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Şu anda yatırımcılardan teklifleri değerlendiriyoruz. Şimdilik bir adet imal ettik ancak teklife göre 100 adet ya da bin adet de imal edebilecek durumdayız. Şu anda 8 kişilik olan Çevirgez'i daha fazla sayıda kişinin binebileceği şekilde de tasarlayabiliriz" dedi.