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İşte Tayland'ın sokak yemekleri

15 Ağustos 2017 Salı, 16:21:16 HABERTURK.COM

Deniz ürünlerinin çeşitliliğiyle farklı lezzetlere ev sahipliği yapan Taylandlıların yemek zevkleri bir hayli tuhaf! İşte Tayland'ın sokak yemekleri

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    Yemekler bir ülkenin kültürünü, tarihini ve insanlarını daha iyi anlamanın en bilindik yollarından bir tanesi. Sokak yemekleri sayesinde de sadece yerel yemeklerin lezzetini keşfetmekle kalınmaz, aynı zamanda temsil ettikleri kültürler de keşfedilir. Tayland da sokak yemek kültürüyle bilinen ülkelerden biri. Deniz ürünlerinin çeşitliliğiyle ilginç yemeklere ev sahipliği yapan Tayland sokak yemeklerini bir araya getirdik. 

    KIZARTILMIŞ BÖCEKLER

    Tayland sokak lezzetlerinin belki de en meşhur olanıdır kızartılmış böcekler... 

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    Bizim kültürümüzle uzaktan yakından alakası olmayan bu yiyecek Tayland'da kızgın yağda kızartıldıktan sonra yenilir. 

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    Tüketilen böceklerin arasında ağustos böceği, akrep, kırmızı karınca, solucan, ipek böceği, tarantula, akrep ve çekirge yer alır. 

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    Buraya gittiğinizde böceklerin fotoğrafını çekmek için bile ücret ödemeniz gerekiyor. 

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    Çünkü sokak satıcıları turistlerin bu böcek merakını da fırsata çevirmiş durumda. 

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YORUMLAR 4
  • Misafir
    Resimleeine bile dokunamadığım hayvanları yiyorlar ıyyyyy
  • Misafir
    Mide bulandırıcı... Gerçi Çinlilerin köpek ve fare yemelerinden daha iyi...
  • Misafir
    BAŞLANGICI SEN YAP OZAMAN KARDEŞ ET FİYATLARI DÜŞSÜN
  • Misafir
    bizim ülkede bunlar yenseydi kırmızı et fiyatları bu kadar rekor kırmazdı:)
  • Misafir
    ee ye bedava topla ye tutan mı var
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