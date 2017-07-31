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Yine alışveriş yapmak, gezmek, dolaşmak ve paylaşım içinde olma ihtiyacınız yüksek olacak. Bu hafta genel olarak aile hayatınıza ve özel ilişkilerinize dikkat etmelisiniz. Aile hayatınızdaki keyfiniz ve seçenekleriniz hayatınızda etkili olan kişiye karşı yaptırım uygulamanıza veya tam tersi onun sizin hayatınıza yaptırım uygulamasına neden olabilir.