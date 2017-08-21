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Mısır'da ölmüş bir adamın nasıl mumyalandığı aktarıldı

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:28:06 HABERTURK.COM

Youtube'da yayın yapan "KhanAcademyTurkce" sayfası, MS 1. yüzyılda Mısır'da ölen bir genç adamın nasıl mumyalandığını anlattı

  • 1 Mısır'da ölmüş bir adamın nasıl mumyalandığı aktarıldı
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    Youtube kanalı "KhanAcademyTurkce" MS 1. yüzyılda Mısır'da ölen bir genç adamın nasıl mumyalandığını gözler önüne serdi.

  • 2 Mısır'da ölmüş bir adamın nasıl mumyalandığı aktarıldı
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    Oldukça ilgi toplayan videoda Heraklides adında genç bir adamın, MS 1. yüzyılda Mısır'da ölmüş bir adamın nasıl mumyalandığı 3 boyutlu video tekniğiyle izleyicilere aktarıldı.

     

  • 3 Mısır'da ölmüş bir adamın nasıl mumyalandığı aktarıldı
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    Daha önceki mumyalama işlemlerinde ölen kişinin kalp dışında tüm iç organlar çıkartılırdı.

     

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    Ancak bu videoya göre kalp sökülmüş, diğer yandan akciğerler yerinde bırakılmış.

  • 5 Mısır'da ölmüş bir adamın nasıl mumyalandığı aktarıldı
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    Ardından bütün vücut tuzla kaplanmış ve 40 gün bekletilmiş. Bunun sebebi vücuttaki nemin emilmesini sağlamak.

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