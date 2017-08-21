YAŞAM
Mısır'da ölmüş bir adamın nasıl mumyalandığı aktarıldı
21 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:28:06 | Güncelleme: 15:11:00
HABERTURK.COM
Youtube'da yayın yapan "KhanAcademyTurkce" sayfası, MS 1. yüzyılda Mısır'da ölen bir genç adamın nasıl mumyalandığını anlattı
-
1
1
|
28
Youtube kanalı "KhanAcademyTurkce" MS 1. yüzyılda Mısır'da ölen bir genç adamın nasıl mumyalandığını gözler önüne serdi.
-
2
2
|
28
Oldukça ilgi toplayan videoda Heraklides adında genç bir adamın, MS 1. yüzyılda Mısır'da ölmüş bir adamın nasıl mumyalandığı 3 boyutlu video tekniğiyle izleyicilere aktarıldı.
-
3
3
|
28
Daha önceki mumyalama işlemlerinde ölen kişinin kalp dışında tüm iç organlar çıkartılırdı.
-
4
4
|
28
Ancak bu videoya göre kalp sökülmüş, diğer yandan akciğerler yerinde bırakılmış.
-
5
5
|
28
Ardından bütün vücut tuzla kaplanmış ve 40 gün bekletilmiş. Bunun sebebi vücuttaki nemin emilmesini sağlamak.
-
6
6
|
28
Sonrasında vücuda hoş kokulu yağlar ve bitki reçineleri sürülmüş.
-
7
-
8
-
9
-
10
10
|
28
Bu işlem bir kez daha tekrarlanıp ikinci bir reçine tabakası sürülmüş.
-
11
11
|
28
Bunun nedeni ise vücuda sarılan keten şeritleri iyice yapıştırmak.
-
12
12
|
28
Göğsünün üzerinde muhtemelen dini önemi olan bir kese koyulmuş.
-
13
13
|
28
Bir aynak kuşu da mumyalanarak karın üzerine yerleştirilmiş. Çünkü Eski Mısır'da aynak kuşları kutsal olarak kabul ediliyordu.
-
14
-
15
-
16
-
17
17
|
28
Mumya uzun keten şeritlerle sargılar iyice sağlamlaştırılmış.
-
18
-
19
19
|
28
Yüz üzerine, üzerinde Heraklides'in yüzü bulunan bir portre yerleştrilmiş.
-
20
20
|
28
Mumya geniş keten bir örtüye sarılmış.
-
21
-
22
-
23
-
24
24
|
28
Kefen kurşun bazlı ithal bir pegmentle kırmızıya boyanmış.
-
25
25
|
28
Kumaşın üzerine boya ve altınla Mısır'a ait yeniden doğuş ve esirgeme sembolleri nakşedilmiş.
-
26
-
27
27
|
28
Son olarak da ayaklara, Yunanca olarak 'Heraklides'in ismi yazılmış.
-
28