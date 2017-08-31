AY BİZE NELER FISILDIYOR?

Bugün Merkür gerilemeye Aslan burcunda devam edecek. İletişim gezegeni Merkür’ün ateş burcunda gerilemesi cesur davranışları ortaya çıkarabilir. Bayram boyunca içsel yaratıcılığımız artacak. İleri vadeli planlarımıza hazırlanmak için olumlu günlerde olacağız. Vizyonumuzu ve kimliğimizi gözden geçirmeli, gerçekçilikle bağlantılarımızı kontrol edip yol almalıyız. Bu etkiden en çok Aslanlar, Akrepler, Kovalar ve Boğalar etkilenecek.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür’ün aşk, eğlence ve çocuk alanlarınıza kayarak gerilemeye devam etmesi bu alanlarda ileti- şim sıkıntılarını karşınıza getirebilir. Özellikle sevdiğiniz insanla iletişiminize çok dikkat edin.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür, aile alanlarınıza kayarak gerilemeye devam edecek. Aile ortamlarınızda, sevdiğiniz insanlarla olan iletişiminize bu dönem dikkat etmelisiniz. Yanlış anlaşılmalar ve aksilikler oluşabilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevre, akrabalar, kardeşler, kuzenler, komşular alanınıza kayarak 5 Eylül’e kadar gerilemesini sürdürecek olan Merkür, yakın çevrenizdeki insanlarla iletişim sıkıntıları yaratabilir. Dikkatli olun!

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür, para alanlarınıza kayarak gerilemeye devam edecek. Parasal konularda yaşayacağınız sıkıntı ve sorunların derinine inebilirsiniz. Bayram süresince çok fazla para harcamamaya özen gösterin.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

5 Eylül’e kadar kişisel başlangıçlardan ve adımlardan kaçınmalısınız. Zira Merkür, sizin burcunuza kayarak gerilemesine devam edecek. Hayatınıza dair aldığınız kararlarda çok fazla acele etmeyin.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kadersel alanınızda gerileyen Merkür’ün etkisiyle, 5 Eylül’e kadar geçmişte olmuş bitmiş ama hâlâ tam anlamıyla çözülmemiş veya tamamlanmamış meselelere odaklanabilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızla olan iletişiminize bu dönemde dikkat edin çünkü Merkür sosyal çevre alanlarınıza kayarak gerilemeye devam edecek. Bu süreçte eski arkadaşları- nızla olan iletişiminiz artabilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyer alanlarınıza kayarak gerilemeye devam eden Merkür, İş alanlarınızda sizi zorlayabilir. İş görüşmelerinize ve toplum önünde ifadelerinize, 5 Eylül’e kadar çok dikkat etmelisiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür seyahat, eğitim ve yabancılarla bağlantılı konularda 5 Eylül’e kadar size iletişim sıkıntıları çıkarabilir. Bu alanlarda bazı aksiliklere, sıkıntılara ve sorunlara hazırlıklı olmanız gerekiyor.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bayram süresince önemli bir borcun altına girmeyin ve para harcamalarınızı kontrol altında tutmaya çalışın. Zira Merkür, ortak para alanlarınıza kayarak gerilemeye devam edecek.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür, özel hayat evinize kayarak gerilemeye devam edecek. Özel hayatınızda ve ikili ilişkilerinizde bazı yanlış anlaşılmalara açık olabilirsiniz. Eski ilişkileriniz yeniden gündeme gelebilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş, hizmet ve sağlık alanlarınıza gerileyecek olan Merkür, 5 Eylül’e kadar bu alanlarınızda bazı iletişim sıkıntılarınızı tetikleyebilir. Bu alanlardaki iletişiminize bayram süresince dikkat edin.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN