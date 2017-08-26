Tatil onların da hakkı! Patili dostlarla tatil planı...

Önünüzde uzun bir bayram tatili var ve kedinizi ya da köpeğinizi nereye bırakacağınızı bilemiyorsunuz. Ne dostunuzu gittiğiniz tatil beldesine götürebiliyor, ne de onu evde yalnız bırakmaya razı oluyorsunuz. “İşte bu cümleler tam da beni anlatıyor” diyenlerdenseniz size iki iyi haberimiz var. Çünkü artık can dostunuzu güvenle emanet edebileceğiniz ona özel bir otele bırakabilir ya da rotanızı evcil hayvan kabul eden patili otellere de çevirebilirsiniz...

2014 yılında Beykoz Çavuşbaşı ormanı içerisinde açılan Fizyopet Köpek Oteli, bir ihtiyaçtan doğmuş. İşletme sahibi Nur Çetinsaraç, kalça çıkığı ameliyatı olan köpeğinin tedavisinden sonra eklemlerini güçlendirmesi için yüzmesi gereken köpek havuzu bulamayınca kolları sıvamış ve bir köpek oteli kurmuş. Köpeklerin özgürce oyun oynayabildiği ormanlık yeşil alan olması gerekliliğiyle şekillenmiş köpek oteli. Otelde birbiriyle anlaşabilen köpekler aynı odada, anlaşamayanlar ise yalnız konaklıyor. Eğer evde kediyle birlikte yaşayan köpekler varsa onlar aynı odada kalıp aynı hizmetten faydalanıyor.

Burada her hayvan bire bir ilgi görüyor. Keyifli zaman geçirmeleri için top aktiviteleri ve yüzme seansları bulunuyor. Aynı zamanda ailelere video ve fotoğraflarla da bilgi veriliyor. Geceleri 15 ile 45 metrekare arasında değişen odalarda uyuyan köpekler, odalarındaki kameralarla da izlenebiliyorlar. “Tesise en az haftanın 2 günü veteriner hekim geliyor ve bütün köpekleri kontrol ediyor. Bizim gibi Tarım Bakanlığı tarafından ruhsatlı olan bütün işletmeler bunu yapmak zorunda” diyen Çetinsaraç, kafes sistemine karşı. Bu nedenle hayvanlar özgürce dolaşabiliyor. Çok yaşlı, taşınması güç, eklem rahatsızlığı olan köpekler için de asansör kullanıyorlar. Hatta eklem problemi olan köpeklere, jakuzide su masajıyla kan dolaşımlarını artırmaya yardımcı olunuyor. Çetinsaraç, “Kendimize olduğu gibi, dostumuza da kaliteli yaşam sağlamalıyız” diyor. Otel 60 ile 70 köpek ağırlamaya uygun. Köpekli konaklamaların yaygınlaşmasını isteyen Çetinsaraç, “Bir köpek oteli sahibi olarak ben de bazen köpeklerimle tatile gidiyorum. Köpeklerimizle tatilin keyfi bambaşka. Umarım köpekli ailelere daha çok imkân sağlanır” diyor. Tesise gelecek köpeklerin transferi, istenirse onlar tarafından da sağlanabiliyor.

PATİLİ OTELLER

Patili Oteller projesi ise ODTÜ İktisat mezunu, İstanbul’da yaşayan, hayvan âşığı Emrah ve Ece Gazioğlu çiftinin projesi. İki köpek besleyen çift, onlar olmadan tatile gitmek içlerine sinmeyince 1 yıl önce bu soruna çözüm bulmak adına harekete geçmişler. Türkiye’de evcil hayvan kabul eden otelleri bir araya toplayarak hayvanseverlerin sorununa çözüm bulmak isteyen çift, binin üzerinde otelle görüşerek bir veri tabanı oluşturmuş ve bunu bir arama motoru haline getirmişler. Sitedeki oteller, hayvanseverlerin patili dostlarıyla aynı odada konaklayabileceği nitelikte. Aynı zamanda restoran, kafe ve parkların listesi de bulunuyor. Ziyaretçiler, otellerin detaylı pet politikalarını öğrenebiliyor. Sitede Türkiye çapında 55 şehirden 800’ün üzerinde patili otel, 200’ün üzerinde patili restoran/kafe ve 100’ün üzerinde park bulunuyor. Sitede yer alan tüm işletmeler, kemik puanlarıyla not alıyor. Site, 2 ay önce açılmasına rağmen 50 bin ziyaretçiye ulaşmış. Ayrıca kedi ve köpeklerin demiryolu, denizyolu ve uçak seyahatleriyle ilgili bilgilere de yer veriyorlar.

Patili dostlarla seyahat kuralları

* Köpeğinizin/kedinizin aşıları tam, karnesi ve sağlık belgeleri yanınızda olmalı.

* Havayolu seyahatinde kafesiyle birlikte ağırlığı 8 kg’ı geçen kedi ve köpekler uçağın bagaj bölümünde, hayvan taşımak için tasarlanmış özel bölmede seyahat eder ve kabine alınmazlar.

* Denizyoluyla seyahatte ise örneğin İDO feribotlarında evcil hayvanların arabada dahi durmalarına müsaade edilmiyor. Mutlaka kafeste, özel bölmede seyahat etmeleri gerekiyor.

* Şehir hatları vapurlarında ise ağızlık ve kafes zorunluluğu var. Deniz otobüsleri ve Cruise gemileri evcil hayvan kabul etmiyor.

* Demiryollarında evcil hayvanların sahibinin dizinde taşınabilecek ağırlıkta ve büyüklükte olması ve seyahat boyunca kafesten çıkmaması gerekiyor. Ayrıca evcil hayvanınıza tren bileti almanız gerekiyor.

* Otobüs firmaları evcil hayvanların kafes içerisinde bagajda ve hatta seyahat süresince uyutularak taşınmasına izin veriyor.