Tatilcilere lezzet durakları

Bayram sebebiyle herkes yollarda. Ben de bu yazıda bayramınızı daha da tatlandırmak için eğer yakınlarındaysanız uğrayabileceğiniz birkaç adres yazmak istedim. Şimdiden lezzetli yolculuklar, iyi bayramlar. HT Pazar'dan Ömür Akkor'un yazısı...

Pirzolacı Metin

Pozantı

Yıllarca İstanbul’dan Gaziantep’e arabayla gittik. Burası olmazsa olmaz duraklarımızdan. Pirzolası çok lezzetli lakin salatası, sıcak ekmek yanında gelen ayran köpüğü ve fırınlanmış sarımsağı onu unutulmaz yapıyor. Adana ya da Niğde civarındaysanız rotayı buraya çevirin.

Mustafa Patar Kadayıf

Giresun

Giresun’un meşhur fındığıyla yaptıkları her şey harikulade. Son zamanlarda birkaç kez daha yazdım ama gerçekten fındık ezmeli kadayıfını unutamıyorum.

Kahraman Tostçu

Ordu

Kahraman tostçunun ezme sucuklu tostu tüm Ordu’nun dilinde. 55 yıldır aynı dükkânda ama dayısından aldığı mirası 40 yıldır devam ettiren Kahraman Amca, bir tost efsanesi. Tostun yanında Ordu gazozu da çok lezzetlidir.

Kukul Pide

Piraziz

Kukul Pide’yi Bursa’dan tanırım. Kesinlikle Türkiye’nin en hamarat ailelerinden biridir. Tabii bir de Piraziz gibi Türkiye’nin pide merkezlerinden birinde yaşıyorlarsa varın o pideleri siz düşünün.

Kirli Ahmet Köftecisi

Sivas

El arabasından köfteci dükkânlarına Ahmet Usta’nın hikâyesi burası. Köftesinin, sucuğunun ayranının ve Sivas katmerinin tadı bir yana Ahmet Usta’nın hikâyesi bir yana... Eğer çarşı içindeki dükkânı bulursanız Ahmet Amca’yla iki kelam etme şansı da yakalarsınız.

Ciğerciler Çarşısı

Şanlıurfa

Urfa demek ciğer demek ancak daha iyi ciğer yapan bir yere de rastlamadım. Bu sebeple Urfa’ya giderseniz Ciğerciler Çarşısı’na uğramanız kâfi. Benim iki favori dükkânım var. Biri çarşı içindeki Paf Ciğer diğeri biraz dışarısında olan Köşem Ciğer.

Sıtkı Usta Kadayıf

Diyarbakır

Diyarbakır kadayıfsız olmaz. Kadayıf deyince de Türkiye’nin en iyi kadayıfçılarından biri olan Sıtkı Usta mutlaka ziyaret edilmelidir. Damat kadayıfı benim favorim ama siz mutlaka orijinal kadayıfını da deneyin.

Tüm pideciler

Yenipazar

Burası pidenin başkenti olabilir. Şehirde nöbetçi pideci uygulaması var. Yanı sıra Yenipazar bir yavaş şehir üyesi. Bu da buradaki tüm gıda maddelerini eşsiz yapıyor haliyle. Benim favori dükkânlarım Hukul Pide ve Sümer Pide.

Adana kebapçıları

Adana

Ufuk’un Yeri, Elem, Yeşil Kapı, Kling Usta, Adil’in Yeri ve tüm tablacılar benim en favori dükkânlarım. Bir de tatlıcı Gönül Kardeşler ve Ağaçaltı Tatlıcısı var ki mutlaka uğranmalı.

Sıkma

Adana Mersin Arası

Adana- Mersin arasını otobandan değil de normal yoldan giderseniz pişman olmazsınız. Türkiye’nin en lezzetli ayranı ve sıkmaları bu yol üzerindeki sıkmacılarda. Benim en sevdiğim yol ritüellerim arasında olduğunu belirtmek isterim.

Pastırma

Kastamonu

Kayserililer kızmasın ama Kastamonu pastırması da pek lezzetli. Yakınlardaysanız dönüşte Kastamonu’dan geçip buraya uğrayabilirsiniz. Oradan aldığınız pastırmayı dilerseniz yan dükkânda pide yaptırıp afiyetle yiyebilirsiniz.

Humus

Tarsus - Hatay

Humus için seyahat edin. Benim en çok yol yaptığım yiyeceklerin başında humus geliyor. Bu konuda iki adres vereceğim, biri Akın Humus (Tarsus), diğeri Çayırlı Bakla Humus (Hatay). Bir de İstanbul’da Seraf Lokantası bir humus yapıyor ki inanılmaz. Yol yakınsa uğrayın.

Tereyağlı tavuk

Bolu Dağı

Bence eski Bolu Dağı yolu gibisi yok. Şimdi her ne kadar tüneller açılsa da eski yolun tadı başkadır. Sahanda tereyağında kızarmış köy tavuğunu İstanbul’dan bile yemeğe gidilebilir.

Köfte

Trakya

Trakya’da mutlaka köfte yiyin. Ahmetbey Köftecileri, Köfteci Niyazi (Uzunköprü), Osman Edirne, Güldiken Lokantası, Mandıra Kasabası, Doyuran Köfte ve Turgutbey Köy benim listemdekiler.