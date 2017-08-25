Bayram tatili hangi gün başlıyor? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, bayram tatilinin 10 gün olmasının sevincini yaşayan vatandaşlar, bayram planı yaparken, bir yandan da bayram tatilinin hangi gün başlayacağını araştırıyor. Peki, bayram tatili hangi gün başlıyor? Kurban Bayramı hangi gün kutlanacak?

BAYRAM TATİLİ HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Bayram tatilinin 10 gün olarak açıklanmasının ardından, tatil planı yapan vatandaşlar 'Bayram tatili ne zaman başlıyor' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bakanlığın 10 günlük bayram tatili kararının ardından vatandaşlar tatil sevincini yaşıyor. 10 gün sürecek olan Kurban Bayramı tatili 26 Ağustos Cumartesi günü başlayacak ve Kurban Bayramı'nın son günü olan 4 Temmuz'da sona erecek.

SÜRÜCÜLERE MOLA UYARISI

Kurban Bayramı nedeniyle tatile çıkacak sürücüler, seyahatlerinde her 2 saatte bir 15 dakika mola vermeleri konusunda uyarıldı.

Vatandaşların güven içerisinde seyahat etmeleri için tedbirlerin artırıldığı ve etkin bir trafik denetimi planlaması yapıldığını belirten İl Emniyet Müdürlüğü trafikten sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy, "Özellikle bayram tatili nedeniyle uzun yola çıkan vatandaşlarımız çok olacağı için 2 saat araç kullandıktan sonra 15 dakikalık mola vermenin konsantrasyonu etkilediği ile ilgili bilgilendirme çalışması yapılacak" dedi.

Yaz tatili ve bayram tatilinin uzun olması nedeniyle çok yoğun bir trafik olacağını değerlendirmediklerini ifade eden Aksoy şunları kaydetti:

"Personelimiz sadece kural ihlali yapan sürücülerle ilgili değil sondajlama usulü ile ilgili olarak trafikte seyreden tüm vatandaşlarımızla yüz yüze temas kurarak hızlı araç kullanmamaları, seyir halindeyken cep telefonu ile görüşme yapmamaları, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymaları konusunda bilgilendirme yapacaklar. Otoyolda gişeden gişeye uygulanan ortalama hız sistemi uygulamamız radar uygulamalarının yanı sıra devam etmekte."

BAYRAM TATİLİNE ÇIKANLAR REKOR GETİRECEK

Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre, Türkiye'nin dünyaya açılan en önemli kapısı konumundaki İstanbul Atatürk Havalimanı bugüne kadar bir günde iniş ve kalkış yapan uçak sayısı olarak en fazla uçağı bugün ağırlaması bekleniyor. Bugün bayram tatiline çıkanlarla, gurbetçilerin bayram için Türkiye'ye gelmeye başlaması İstanbul Atatürk Havalimanı'nın yeni bir uçak rekoru kırmasına neden olacak.

Atatürk Havalimanı bir günde kullanılan en fazla uçak sayısına bugün ulaşması bekleniyor. Havalimanın bugün 1543 uçağın kullanması beklenirken bu rakam tüm zamanların uçak rekoru olacak. Atatürk Havalimanı bayram tatiline çıkanlardan dolayı bugün önemli bir yolcu artışı da yaşanıyor.

YOLCU SAYISI 200 BİNİ GEÇECEK

Bugün Atatürk Havalimanı'ndan seyahat eden yolcu sayısının 200 bini geçmesi de bekleniyor.Terminal giriş kapıları başta olmak üzere pasaport bankolarında uzun kuyruklar meydana geldi. Özellikle tatil için Türkiye'ye gelen turist kafilelerinin yoğunluğu dikkat çekiyor.

Tatil beldelerine sahip kentlere konulan ek seferlere rağmen, bayram döneminde uçaklarda yer bulmak zorlaştı. Yerli ve yabancı havayolu şirketlerinin bayrama denk gelen uçuşlarında doluluk oranlarında önemli artışlar yaşandı.