Gaziantep’e gitmek için 25 sebep

Gaziantep’e daha önce defalarca gidildi, keşfedildi. Ancak ağustos ayı burası için ayrı bir güzelliktir. Patates dürümü, çift renkli dibek kahvesi, ciğer kavurması... Öte yandan dalında fıstık görmek ve hasat festivali... Bu hafta aklımda kalan yerlerden sizin için iyi bir keşif kılavuzu hazırladım.

1- Ciğerci Ali Haydar

Bir Antep efsanesi olsa da çok az insan burada yemek yemeyi başarabilmiştir. Nedeni çalışma saatleri. Ali Haydar Usta, her sabah 04.00’te açıp 07.30’da düvenini yani dükkânını kapar. Yani burayı açık bulabileceğiniz 3 saatiniz var. Pazar ve pazartesi günleri de kesim olmadığı için dükkân kapalı.

2- Muhsinzade

Antep’in sokak yemekleri arasında baş sırada olan kebabın en yerel adreslerinden biridir. Cuma günleri firik pilavı ve ayran Antep mutfağının özeti gibidir.

3- Nizipli Hanifi Usta

Dürüm denildiğinde akla kebap gelse de bir Antepli için ekmeğin arasında konulan her şey dürümdür. Patates dürümü, 3 TL.’ye alabileceğiniz en lezzetli sokak yemeğidir.

4- Gazi Köşk Kavurması

Ciğer kavurması Antep’in en önemli sabah ve gece yemeğidir.

5- Fıstık hasadı

Ağustos ayında gitmenin en iyi yanı taze Antep fıstığını doya doya yemeniz olacaktır. Dışı kırmızı kadife kaplı, içi yemyeşil bu fıstığı dalında görmek ayrı bir keyiftir. Gaziantep Belediyesi’nin düzenlediği hasat festivalini takip edin.

6- Meyan şerbeti

Bu yaz sıcağında en iyi lezzet meyan şerbeti içmektir. Çarşı içinde gezerken rastlayacağınız şerbetçileri deneyebilirsiniz.

7- Mutfak Ev Yemekleri

İbrahimli’deki bu küçük ve lezzetli dükkânda dolma, yuvalama ve mercimek köftesini deneyin.

8- Doğan Usta

Fıstıklı dondurma konusunda çok iyi bir adres.

9- Lahmacun

Antep lahmacunu bir yana, dünya diğer yana. Ağustosta gidip patlıcanlı söğürme ile yerseniz tadından vazgeçemezsiniz. Üçler, Ünal Et Lokantası, ve Çıtır Lahmacun şehrin en iyileri.

10- Tadım Lokantası

Burada domates musakkası bu mevsim inanılmazdır.

11- HSVHN Han Lokanta

Bahçesinde oturup kaleyi seyrederken tarihi dokuyu hissedeceksiniz. Evin sahibi zarif hanımefendinin mutfağını mutlaka tatmalısınız.

12- Sahan kaymağı

Kahvaltı onsuz olmaz. Ben bakır sahanın yarısını ekmekle yiyorum. Kaymağı, İbrahimli’deki Kuzucular Süthanesi’nden alıyorum.

13-Elmacı Pazarı

Bakırcılar çarşısının dibindeki bu pazar Antep gastronomisinin mabedi sayılır. Tüm baharatlar, salçalar, ekşiler, kuruluklar, peynirler ve zeytinler harika. Benim favorilerimse Saçı Beyaz’ın baharatları ve Güllüoğlu’nun baklavaları.

14- Antep peyniri

Antep gastronomisinin başyapıtı. Kahvaltı için Antep peniri, ekmek ve kaçak çay kafidir.

15- Hösükoğlu Pide Fırını

Küncülü yani susamlı ekmek konusunda Antep’in en iyi fırınlarından birisidir. Giderken yanınıza Antep peyniri alın, kendinize bir de çay söyleyin.

16- Zahter çayı

İyi bir sindirim çayıdır, esnaf hemen ikram eder.

17- Omaç

Peynirli bayat ekmek köftesidir. Bir yemeğin dönüşerek başyapıt hale geldiğinin dersi gibidir. Tek yapmanız gereken, iyi yapabilen bir Antepli teyze bulmak.

18- Fiko Nohut Dürüm

Nohut dürüm konusunda efsanedir. Kahvaltı için geceden sabaha et suyunda pişen nohutlarını mutlaka denemelisiniz.

19- Murat Güllü’nün babasının mücedderesi

Elmacı Pazarı’ndaki dükkânda mücedderenin yani mercimekli bulgur pilavının üzerine sade yağda yumurta kırdırın, yanına da ekşili domates salatası...

20- Antep bağında bir akşam yemeği

İşte bu, hayatın nirvanası olabilir. Bir Antepli dost edinin ve sizi bağlarına çağırması için rica edin.

21- Fırından çıkan ılık baklava

Saat 10.00’da baklava düvenlerinin önünde bekleyin ve ilk gelen tepsiye dalın.

22- Dükat’ta mevsiminden kebaplar

Dükat, mevsimlik kebaplar dükkânı resmi geçidi gibidir. Keme, malta eriği, soğan, ezmeli ve daha niceleri... Antep’in en güzel dükkânlarından biri.

23- Gar Lokantası

“Akşam yemeğinde uzun oturalım” derseniz burası size göre. Beyin kavurma, Antep mezeleri ve acı bibere sarılı acı kıyması efsanedir.

24- Mutfak Sanatları Merkezi

“Antep’te yemek nasıl yapılır, gerçek Antep lezzetleri nedir?” sorusunun cevabı burası. Her şey usulüne uygun ve her şey fevkalade. Antepliler bu durum için genelde şunu söyler: “Alyağlık yeşil yağlık, doğa ustamızın eline sağlık.”

25- Kahveci Seddar

Tarihi bir han olan Gümrük Han’ın içerisinde bulunan Kahveci Seddar’ın çift renkli dibek kahvesini içmeden dönmeyin. Kendine özel sırrı ile masanıza gelen kahvenin üzerinin 2 ayrı renk olduğunu göreceksiniz.