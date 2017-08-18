AY BİZE NELER FISILDIYOR?

Bugün ve yarın, Ay Yengeç burcunda dolaşacak. Yengeç burcu, astrolojide göğüs ve mideyi, mide boşluğundaki organları temsil eder. Ay bu burçta dolaşırken bu organlarımızı hassaslaştırdığından acil olmadıkça operasyonlardan kaçınmakta fayda var. Sigara ve içkiden kaçınmalıyız. Beslenmede karbonhidrat günleri olduğundan unlu ve tatlı tüketme ihtiyacımız artabilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gününüze aile konularınız veya ev hayatınız ön planda olarak başlıyorsunuz. Önemli iş konuşmaları ve görüşmeleri kafanızdaki şüpheleri yok edebilir. Güçlü insanlardan destekleriniz fazla olabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Üretken olacağınız işlerde, sanat alanlarınızda mantıkla yola koyulacaksınız. Önemli insanlar aşk hayatınızda destek vermeye hazırlar. Kreatif işlerinizde şansınızı istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evinize yönelik harcamalarınız sizi mutlu edebilir. Aileniz için yapılacak ortaklaşa para konularında etkili bir gün olabilir, belki de eşiniz veya sevdiğiniz insan size bu konuda yol gösterebilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Akraba veya kardeşlerinizle ya da çevrenizde size yakın insanlarla planlar yapabilirsiniz. Ortaklaşa yapılacak birçok işte bugün şans ve fırsatlarınız olabilir, güçlü ileti- şim her şeyin anahtarı olacak.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda bazı konuşmalar gündemde. İş hayatınızdaki etkili insanlar parasal konularda gereken desteği sağlayacaklar. Bugün etkili iletişiminizi para ve iş alanlarınızda devreye sokmalısınız

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ortamlarınız oldukça yoğun, aslında biraz yalnız kalmaya ihtiyacınız olabilir. Aşk hayatınızda sevdiğiniz insan sizi fikirleriniz konusunda hem etkileyecek, hem de destek olacak.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Düşündüklerinizi, profesyonel alanlarınıza rahat aktaracasınız. Bazı fikirleriniz ailevi konularda işinize yarayabilir. Ailenizden güçlü bir insandan yardım istemekten ve almaktan çekinmeyin.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizde iletişim halinde olacağınız güçlü insanlar, sosyal ortamlarda sizi istediğiniz gibi destekleyecekler. Güçlü ileti- şim sayesinde istediğiniz şartlara sahip olmanız mümkün.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarınızda parasal konuları- nızı rahat halledeceksiniz. Parasal konularda önemli görüşme fırsatlarınız bugün sizi mutlu edebilir. İşinizle ilgili gereken parasal desteği bugün rahat bulacaksınız

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Siz hayata karşı güçlü durdukça, fikirlerinizi hayata geçirmek çok daha kolay olacak. Daha az tanıdığınız ve ticaret yaptığınız insanlardan alacağınız destekler bugün fazla olabilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak para alanlarınızda önemli gelişmeler söz konusu. Mücadelelerinizi iş alanlarınıza kaydırın. Bazı fikirleriniz size yol gösterebilir. Beklenmedik yerlerden alaca- ğınız destekler sizi mutlu edebilir

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla problemleriniz varsa üzerine eğilebilir, sorunlara mantıkla yaklaşabilirsiniz. Keyfi harcamalarınız artabilir. Güçlü arkadaşlarınız işlerinizde size istediğiniz desteği verecek.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN