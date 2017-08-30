Her Çarşamba çekilişi gerçekleştirilen Şans Topu oyunu için bu hafta da binlerce talihli adayı sabırsızlıkla sonuçları bekliyor. Peki Şans Topu çekilişi saat kaçta? Şans Topu sonuçları nasıl öğrenilir? İşte bu haftanın Şans Topu çekilişine dair detaylar...
ŞANS TOPU SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan Şans Topu çekilişleri Çarşamba akşamları düzenli olarak 21:15'te başlamaktadır.
Çekilişin tamamlanması, şanslı numaraların belirlenmesi ve duyurulması ise en geç 21:45'tir. Teknik bir aksaklık olmadığı sürece en geç 21:45'te Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi üzerinden duyurulmaktadır.
ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Çarşamba akşamları çekilişi yapılan Şans Topu'nda kazanan numaraları gösteren sonuçlar da Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurmaktadır. Şans Topu sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, en geç 21:45'te Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesine girebilir.
Milli Piyango İdaresi'nin sonuç sayfasında Şans Topu sonuçları, büyük ikramiyenin isabet ettiği il/ilçe bilgisi ve ikramiye bilgileri yer almaktadır.
Aynı zamanda Şans Topu sonuçları resmi olarak açıklandıktan sonra Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Şans Topu sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de sonuçları görüntüleyebilir.
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ŞANS TOPU'NDA BİR ÖNCEKİ HAFTA BÜYÜK İKRAMİYE 4'E BÖLÜNDÜ
23 Ağustos 2017 tarihli Şans Topu sonuçları: 13 - 19 - 21 - 24 - 29 + 06
Şans Topu'nun geçtiğimiz haftaki çekilişinde 5+1 bilen 4 kişi 172 bin 425 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı. Aynı zamanda çekilişte 5 bilen 13 kişi 5 bin 305 lira 80'er kuruş, 4+1 bilen 252 kişi 273 lira 70'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 279 kişi 28 lira 5'er kuruş, 3+1 bilen 7 bin 204 kişi 16 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 85 bin 628 kişi 3 lira 75'er kuruş, 2+1 bilen 61 bin 272 kişi 5 lira 35'er kuruş ve 1+1 bilen 197 bin 523 kişi de 3 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.
|5+1 Bilen Kişi Sayısı
|4
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|172.425,15 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|13
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|5.305,80 TL
|4+1 Bilen Kişi Sayısı
|252
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|273,70 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|3.279
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|28,05 TL
|3+1 Bilen Kişi Sayısı
|7.204
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|16,40 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|85.628
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,75 TL
|2+1 Bilen Kişi Sayısı
|61.272
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|5,35 TL
|1+1 Bilen Kişi Sayısı
|197.523
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,10 TL
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