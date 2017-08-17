Sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısını arttırmak isteyen fitness eğitmeni Pawel Ladziak, akılalmaz bir yönteme başvurdu.
Sıra dışı bir tarz yakalamak ve takipçi sayısını artırmak isteyen Ladziak, kendini yaşlı bir insan gibi gösterdi.
Polonya’nın Varşova kentinde yaşayan ve henüz 35 yaşında olan Ladziak, beyaza boyadığı saçları ve sakalları sayesinde sosyal medyadaki insanlar tarafından 60lı yaşlarında sanılıyor.
Bu görünüme kavuşmak için küçük bir servet harcayan genç adamın Instagram hesabında, 335 bini aşan takipçisi bulunuyor.
Ladziak, 16 yaşındayken spor yapmaya başladığını, sosyal medyada her zaman düzenli olarak paylaşım yaptığını fakat ancak yeni görünümüne kavuştuğu zaman bir takipçi kitlesine sahip olabildiğini belirtiyor.