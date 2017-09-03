Sayısal Loto sonuçları, dün akşam yapılan çekilişle açıklandı. 2 haftadır devreden ve büyük ikramyesi 2 milyon 541 bin 721 lira olan büyük ikramiyede 6 bilen iki kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Peki, Sayısal Loto'da kazandıran numaralar hangisi? İşte 2 Eylül 2017 tarihli Sayısal Loto sonuçları...

1086. hafta çekilişi yapılan Sayısal Loto'da 6 bilen bilen iki kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponunu Ankara'nın Yenimahalle ile İzmir'in Konak'tan satın aldığı kaydedildi.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (2 EYLÜL 2017)

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun 1086. hafta çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar 3, 13, 18, 31, 43 ve 49 olarak açıklandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 148 kişi 4 bin 478 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 956 kişi 63 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 133 bin 557 kişi 10 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

6 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.541.721,55 TL 5 bilen kişi sayısı : 148 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.478,40 TL 4 bilen kişi sayısı : 7.956 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 63,10 TL 3 bilen kişi sayısı : 133.557 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10,50 TL

SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.



Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.



İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.



İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.



Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.



Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.



Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,



* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,



* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

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