Makyaj yapmayı sevmeyen biriyseniz ‘Nude ruj tam bana göre’ diyebilirsiniz ama baştan uyaralım, fena halde yanılırsınız! Çünkü renk geçişi olmayan bir teni bu ruj, daha cansız ve sağlıksız gösterir. HT Magazin'de yer alan yazıya göre nude ruj seçerken:

Ten renginiz açıksa pembemsi ve şeftali tonları tercih etmelisiniz. Teninizle ruj arasında doğal bir geçiş olur.

Buğday tenliyseniz, kahverengiye yakın şeftali tonlarında bir nude ruj tercih etmelisiniz.

Koyu bir ten renginiz varsa bordomsu, kahverengiye çalan, belirgin gül rengi tonları kullanmalısınız. Aradığınız nude ruju bulamadıysanız üzülmeyin, evde kendiniz de nude rujunuzu yapabilirsiniz.

Makyaj malzemelerinin ten rengiyle uyumu önemlidir ve doğru ara tonları bulduğunuzda doğal makyaj yapmanız kolaylaşır. Size özel bir nude ruj tonu yaratmak istiyorsanız ihtiyacınız olan iki malzeme var: Ruj ve fondöten.

Seçtiğiniz rujun bir miktarını çay kaşığının ucuyla alıp elinizin üzerine sürün. Üzerine biraz fondöten ilave edip ruj fırçası ile iyice karıştırın. Ardından elde ettiğiniz ruju yine fırça yardımıyla dudaklarınıza sürün. Eğer çok açık tonlarda bir renk elde etmek istiyorsanız fondöten miktarını artırıp ruj miktarını azaltabilirsiniz. Koyu tonlar içinse koyu renk bir fondöten kullanabilirsiniz.

Unutmadan! Nude ruj dışında kullanacağınız diğer makyaj malzemeleri asla çok koyu tonlarda olmamalı. Makyajda tezatlıklar hoşluk yaratır ama aşırı zıt renkler sadece rahatsız eder.