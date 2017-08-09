Dünya genelinde milyonlarca Müslümanın beklediği Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı. İslam dininde bir diğer dini bayram olan Kurban Bayramı'nda Müslümanlar kurban keserek ibadetlerini yerine getirecek. Peki Kurban Bayramı ne zaman? 2017 Kurban Bayramı kaç gün tatil?

2017 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

İslam dininin bir diğer dini bayramı olan ve kurban kesme ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı, milyonlarca Müslüman tarafından bekleniyor. Her yıl düzenli olarak idrak edilen Kurban Bayramı'nda imkanı olan Müslümanlar kurban keserek ibadetlerini tamamlıyor.

Kurban kesmek için bekleyişini sürdüren Müslümanlar, "2017 Kurban Bayramı ne zaman?" sorusunun cevabını araştırıyor. Aynı zamanda bu yıl Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı da merak edilen konular arasında.

Bu yıl Kurban Bayramı, 1 Eylül 2017 tarihinde başlayacak ve 4 Eylül 2017 tarihinde sona erecek. Aynı zamanda arefe günü de 31 Ağustos 2017 günü idrak edilecek.

4 gün sürecek olan Kurban Bayramı boyunca imkanı olan Müslümanlar kurban keserek ibadetini yerine getirecek ve aynı zamanda kurban kesme imkanı olmayan kişilere de et dağıtımı yaparak İslam dinini paylaşma ve dayanışma gücünü ön plana çıkaracak.

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Bu yıl Kurban Bayramı'nın Zafer Bayramı ile arka arkaya denk gelmesi, vatandaşların aklına tatilin uzama ihtimalini de getirdi. Zira 30 Ağustos Zafer Bayramı bilindiği üzere resmi tatil ve hemen ardından Kurban Bayramı başlıyor.

İki tatilin birleşmesi için Kurban Bayramı Arefesi olan 31 Ağustos gününün tam gün tatil olması yeterli olacak. Eğer bu gün tatil edilirse, 30 Ağustos Zafer Bayramı itibarıyla vatandaşlar tatile çıkacak ve 4 Eylül'e kadar 6 gün tatil yapmış olacak.

Konuyla ilgili vatandaşların taleplerinin farkında olan yetkili birimler, konuyla ilgili kararın henüz net olmadığını belirtti. Aynı zamanda açıklama yapan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de, "Türkiye olarak tatilden daha çok çalışmaya ve üretmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili alınacak kararlara da saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

30 Ağustos 2017 - Zafer Bayramı

31 Ağustos 2017 - Kurban Bayramı Arefesi

1 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 1. gün

2 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 2. gün

3 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 3. gün

4 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 4. gün

KURBAN FİYATLARI NE KADAR? (2017)

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, halihazırda kurbanlık şartlarına haiz, satışa hazır 3 milyon civarında küçükbaş hayvan stokunun bulunduğunu belirterek, "Halen canlı küçükbaş hayvanın kilogram fiyatı piyasada 17-19 liraya işlem görürken, kurbanlık şartlarına haiz ortalama 45-50 kilogramlık küçükbaş hayvanın fiyatı 750-950 lira arasında değişiyor." dedi.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'na bir ay kala kurbanlık hayvan piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de son yıllarda kırmızı et üretim sorununun yaşandığına dikkati çeken Çelik, sıkıntının yetiştiriciden kaynaklanmadığını, Anadolu topraklarının küçükbaş hayvan yetiştirmeye çok uygun olduğunu ve yetiştiricilerin de alın teriyle bu mesleği yaptıklarını söyledi.

Çelik, halihazırda kurbanlık şartlarına haiz, satışa hazır 3 milyon civarında küçükbaş hayvan stoku bulunduğuna işaret ederek, "İthalata ihtiyacımız olmadığı gibi, küçükbaş hayvan sayısı da yeterlidir." ifadesini kullandı.

Halen canlı küçükbaş hayvan piyasasında fiyatların kilogram başına 17-19 lira seviyesinde olduğunu anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Kurbanlık şartlarına haiz ortalama 45-50 kilogramlık küçükbaş hayvanın fiyatı 750-950 lira arasında değişiyor. Bu fiyatlar bölge şartlarına göre de farklılık gösteriyor. İstanbul ve Elazığ'daki kurbanlık hayvan fiyatlarının aynı olmasını bekleyemeyiz. Doğu illerinde biraz daha uygun fiyata kurbanlık hayvan satılabiliyor. Geçen sene de kurbanlık hayvan fiyatları 700-750 liraydı. Dolayısıyla fiyatlarda artış söz konusu. Mevcut girdi fiyatlarına ve piyasa değerlerine göre bugünkü enflasyon şartlarını göz önünde bulundurduğumuzda yüzde 17'yi bulan artışın uygun olduğunu düşünüyoruz."

Küçükbaş hayvan fiyatlarını aşağı çekmek, hayvan popülasyonunu yükseltmek, elde edilen sütün endüstride değerlendirilmesi ve değerinde satılması için kuzuların destekleme kapsamına alınmasını isteyen Çelik, anaç koyun ve keçilere verilen desteklerin de enflasyon artışı göz önünde bulundurularak yükseltilmesinin yararlı olacağını dile getirdi.

Çelik, küçükbaş hayvanlar arasında özellikle anaç dişilerin erken kesime gitmesinden yana olmadıklarının altını çizerek, sektörün sürdürülebilirliği açısından kurban pazarlarında dişi hayvan satılmasının yasaklanması kararını desteklediklerini bildirdi.

İSLAMİ KOŞULLARDA KURBAN NASIL KESİLİR?

Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.

Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.

Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.

Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.

Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.

Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.

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Kurban Bayramı kaç gün tatil?

Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak?

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