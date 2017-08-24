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Kurban Bayramı tatilinin, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile birleştirilerek kamuya 10 gün olarak duyurulmasının ardından; Akdeniz, Ege ve Karadeniz Bölgesi'ndeki tesisler dolup taştı. İstanbul'da yaşayıp da henüz bayram için plan yapmayan ve tatil bölgelerine gidemeyenler de yakın yerlerde yapabileceği aktiviteleri, gezebileceği ya da dinlenebileceği noktaları araştırmaya koyuldu. Biz de sizler için bayram tatilinde İstanbul'da gidilebilecek yerleri sıraladık.

1- ŞİLE