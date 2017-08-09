Roma İmparatoru’nun mektubu sergilenmeye başlandı

Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde 2 yıl önce bir inşaatın temel kazısı sırasında bulunan Roma İmparatoru Gallienus’a ait taş üzerine yazılı mektubun orijinali, bakım ve restorasyon işlemlerinin ardından Side Müzesi’nde sergilenmeye başladı. Gazete Habertürk'te yer alan haber göre Prof. Dr. Hüseyin Sabri Alanyalı başkanlığındaki kazı ekibi tarafından ortaya çıkarılan mektubun, Roma İmparatoru Gallienus’un babası İmparator Valerius’un Persler tarafından kaçırılmasıyla ülkede yaşanan kaosun göstergesi olduğu belirtildi.

O dönemde Anadolu’daki bütün kentlerin Roma ordusuna yetiştirdikleri ürünlerin bir kısmını vergi olarak gönderdiği, tahıl üretilen Side’den de orduya tahıl gönderildiği ancak bir süre sonra Side’de yaşayanlara yetecek kadar tahıl kalmayınca kent yönetiminin imparator Gallienus’a durumu bir mektupla bildirerek yardım istediği kaydedildi.