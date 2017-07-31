31 Temmuz - 6 Ağustos 2017 haftalık burç yorumları
31 Temmuz 2017 Pazartesi, 09:16:18 | Güncelleme: 09:26:33
1
1|36
Koç Burcu:
Haftanız ortaklaşa parasal işlerinizle başlıyor sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Bu Pazartesi Parasal işlerinizin dışında Venüs Yengeç burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca ev ve aile yaşantınızda vaktinizi harcamak isteyeceksiniz. Evinizi güzelleştirmek, dekorasyon, tadilat, tamirat,yer değiştirme gibi olgular gündeminizde olacak.
2
2|36
Dışarıda olmaktansa, sevdiklerinizi evinizde ağırlamak isteyebilirsiniz. Bu haftanın genelinde, özellikle Cuma günü ortaklı işler, kariyer ve toplum önü çalışmalarınızda hırslarınızın arttığını görebilirsiniz. Bu özel ilişkilerinizde de geçerli olabilir. Bu dönemde eşiniz veya partneriniz ailesinden direnç görebilir veya ortaklı işlerinizde bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
3
3|36
Toplum önü çalışmalarında otorite figürleriyle bazı çekişmelere açık olacaksınız. Kendi hayatınızda görüşlerinizin veya fikirlerinizin doğruluğundan emin olmalı, sizinle aynı fikirde olmayan insanlara karşı toleransı elden bırakmamalısınız. Aynı şekilde özel hayatınızda sevdiğiniz insanın da kendi hayatında bu şekilde davranması gerekebilir.
4
4|36
Boğa Burcu:
Haftanız ortaklaşa parasal işlerinizle başlıyor sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Bu Pazartesi Parasal işlerinizin dışında Venüs Yengeç burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca ev ve aile yaşantınızda vaktinizi harcamak isteyeceksiniz. Evinizi güzelleştirmek, dekorasyon, tadilat, tamirat,yer değiştirme gibi olgular gündeminizde olacak.
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5
5|36
Dışarıda olmaktansa, sevdiklerinizi evinizde ağırlamak isteyebilirsiniz. Bu haftanın genelinde, özellikle Cuma günü ortaklı işler, kariyer ve toplum önü çalışmalarınızda hırslarınızın arttığını görebilirsiniz. Bu özel ilişkilerinizde de geçerli olabilir. Bu dönemde eşiniz veya partneriniz ailesinden direnç görebilir veya ortaklı işlerinizde bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
6
6|36
Toplum önü çalışmalarında otorite figürleriyle bazı çekişmelere açık olacaksınız. Kendi hayatınızda görüşlerinizin veya fikirlerinizin doğruluğundan emin olmalı, sizinle aynı fikirde olmayan insanlara karşı toleransı elden bırakmamalısınız. Aynı şekilde özel hayatınızda sevdiğiniz insanın da kendi hayatında bu şekilde davranması gerekebilir.
7
7|36
İkizler Burcu:
Haftanız günlük iş akışınızla başlıyor sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Bu haftabaşı tamamalanması gereken işlerinizin üzerine eğilebilirsiniz. Bu Pazartesi venüs Yengeç burcuna geçiyor. Maddi kazanımlar, sahip olduğunuz değerlerde artış ve para konularında güzelliklerle karşılaşacağınız bir döneme giriş yapıyorsunuz.
8
8|36
3 hafta boyunca ticaret konuları artabilir ve kadınlardan fayda ve yarar görebilirsiniz. Güzel eşyalar, objelere olan tutkunluğunuz artacak. Genel olarak bu hafta ve özellikle Cuma günü, ortak parasal işlerinizde, özel hayatınızda, tutkuyla yaptığınız her tür işinizde başarı isteğiniz artabilir.
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9
9|36
Hırslarınız sizi yönlendirebilir ve bu da size hata yaptırabilir. Sizinle aynı fikirleri paylaşmayan insanlara karşı tepkilerinizi iyi kontrol etmeli, bir dirençle karşılaşırsanız nedenlerini bulmalısınız. Gölgeli konulardan ve insanlardan uzak durmaya çalışın. Riskten ve tehlikeden kaçının.
10
10|36
Yengeç Burcu:
Haftaya sosyal ve keyifli etkilerle başlayacaksınız sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Varsa çocuğunuzun işleri, yoksa özel hayatınızın konuları hayatınızda yer edebilir. Bu haftabaşı Venüs Yengeç burcuna geçiyor ve siz sosyalleşmeye başlıyorsunuz. Fiziksel görüntünüzü önemsemeye başlayacak, kendinizi yenilemek için harekete geçeceksiniz.
11
11|36
Yine alışveriş yapmak, gezmek, dolaşmak ve paylaşım içinde olma ihtiyacınız yüksek olacak. Bu hafta genel olarak aile hayatınıza ve özel ilişkilerinize dikkat etmelisiniz. Aile hayatınızdaki keyfiniz ve seçenekleriniz hayatınızda etkili olan kişiye karşı yaptırım uygulamanıza veya tam tersi onun sizin hayatınıza yaptırım uygulamasına neden olabilir.
12
12|36
Hırslarınız artıyor, sizinle aynı fikirde olmayan insanlara karşı tepkilerinizi iyi kontrol etmeye çalışın. Çalışmayan veya işlemeyen durumları iyice gözden geçirin.
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13
13|36
Aslan Burcu:
Haftanız ailevi konularla veya ev işlerinizin düzeniyle başlayabilir sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Bu Pazartesi Venüs Yengeç burcuna geçiyor 3 hafta boyunca sosyal çevrelerden uzaklaşma, ilişkilerinizde bir geri çekilme isteği görülebilir. İlişkileri olanlar fedakarlık yapmaları gereken bir dönem içinde bulunuyorlar.
14
14|36
Yalnızlığı sevme, hayatın anlamını bulmak isteğiniz yoğun olacak. Hayatı anlamlandırmayı seveceksiniz. Bu hafta genel olarak iletişimsel yeteneklerinizi ve bu alanda karşınıza çıkan fırsatları iş alanlarınızda farklı bir şekilde kullanabilirsiniz.
15
15|36
Hırslarınız ve başarma isteğiniz yüksek olabilir. Bu yüzden bazı işlerinizde, fikir ve düşüncelerinizde dirençle, otorite figürleriyle çekişmeler halinde kendinizi bulabilirsiniz. Fikirlerinizin arkasında durmak için önce doğruluklarını gözden geçirmeli, yanlış bir yönde olup olmadığınızı kontrol etmelisiniz.
16
16|36
Başak Burcu:
Haftanız yakın çevrenizle iletişim halinde olarak başlayacak sevgili başak ve yükselen Başaklar. Yakın çevreniz ve akrabalarınızla planlar içine girebilirsiniz. Bu haftabaşı Venüs Yengeç burcuna geçiyor. Arkadaşlarınız ve sosyal ilişkilerinizin güçleneceği bir döneme giriş yapıyorsunuz sevgili başaklar.
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17
17|36
Katılacağınız davet, organizasyon ve grup çalışmalarından fayda görebilir, işten elde edilen gelirlerinizi arttırabilirsiniz. Sosyalliğiniz artacak, yerinizde duramayacaksınız. Bu hafta genel olarak özellikle Cuma günü, risk içeren bir işiniz varsa riske girmeyin, inat etmeyin, hırslarınızın artmasından kaynaklı olarak planlarınız konusunda obsesif olmayın.
18
18|36
Özel hayatınızda, sahip olduklarınız konusunda güç ve başarıyı arzulayacaksınız. Hayatınızda bazı işleriniz yolunda gitmiyorsa planlarınızı gözden geçirebilirsiniz.
19
19|36
Terazi Burcu:
Haftanız parasal işlerinizle başlayabilir sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Para konuşmaları, sahip olduklarınızı sorgulamanız önem kazanıyor. Bu Pazartesi Venüs Yengeç burcuna geçiyor. Toplumsal konularda, iş ve kariyer hayatınızda ilişkilerinizin artacağı ve güçleneceği bir döneme giriş yapıyorsunuz sevgili teraziler.
20
20|36
Bir sürü görüşme ve konuşmalar yapabilirsiniz. Yapacağınız seyahatlerde güçlü ve etkin insanlarla tanışabilirsiniz. Hukuki konularda şanslı bir dönem olacak. Bu hafta genel olarak aile hayatınızda, günlük uğraşılarınızda bazı engeller ve sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz.
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21
21|36
Başarınızı ve şansınızı zorlamamalı, planlarınız konusunda takıntılı olmamalısınız. Aile hayatınızda ve girişimlerinizde yolunda gitmeyen işleriniz varsa planlarınızı iyice gözden geçirmelisiniz.
22
22|36
Akrep Burcu:
Haftanız kişisel istekleriniz ve beklentileriniz ön planda olarak başlayacak sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Kendi ihtiyaçlarınızı daha fazla önemseyebilirsiniz. Bu Pazartesi Venüs yengeç burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca medya, eğitim, hukuk, seyahat, ticaret alanlarınızda ilişkileriniz çok iyi olmaya başlayacak.
23
23|36
Tanımadığınız insanlara vakit ayırmaktan keyif alacaksınız. Yine size yeni alanlar açacak bir eğitim fırsatı, kurs veya seminerler ön plana çıkabilir. Bu hafta genel olarak özellikle Cuma günü, iletişimsel işlerinizde, yakın çevre bağlantılarınızda bazı çekişmeler içine girebilirsiniz.
24
24|36
Sizinle aynı fikirde olmayanlara karşı daha toleranslı olmalı, size karşı duran kişilere karşı takıntılarınızdan uzak durmalısınız. Fikirlerinizi yeniden yapılandırmalı, hayatınıza etki etmeyecek kişi ve olaylardan uzzak durmalısınız.
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25
25|36
Yay Burcu:
Haftanız geri planda duracağınız işlerinizle başlayacak sevgili yay ve yükselen Yaylar. Bu Pazartesi venüs Yengeç burcuna geçiyor. Bu dönemde başkalarının kaynakları, eşinizin veya sevgilinizin para durumuyla ilgili sevindirici haberler kapıda.
26
26|36
Yine kredi, faiz, vergi, borç ödeme gibi konular gündeminize oturabilir. Gizemli konu ve olaylar daha fazla ilginizi çekecek. Bu hafta genelinde, sosyal ilişkileriniz ve parasal işleriniz konusunda bazı sürtüşmelere ve ego çekişmelerine açık olabilirsiniz. Bu alanlarda hırslarınız artabilir.
27
27|36
Planlarınız konusunda takıntılı davranabilirsiniz. Bu da işlerinizde bazı dirençlerle karşılaşmanıza neden olabilir. Böyle bir durumda planlarınızın doğruluğunu bir kez daha gözden geçirmeniz gerekebilir.
28
28|36
Oğlak Burcu:
Haftanız sosyal çevre ilişkilerinizdeki hareketlilikle başlayabilir sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Arkadaşlarınızla ve çevrenizle önemli planlarda bulunabilirsiniz. Bu haftabaşı venüs Yengeç burcuna geçiyor. Özel hayatınızda, ikili ilişkilerinizde güzel ve etkili bir döneme merhaba diyeceksiniz.
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29
29|36
İlişkilerinizde var olan problemleri çözmeniz adına faydalı bir dönem altındasınız. 3 hafta boyunca sevdiğiniz insana olan düşkünlüğünüz ve sevginiz artacak. Haftanın genelinde özellikle Cuma günü, kariyerinizde ve iş hayatınızda bazı sıkışmalar ve dirençlerle karşılaşma ihtimanliniz yüksek. Bu süreçte büyük işler başarmak için hırslarınız yükselebilir.
30
30|36
Fırsatlarınız kariyerinizde yüksek olmasına rağmen, bazı davranış kalıplarınız yüzünden güzel giden işlerinizde sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Daha az takıntılı olmaya çalışın ve yolunda gitmeyen işleriniz için herşeyi birkez daha yapılandırın, gözden geçirin.
31
31|36
Kova Burcu:
Haftanız iş ve kariyer konularınızla başlıyor sevgili Kova ve yükselen kovalar. Göz önünde olacağınız ortamlarda daha fazla vakit harcayabilirsiniz. Bu haftabaşı Venüs Yengeç burcuna geçiyor. İş ve hizmet hayatınızda ilişkilerinizin güçleneceği ve sağlamlaşacağı bir dönem içine giriyorsunuz.
32
32|36
Sağlığınız yine bu 3 hafta boyunca iyi olacak yalnız tatlı ve zengin yiyecekler tüketme meyiliniz size kilo aldırabilir. Haftanıza bakacak olursak, genelinde seyahat, eğitim, yabancılarla yapılacak olan işlerinizde, geri plandan yürüyen işlerinizde bazı dirençler ve baskılarla karşılaşmanız mümkün.
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33
33|36
Endişe ve takıntılarınızın sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Sizinle aynı düşüncede olmayan insanlara karşı tepkilerinizi iyi kontrol etmelisiniz.
34
34|36
Balık Burcu:
Haftanız dış ortamlara bağlı işlerinizle başlayacak sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Bu haftabaşı Venüs Yengeç burcuna geçiyor. Aşk hayatınız güzelleşmeye başlıyor. 3 hafta boyunca bulunacağınız aktiviteler, hobiler, romantizm, keyifli ortamlar veya çocuklarla geçirilecek güzel zamanlar hayatı dolu dolu yaşamanıza ve eğlenceli yönlerinizin ortaya çıkmasına neden olabilir.
35
35|36
Bu hafta genelinde ve özellikle Cuma günü, ortak parasal işlerinizde ve arkadaş çevrelerinizde, önemli organizasyonlarda veya işlerinizde bazı dirençlerle, sıkıntı ve sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
36
36|36
Parasal konuların kafanıza çok fazla takılmasına izin vermeyin, Hırslarınız arttığından, güç ve başarıyı arzuladığınızdan çevrenizden destek alamadığınızda planlarınızı yeniden gözden geçirin, takıntılarınızdan uzak durun.