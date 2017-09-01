Kendine güven ve cesaret

Çevremde bazı arkadaşlarımın cep telefonu bozuluyor, bazıları yeni kararlar alma peşinde, bazıları hayatını gözden geçiriyor, bazısı da kendini olduğundan daha cesaretli hissediyor. Elbette tüm bunlar 21 Ağustos’taki Güneş tutulmasının etkileri... Bu güçlü enerjinin hayatımıza pozitif etkileri birçok kişinin dilinde. Sosyal medyada astrolojiyle yakından ilgilenenlerin yorumları bize umut oldu. Ben de astrolog Öner Döşer’in kapısını çalıp bu dönemi yorumlamasını istedim. Çünkü umut etmeye her şeyden fazla ihtiyacımız var. Kendini ortaya koyma, rekabet, mücadele, cesaret, yönetme becerisi, inisiyatifi ele alma gibi kavramlarla ilişkili olan tutulmanın hayatımıza neler getireceğini ve Türkiye’yi nelerin beklediğini Öner Döşer ile konuştuk. Çevremde bazı arkadaşlarımın cep telefonu bozuluyor, bazıları yeni kararlar alma peşinde, bazıları hayatını gözden geçiriyor, bazısı da kendini olduğundan daha cesaretli hissediyor. Elbette tüm bunlar 21 Ağustos’taki Güneş tutulmasının etkileri... Bu güçlü enerjinin hayatımıza pozitif etkileri birçok kişinin dilinde. Sosyal medyada astrolojiyle yakından ilgilenenlerin yorumları bize umut oldu. Ben de astrolog Öner Döşer’in kapısını çalıp bu dönemi yorumlamasını istedim. Çünkü umut etmeye her şeyden fazla ihtiyacımız var. Kendini ortaya koyma, rekabet, mücadele, cesaret, yönetme becerisi, inisiyatifi ele alma gibi kavramlarla ilişkili olan tutulmanın hayatımıza neler getireceğini ve Türkiye’yi nelerin beklediğini Öner Döşer ile konuştuk. HT Cumartesi'nden Ekin Türkantos'un haberi...

21 Ağustos’taki Güneş tutulmasının etkileri herkesin dilinde. Bu etkiler neler ve ne kadar sürecek, bizi neler bekliyor?

Güneş ve Ay tutulmalarının etkileri, tutulma öncesi başlar ve birkaç ay sürer. Güneş tutulması için, tutulmayı takip eden bir yıl; Ay tutulmasında da 6 aylık sürecin etkili olduğu kabul edilir. Ben etki süresinde tutulma derecesinden sonra geçiş yapan gezegenleri dikkate alıyorum. Tutulmanın Zodyak Burçlar Kuşağı’nda iz düştüğü dereceden sonraki zamanlarda geçiş yapan gezegenler, tutulmanın kapsamına giren ana konuların ortaya çıkma zamanlarını gösterir. Biz buna ‘tutulmanın tetiklenmesi’ deriz. Mesela Merkür ve Mars’ın 21 Ağustos’taki tam Güneş tutulmasını tetikleyeceği 3 Eylül civarındaki günlerde, Merkür gezegeninin bu derece üzerinde durağan olacağı 6 Eylül civarındaki günlerde tutulmayla ilgili konularda daha fazla gelişme bekleyebiliriz. 21 Ağustos’ta Aslan burcunda gerçekleşen ve Mars gezegeniyle yakın hizalanan Güneş tutulmasının ana konusu “Kendini ortaya koyma, rekabet, mücadele, cesaret, yönetme becerisini ortaya koyma, inisiyatifi ele alma” gibi kavramlarla ilişkiliydi. “Liderler, yöneticiler, yüksek statüde kişiler, toplumda tanınan kişiler, sahnede olan kişiler” tutulmanın kapsamına giren ana figürlerdi. En çok dikkat çeken Donald Trump ve ABD astroloji haritasıydı. Çünkü en çok onun astroloji haritası etki aldı.

‘KARARLILIĞI İNATÇILIKLA KARIŞTIRIRSAK SERT TEPKİLER ALABİLİRİZ’

Merkür-Mars açılımı konuşuluyor. Bu tam olarak ne demek?

Merkür-Mars 28 derece Aslan’da kavuşmaya hazırlanıyor. Tam kavuşum 3 Eylül tarihinde ve kavuşum derecesi 28 derece Aslan’da gerçekleşen 21 Ağustos tutulmasıyla aynı. Yani Merkür Mars kavuşumu tutulmayı tetikliyor. Kendimizi ifade ederken ilkeli ve kararlı bir duruş sergilersek, cesaretli olursak, inisiyatifi alır, elimizi taşın altına koyabilirsek, giriştiğimiz işlerde etkili sonuçlar alabiliriz. Ama cesareti gereksiz gözü karalıkla, kararlılığı inatçılıkla karıştırırsak, beklediğimizden daha agresif ve sert tepkiler alabiliriz. Kendimize dışarıdan bakabilmemiz, eleştirileri yapıcı alabilmemiz çok önemli. Gereksiz meydan okumalar ve dalaşmalar bize sadece vakit kaybettirecek. Ama dozunda cesaret ve kararlılık göstererek, enerjimizi dağıtmadan belli bir alana yönlendirebilirsek başarılı olabiliriz. Bu dönem bize stres altında beklenmedik çözümler üretebilme şansı da veriyor. Kendine güven ve cesaret MerkürMars kavuşumunun anahtar sözcükleri.

Sosyal medyada bu dönemin çok güzel etkileri olacağını okudum. Doğru mu, “Umut veren bir döneme giriyoruz” diyebilir miyiz?

Zorlukları olan ama umut veren bir dönem. Dünya geneli için değerlendirdiğimizde, zorlukların baskın geleceğini söyleyebiliriz. Amerika ve Avrupa ülkelerinin ekonomik koşulları açısından 2019- 2020 yılları hayli zorlu olacak gibi gözüküyor. Sanırım bu zorlu süreç bize bazı avantajlar getirecek. Tabii bu bizim de zorluklarımız olmayacak anlamına gelmiyor.

‘AYAĞI YERE BASAN İDEALLERE ODAKLANMALIYIZ’

Sanıyorum yaratıcılık ve cesaret bu dönemin en belirgin temaları olacak. Başka neler söyleyebiliriz?

Farklı, orijinal fikirlerin akla düşeceği bir zaman dilimindeyiz. Merkür-Mars kavuşumunun Uranüs’le 120 derecelik açısı “Farklı olanı ortaya koy” diyor. 2-3 Eylül’den itibaren daha aktif bir sürece giriyoruz ve 6 Eylül’deki Balık dolunayı ile belirginleşecek. Agresyonu yaratıcılığa yönlendirebilirsek ilginç sıçramalar yapabiliriz.

Dolunay zamanlarının çoğu kişiyi olumsuz etkilediğini biliyoruz. Bu tip güçlü gökyüzü hareketlerinde dinginleşmek için neler yapmalıyız?

Dolunaylar verimliliğin had safhaya çıktığı, bir şeyleri görünür kılmak açısından da uygun zamanlardır. 6 Eylül’deki dolunayın böyle bir enerjisi var. Bu dolunayda ideallerimize konsantre olup imgeleme çalışmaları yapabiliriz. 6 ve 7 Eylül günlerini manevi ve ilahi konulara ayırıp meditasyon çalışmaları yapmak, maddi ve manevi açıdan yardım üretmek açısından değerlendirebiliriz. 8-9 Eylül günlerini yeni ve yaratıcı projeleri ortaya koymak, taleplerde ve başvurularda bulunmak, özgüven gerektiren işlere girişmek açısından değerlendirebilirsiniz.

Şu aralar pek çok kişinin telefonu, bilgisayarı bozuluyor. Bu da tutulmanın etkisi mi?

Evet. Ben de çevremde gözlemliyor ve kendi hayatımda yaşıyorum. Merkür gerilemesinde iletişimin zorlaşmasının sebebi Merkür’ün Dünya ile Güneş arasına girerek güneş rüzgârı akımını engelleyerek jeomanyetik alanda daha büyük bir dalgalanmaya neden olması.

Umut etmeye çok ihtiyacımız var. Bu dönemde ne gibi iyi haberler olacak?

Yeni keşif ve icatlar, teknoloji, tıp alanlarında hızlı gelişmeler yönünde iyi haberler olabilir. 10 Ekim 2017 ve 8 Kasım 2018 arasındaki yaklaşık bir yıllık süreçte turizm, spor, sanat alanlarında, çocuklar ve gençlerle ilgili konularda güzel gelişmeler ve başarılar, borsada kazançlar kaydedebiliriz.

‘Güneş lekesi düşük olduğunda Türkiye başarılı’

Türkiye ile ilgili neler söyleyebiliriz?

Önümüzdeki dönemden ülkemiz adına umutluyum. “Tutulma Mars ile hizalandı” demiştik. Mars, geleneksel astrologlar tarafından Türklerle bağdaştırılır. Jüpiter gezegeninin Akrep burcuna geçişi 10 Ekim’de başlıyor. Türkiye astroloji haritasında en şanslı tabir ettiğimiz Jüpiter ve Venüs gezegeni, ayrıca şans noktası ve kalbimizi temsil eden Güneş, Akrep burcunda. Bunlar hızlı fırsatlar ve büyüme şansı yakalayacağımız bir zamanı gösteriyor. Türkiye, 29 Ekim 2018’de 12 yıllık çok önemli olan Jüpiter periyoduna girecek. 4 Nisan 2022 ile 20 Aralık 2023 tarihleri kendimizi en etkili ve güçlü ifade edeceğimiz dönemi gösteriyor. Diğer etkili, şanslı dönem ise 20 Aralık 2023 ile 6 Eylül 2025 arası. 2018’de transit Neptün ve ilerletilmiş Venüs astroloji haritamızın tepe noktasında kavuşacak. Bunun barışı ve huzuru sağlama yönünde önemli katkıları olacağını gösteriyor. İlerletilmiş haritamızda 2022 yılı 14 Şubat’ında yeniay fazına gireceğiz, yenilenme ve büyümeye yönelik bir işaret. Tabii ki zorlu etkiler de var. Ama ben birkaç yıllık dönem için ümitli ve iyimser olduğumu söyleyebilirim. Güneş lekesi sayıları ve toplumların yükseliş ve düşüş dönemleriyle ilgili çalışıyorum. İçinde bulunduğumuz dönemde güneş lekesi sayısı düşük. Araştırmalarım güneş lekesi sayısının düşük olduğu dönemlerde Türklerin başarılı olduğunu gösteriyor. 2018’den başlayarak takip eden 7 yıllık süreçte zorlu, sarsıcı, beklenmedik durumlarla karşı karşıya bırakan ve değişime iten etkiler devrede olacak.

Merkür-Mars tetiklenmesinin zorlu etkileri neler?

Liderler ve yöneticilik üstlenen kişilerle ilgili konularda agresyon ve mücadele, çekişme ve rekabetin artması akla geliyor. Güç gösterileri, ego, iddialı kararlar vurgu kazanabilir. “Benim dediğim olsun” ısrarımızın artması söz konusu. İstediğimizi yaptırma konusunda fazla buyurgan bir ifade tarzı kullanabiliriz. Tabii kendi doğum haritalarımızın potansiyeli doğrultusunda beklemeliyiz bunu. Aslan, Kova, Boğa ve Akrep burçlarının son günlerinde doğanlar ve bu burçların son derecelerinde gezegenleri olanları fikirsel zıtlaşma, iddialaşma, meydan okuma, kıyasıya rekabet bekliyor olabilir. Hızlı, düşüncesizce alınan kararlar zarar getirebilir. Düşünmeden yapılan konuşmalar kırgınlık yaratabilir. Gözü kara cesaret yerine mantıklı cesaret ortaya koyarsak yol alabiliriz. Farklı, değişik mekânlara ziyaret açısından güzel bir ortam sunuyor. Gezegen açıları zorlu hava koşulları ve kaza risklerini, yangınları akla getiriyor. Mars ile birleşen yeniay, dolunay-ay tutulması ve güneş tutulmasının ardından son bir aydır orman yangınlarının ardı arkası kesilmiyor. Merkür-Mars-Uranüs hizalanma ve açıları elektrik yüklü fırtınalarla, kasırga ve tornadolarla da bağdaştırılır.

‘Trump’ın haritası Obama’dan daha aktif’

Sizin Donald Trump ile ilgili açıklamalarınız da oldu...

Bu dönemde Trump’ın aceleci kararları, agresif söylemleri eleştiri almasına sebep oluyor. Kadın figürleri ve halkla ilişkiler açısından zorlu bir dönem. Mülteciler ve sınırlarla ilgili konular gündeme gelebilir. Diğer ülkelerle ilişkilerinde güç çekişmeleri görülüyor. Savaş atmosferi oluşturabilecek girişimler yapabilirler. Trump’ın Obama’dan daha aktif ve kararlılık içeren bir astroloji haritası var. Onun cesaret edemediği konularda aktif olabilir. Suriye ile ilgili kararlar bunlardan biri. Ortadoğu’ya yönelik hareketleri olabilir. İsrail ile ilişkilerinin de dikkat çekeceği bir dönem. 2018 ekonomik açıdan zorlu bir yıl. 2020’lerde astrolojik açıdan Amerika’nın süper güç vasfından uzaklaşacağını gösteriyor.

5 Eylül’ü not edin

5 Eylül’den itibaren kararlılık ve cesaretle üzerine gittiğiniz işlerde güzel gelişmeler yakalayabilirsiniz.

- Yönetme ve organize etme becerinizi ortaya koyun.

- Kontrolü elinize alın. Başkalarından beklemeyin.

- Uzaktan seyretmeyin, içinde yer alın.

- Kendinize güvenin, kararlı ve net olun.

- Açık ve anlaşılır ifadeler kullanın.

- Sözlerinizin arkasında durun.

- Bencillikten, intikamcı düşüncelerden uzak kalın.

- Acele yargılardan ve düşüncesiz sözlerden kaçının.