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Yaşlanmak için servet harcadı, nedeni ise şok etti

17 Ağustos 2017 Perşembe, 14:53:03 HABERTURK.COM

Fitness eğitmeni Pawel Ladziak, yüz binlerce takipçisi bulunan sosyal medya hesabı üzerinden daha fazla kişiye ulaşmak için kendini yaşlandırdı!

  • 1 Yaşlanmak için servet harcadı, nedeni ise şok etti
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    Sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısını arttırmak isteyen fitness eğitmeni Pawel Ladziak, akılalmaz bir yönteme başvurdu. 

  • 2 Yaşlanmak için servet harcadı, nedeni ise şok etti
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    Sıra dışı bir tarz yakalamak ve takipçi sayısını artırmak isteyen Ladziak, kendini yaşlı bir insan gibi gösterdi. 

  • 3 Yaşlanmak için servet harcadı, nedeni ise şok etti
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    Polonya’nın Varşova kentinde yaşayan ve henüz 35 yaşında olan Ladziak, beyaza boyadığı saçları ve sakalları sayesinde sosyal medyadaki insanlar tarafından 60lı yaşlarında sanılıyor.

     

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  • 4 Yaşlanmak için servet harcadı, nedeni ise şok etti
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    Bu görünüme kavuşmak için küçük bir servet harcayan genç adamın Instagram hesabında, 335 bini aşan takipçisi bulunuyor.

  • 5 Yaşlanmak için servet harcadı, nedeni ise şok etti
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    Ladziak, 16 yaşındayken spor yapmaya başladığını, sosyal medyada her zaman düzenli olarak paylaşım yaptığını fakat ancak yeni görünümüne kavuştuğu zaman bir takipçi kitlesine sahip olabildiğini belirtiyor.  

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YORUMLAR 1
  • Misafir
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