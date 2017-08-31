Teşrik tekbiri nedir? Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri ne zaman getirilir? İslam'da iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı yarın eda edilecek olurken, müslümanların akıllarındaki soru ise 'Teşrik tekbirinin ne zaman getirileceği' Arefe günü itibariyle getirilen teşrik tekbiri nedir? Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri ne zaman getirilir? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

KURBAN BAYRAMI'NDA TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN GETİRİLİR? TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

Teşrik tekbiri, mükellef olan her Müslüman'ın üzerine vaciptir. Teşrik tekbiri, Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar farz namazların akabinde okunur. Yani Arefe günü (Perşembe) okunmaya başlanan teşrik tekbiri bayramın 4. günü (Pazartesi) okunur ve bu şekilde toplam 23 vakit okunmuş olunur.

Teşrik tekbiri, sola selam verdikten hemen sonra ara vermeden, yerinden kalkmadan, mescidden çıkmadan ve dünya kelâmı konuşmadan okunması gerekmektedir.

Teşrik tekbiri: Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd"

Teşrik tekbiri anlamı: Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilâh yoktur. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur.

Teşrik Tekbirleri

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