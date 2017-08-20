İşyerinde son 10 dakika

Servis saati 18.15 ama neredeyse herkes 30 dakika önceden işi bırakıyor. Yoksa sizin de mesai bitimine dakikalar kala bir ilkokul çocuğunun ders zilinin çalmasını beklemesi gibi gözünüz saatte mi? Oysa bir sonraki iş gününüzü kâbusa çevirmek istemiyorsanız paydos saatinizi 30 dakika geriye çekmeyin. Zira mesainin son 10 dakikası yüksek verim alabileceğiniz dakikalar. Harcamayın! Sadece o 10 dakikada bile her şeyi kontrol altına alabilirsiniz. Üstelik bir sonraki güne de pişmanlık ve suçluluk duygusu yaşamadan başlayacağınız garanti. HT Pazar'dan Sema Ereren'in haberi...

İş dünyasına dair uluslararası düzeyde çarpıcı konuşmalar yapan Michael Kerr de bu konuda uyarıyor: “Asıl mesele, iş gününü nasıl noktaladığınız.” Sebeplerini şöyle sıralıyor Kerr: “Günün geri kalanında nasıl hissedeceğiniz o son dakikalara bağlı. Bu sizin sevgilinizle kavga sebebiniz de olabilir, koca bir gece uyku kalitenizi ya da ertesi gününüzün nasıl geçeceğini belirleyen de.”

Peki ofiste son 10 dakika ne yapalım?

1 - Ne planladınız, ne kadar yol aldınız? Kendinize karşı dürüst olun, bahaneleri bir yana bırakın ve durum değerlendirmesi yapın. Ertesi gün ya da hafta başı için yeni hedefler koyun. Mutlaka 1’den 5’e kadar işleri sıralayarak bir öncelik sırası yapın. En zorlu işi günün ilk saatlerine programlayın.

2- Masanızı toparlayın. “Bu benim işim değil” deyip geçmeyin, kendi masanızı kendinize göre düzenleyin. Princeton Üniversitesi 2011’de yaptığı bir araştırmanın sonucunda iyi bir şekilde organize ettiğiniz çalışma alanınızın hem motivasyonunuzu artırdığını hem de daha etkili çalışmanızı sağladığını, odaklanmanızı kolaylaştırdığını vurguladı. Yani siz siz olun kalabalık masa düzenlerinden kaçının. Sadece en gerekliler elinizin altında olsun. Diğerlerini ortadan kaldırın.

3- Acil mail’lere mutlaka dönüş yapın, aksi halde işten çıktığınızda beyninizi meşgul etmeye devam edecek. Ancak yorgun kafayla doğru karar alamayacağınıza inandıklarınızı erteleyin. Acil olmadığına inandıklarınızı reddetmeyi bilin. Gerçekçi bir planlama yapın. Yapamadıklarınız için kendinizi affederek ofisten çıkın, iş gününde telafi edersiniz. Taslak mail’lerden tamamlayabildiklerinizi tamamlayın. Göndermekten vazgeçtiklerinizi silin.

4- Kafanızı bulandıran her şeyi bir kâğıda dökün. İş arkadaşlarınıza ve müdürünüze mutlaka bir durum bildirimi yapın. Önünüzdeki haftanın önemli görüşme ve toplantılarının üzerinden geçin. Ertelenmesi gerekenleri ertesi iş gününe bırakmadan hemen erteleyin.

5- “Bugünden geçti artık” demeyin. Hemen halledilebileceğiniz küçük işleri aradan çıkarın. Tamamlayamama potansiyelinize karşı son dakika olmadan yardım isteyin. Yoluna koyduklarınız, destek aldıklarınız için teşekkür etmeyi ihmal etmeyin.

6- Bu dakikalarda yapılabilecek en yanlış şey sosyal medyada vakit öldürmek ve online alışverişe kendinizi vermek. Çünkü zaman daralırken aceleci davranacaksınız, hem son dakikada yoluna koyabileceğiniz işleriniz aksayacak hem de yanlış kararlar alacaksınız.