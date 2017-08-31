Bizans döneminin önemli dini merkezlerinden Giresun Adası’ndaki manastır kompleksinde sürdürülen arkeolojik kazı çalışmalarıyla dönemin yaşantısı ve geleneklerinin aydınlatılması hedefleniyor. Amazon kadınlarının yaşadığına inanılan ve aralarında Herkül’ün de bulunduğu Kaptan Yason önderliğindeki Argonotlar’ın altın postu aramak için adaya geldiği yönündeki mitolojik hikâyeleriyle ünlü Giresun Adası’nın tarihine ışık tutmak amacıyla 2011’de başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Kazının bilimsel danışmanı Celal Bayar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gazanfer İltar, kazılarda kiliseye ait olduğunu öngördükleri sarı, kırmızı ve yeşil renklerin hâkim olduğu fresk parçaları bulduklarını söyledi. İltar, şöyle devam etti: “Kaçak kazılar alana çok zarar vermiş. Özellikle saraydan kalma mozaikler paramparça olmuş. Burada bulunan mezarlarda bulunan iskeletlerin 30’lu yaşlarda vefat etmiş erkeklere ait olduğunu belirledik.”