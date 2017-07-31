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31 Temmuz - 6 Ağustos 2017 haftalık burç yorumları

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 09:16:18

  • 1 31 Temmuz - 6 Ağustos 2017 haftalık burç yorumları
    1 | 36

    Koç Burcu:

    Haftanız ortaklaşa parasal işlerinizle başlıyor sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Bu Pazartesi Parasal işlerinizin dışında Venüs Yengeç burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca ev ve aile yaşantınızda vaktinizi harcamak isteyeceksiniz. Evinizi güzelleştirmek, dekorasyon, tadilat, tamirat,yer değiştirme gibi olgular gündeminizde olacak. 

  • 2 31 Temmuz - 6 Ağustos 2017 haftalık burç yorumları
    2 | 36

    Dışarıda olmaktansa, sevdiklerinizi evinizde ağırlamak isteyebilirsiniz. Bu haftanın genelinde, özellikle Cuma günü ortaklı işler, kariyer ve toplum önü çalışmalarınızda hırslarınızın arttığını görebilirsiniz. Bu özel ilişkilerinizde de geçerli olabilir. Bu dönemde eşiniz veya partneriniz ailesinden direnç görebilir veya ortaklı işlerinizde bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. 

  • 3 31 Temmuz - 6 Ağustos 2017 haftalık burç yorumları
    3 | 36

    Toplum önü çalışmalarında otorite figürleriyle bazı çekişmelere açık olacaksınız. Kendi hayatınızda görüşlerinizin veya fikirlerinizin doğruluğundan emin olmalı, sizinle aynı fikirde olmayan insanlara karşı toleransı elden bırakmamalısınız. Aynı şekilde özel hayatınızda sevdiğiniz insanın da kendi hayatında bu şekilde davranması gerekebilir.

  • 4 31 Temmuz - 6 Ağustos 2017 haftalık burç yorumları
    4 | 36

    Boğa Burcu:

    Haftanız ortaklaşa parasal işlerinizle başlıyor sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Bu Pazartesi Parasal işlerinizin dışında Venüs Yengeç burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca ev ve aile yaşantınızda vaktinizi harcamak isteyeceksiniz. Evinizi güzelleştirmek, dekorasyon, tadilat, tamirat,yer değiştirme gibi olgular gündeminizde olacak. 

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  • 5 31 Temmuz - 6 Ağustos 2017 haftalık burç yorumları
    5 | 36

    Dışarıda olmaktansa, sevdiklerinizi evinizde ağırlamak isteyebilirsiniz. Bu haftanın genelinde, özellikle Cuma günü ortaklı işler, kariyer ve toplum önü çalışmalarınızda hırslarınızın arttığını görebilirsiniz. Bu özel ilişkilerinizde de geçerli olabilir. Bu dönemde eşiniz veya partneriniz ailesinden direnç görebilir veya ortaklı işlerinizde bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. 

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