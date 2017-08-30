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"Bana, ‘Halıya basmak’, ‘Yolda olmak’ ve ‘Ufuğa bakmak’ demişlerdi. Bu söylenenler beni çok etkiledi. O zamandan beri yolda olmak bana çok değerli geliyor. Bu planımı ertelememem gerektiğini bana gösterdi ve yollara koyuldum.”