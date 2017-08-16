Çarşamba akşamları Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi yapılan Şans Topu'nun 844. hafta çekilişi öncesinde heyecan sürüyor. Şans Topu çekilişini bekleyen vatandaşlar, merakla "Şans Topu çekilişi saat kaçta?" diye soruyor. Peki Şans Topu çekilişi saat kaçta? Şans Topu sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

ŞANS TOPU SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekilişi salonunda her Çarşamba akşamı gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi düzenli olarak saat 21:15'te başlamaktadır.

Çekilişin tamamlanması, kazanan numaraların belirlenmesi ve Şans Topu sonuçlarının vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir.

Şans Topu sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, en geç saat 21:45'te Şans Topu sonuçlarını MPi resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilir.

ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Şans Topu çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçları öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi (www.millipiyango.gov.tr) üzerinden sonuçları görüntüleyebilir.

Aynı zamanda Milli Piyango İdaresi (MPİ) Şans Topu sayfası üzerinden çekilişe ait ikramiye bilgileri ve çekilişin yapıldığı videoya da erişim sağlanabilir.

Öte yandan Şans Topu sonuçları resmi olarak açıklandıktan sonra Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar Şans Topu sonuçlarını Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de eklenebilir.

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ŞANS TOPU'NDA GEÇTİĞİMİZ HAFTA BÜYÜK İKRAMİYE İKİYE BÖLÜNDÜ

9 Ağustos 2017 tarihli Şans Topu sonuçları: 18 - 20 - 23 - 24 - 31 + 10

Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta yapılan 843. hafta çekilişinde 5+1 bilen 2 kişi 332 bin 665 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı. Aynı zamanda 5 bilen 17 kişi 3 bin 914 lira 30'ar kuruş, 4+1 bilen 239 kişi 278 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 607 kişi 34 lira 5'er kuruş, 3+1 bilen 6 bin 434 kişi 17 lira 65'er kuruş, 3 bilen 79 bin 463 kişi 3 lira 90'ar kuruş, 2+1 bilen 58 bin 169 kişi 5 lira 40'ar kuruş ve 1+1 bilen 182 bin 465 kişi de 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

5+1 Bilen Kişi Sayısı 2 Kişi Başına Düşen İkramiye 332.665,90 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 17 Kişi Başına Düşen İkramiye 3.914,30 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı 239 Kişi Başına Düşen İkramiye 278,40 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 2.607 Kişi Başına Düşen İkramiye 34,05 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı 6.434 Kişi Başına Düşen İkramiye 17,65 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 79.463 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,90 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı 58.169 Kişi Başına Düşen İkramiye 5,40 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı 182.465 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,25 TL

şans topu

Şans Topu sonuçları

Şans Topu Çekilişi