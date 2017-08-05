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Türkiye'nin ilk bisiklet kafesi 'Çevirgez'

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 10:49:05 İHA

Türk mühendislerin tasarladığı Çevirgez'i pedallayanlar, bir yandan içeceklerini yudumlarken bir yandan müzik dinliyor, bir yandan da spor yapıyor

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    Türk mühendisler tarafından tasarlanan bisiklet kafe 'Çevirgez', meraklı bakışların ilgi odağı oluyor. Tasarımıyla dikkat çeken Çevirgez, 8 kişinin pedallamasıyla hareket ediyor.

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    Almanya Berlin'de bulunduğu sırada bir bisiklet kafeye rastlayan İzmir Torbalı'da yaşayan Tasarım Mühendisi Hassan Dağtekin, projeyi Türkiye'de de hayata geçirmek için kolları sıvadı.

  • 3 Türkiye'nin ilk bisiklet kafesi 'Çevirgez'
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     5 kişilik ekibiyle yerli bir bisiklet kafe tasarlayıp imal eden Dağtekin, aracın adını ise 'Çevirgez' koydu. Şimdilik sadece bir adedi bulunan Çevirgez, 8 kişinin 4'erli iki grup halinde yan yana oturarak pedallamasıyla hareket ediyor.

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    İçerisinde mini buzdolabı bulunan araçta, kullanıcılar içeceklerini yudumlarken müzik dinleyebiliyor, bir yandan da sporlarını yapmış oluyor. Doğa dostu Çevirgez'in tabanında bir de güneş enerjisi panelinin yer aldığını belirten Hassan Dağtekin, aracın sahil şeritlerinde, tatil köylerinde, hayvanat bahçelerinde, festivallerde ve siyasi partilerin tanıtımlarında da kullanılabileceğini belirtti.

  • 5 Türkiye'nin ilk bisiklet kafesi 'Çevirgez'
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    Tasarladıkları bisiklet kafenin yakın bir zamanda İzmir Kordon'da vitamin bar olarak vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade eden Dağtekin, "Çevirgez Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğine sahip.

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