15 Ağustos 2017 Salı, 16:21:16 | Güncelleme: 17 Ağustos 2017 Perşembe, 12:26:56
HABERTURK.COM
Deniz ürünlerinin çeşitliliğiyle farklı lezzetlere ev sahipliği yapan Taylandlıların yemek zevkleri bir hayli tuhaf! İşte Tayland'ın sokak yemekleri
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Yemekler bir ülkenin kültürünü, tarihini ve insanlarını daha iyi anlamanın en bilindik yollarından bir tanesi. Sokak yemekleri sayesinde de sadece yerel yemeklerin lezzetini keşfetmekle kalınmaz, aynı zamanda temsil ettikleri kültürler de keşfedilir. Tayland da sokak yemek kültürüyle bilinen ülkelerden biri. Deniz ürünlerinin çeşitliliğiyle ilginç yemeklere ev sahipliği yapan Tayland sokak yemeklerini bir araya getirdik.
KIZARTILMIŞ BÖCEKLER
Tayland sokak lezzetlerinin belki de en meşhur olanıdır kızartılmış böcekler...
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Bizim kültürümüzle uzaktan yakından alakası olmayan bu yiyecek Tayland'da kızgın yağda kızartıldıktan sonra yenilir.
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Tüketilen böceklerin arasında ağustos böceği, akrep, kırmızı karınca, solucan, ipek böceği, tarantula, akrep ve çekirge yer alır.
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Buraya gittiğinizde böceklerin fotoğrafını çekmek için bile ücret ödemeniz gerekiyor.
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Çünkü sokak satıcıları turistlerin bu böcek merakını da fırsata çevirmiş durumda.
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Özellikle Bangkok şehrinde yer alan böcek tezgahlarına sadece bakmak bile tüyler ürpertiyor ancak eğer isterseniz buraya gittiğinizde siz de kimi cesur turistler gibi bu böcekleri tadabilirsiniz.
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AHTAPOT IZGARA
Ahtapotlar iyice temizlendikten sonra ızgara ateşinde pişer ve ortaya bu yemek çıkar.
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GÖKKUŞAĞI ISTAKOZU
Mavinin en güzel renklerini barındıran bu ıstakoz çeşidi ızgarada pişirilir.
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Önce iyice temizlenip kabuğundan ayrılan ıstakoz daha sonra ikiye ayrılır.
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İkiye ayrılan ıstakoz yıkanır.
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Daha sonra da ızgaraya atılır, lezzetlenmesi için üzerine tereyağı eklenir.
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Daha sonra ters çevrilerek öteki taraf pişirilir!
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YABANCI KARİDES
Deniz ürünü olmasına karşılık oldukça ağır bir yiyecek yabancı karides.
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Çünkü iyice temizlenip ayıklanan bu karidesi Taylandlı insanlar kızgın yağda kızartarak tüketiyor.
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İşte yapım aşamaları...
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DENİZ SALYANGOZU
Yerel halkın sıklıkla tüketildiği bu salyangoz türü, turistlere tuhaf gelebilir.
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Oldukça tehlikeli bir canlı olan deniz salyangozu yenmeden önce güzelce yıkanır, ardından da kabuğundan ayrılır.
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Kabuğundan ayrılan deniz canlısı ince ince doğranır.
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Ardından sebzelerle sote edilir.
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İşte hazır!
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AT NALI YENGEÇ YUMURTASI
Oldukça hazırlaması zor bir yemektir.
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Şekil olarak at nalına benzemesinden dolayı bu ismi alan bu canlının içindeki yumurtalar, Taylandlılar için oldukça lezzetli.
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İşte kare kare bu yemeğin yapılışı...
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SAKOO SAİ MOO
Taylandlıların geleneksel nişastasıyla yapılan hamurun içerisine kıyma harcı ve kahverengi şeker eklenerek yapılır.
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Bu yiyecek buharda pişirildikten sonra servis edilir.
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Üzerine de kavrulmuş yer fıstığı ve balık sosu eklenir.
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SOSİS, PEYNİR VE YUMURTALI PANKEK
Bizim yaptğımız pankeklerden pek de farklı görünmeyen bu yiyeceğin içindeki malzemeler oldukça karışık.
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İşte hazırlama aşamaları...
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KÖPEKBALIĞI ÇORBASI
Adından da anlaşılacağı gibi köpekbalığı etinden yapılan bu çorba, sirke ve çeşitli baharatlarla tatlandırılır.
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TAKOYAKİ AHTAPOT TOPLARI
İlk önce waffle makinesini andıran bir cihaza hamur harcı dökülür.
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Ardından da ahtapot parçaları minik topların ortasına yerleştirilir.
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İşte adım adım yapılışı...
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ÇİĞ YENGEÇ SALATASI
Yengeçler yıkanarak kabuklarından ayrılır.
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Ufak ufak doğranan etler, salata malzemelerinin içerisine aktarılır