uzun uzun duş alacak , çıkacak kremlenecek, kendisini şımartacak, bakıma gitmesine ya da illa ki pahalı bir şeyler yapmasına gerek yok! Evde kendi kendine bakım yapsın, aynada kendisini en güzel gördüğü kıyafetiyle bir saat dolaşsın. İkinci bir öneri; çok sevdiği kendisini seksi ve güzel hissettiği müzikler bulsun. Böyle hissettiren şarkı hangisiyle o şarkı eşliğinde dans etsin. Sonra bu enerjiyi hissederek dışarıda yürüyüşe çıkabilir, bir mekanda oturabilir. Kendini eğer böyle şarj etmiş bir kadınsan dışarı çıktığında dekolte giymene gerek yok, kimseyle göz göze gelmene gerek yok. Çünkü bunları yapınca zaten çok güzel, neşeli, canlı görünürsün. Bu ışıltı bile insanları kendine çekmeye yeter. Şimdi sen böyleyken bir erkeğe nasıl erkek gibi hissedeceksin, kadın gibi hissettiğin zaman, erkek direk çekime giriyor. Ancak bunların yanında ben başka şeyler düşünüyorum. Öncelikle göz kontağını hiç kaybetmemeli, bu çok önemli. Bazı kişiler iltifat aldıklarında gözlerini direk yere indiriyorlar bu kadar utangaçlık çekici değil. Yani hadi birinci ikinci sefer tamam ama sürekli utangaçlık hiç iyi değil.

Daha başka neler yapmalı kadın ya da erkek...

Kadın, sohbet ederken iyi bir dinleyici olmalı: Karşısındaki erkeği tanımıyor bile olsa hiç kimsenin fark edemeyeceği ya da o an minik detaylarda yakaladığı bu erkeğin iyi özelliğini bulmalı ve sonra usturuplu bir şekilde uygun bir anda bunu ona söylemeli. Yani takdir etmeli! Lütfen bu pohpoh olarak algılanmasın. Sadece var olan bir şeyi öne çıkartacak.



Bir erkek de tıpkı kadınlar gibi, anlaşılmak, derinden görülmek ve takdir edilmek ister. Son olarak bir şey ekleyeceğim, bu erkeğe baktığında bir kere neşeli, canlı olmak şart! Dert anlatılmayacak. Ben ne kadar acı yerlerden geçtim, neler yaşadım kısımları anlatılmayacak. Korkular konuşulmayacak!



