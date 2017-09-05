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Eylül 2017 aylık burç yorumları

05 Eylül 2017 Salı, 09:30:40

Hande Kazanova yorumuyla Eylül ayı astroloji haritanız...

  • 1 Eylül 2017 aylık burç yorumları
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    KOÇ BURCU

    Eylül ayı iş ve hizmet kollarınızda kendinizi göstereceğiniz bir ay olacaksevgili Koçlar.  Ayrıca  aşk hayatınızdaki hareketlenmeler, hızlı oluşumlar fazlasıyla aktif. Siz dinamik ve hızlı hareket eden bir burçsunuz, bu yüzden sportif faaliyetler, dinamik aktiviteler, oyunlar, risk içeren işler sizi daha mutlu kılabilir.

  • 2 Eylül 2017 aylık burç yorumları
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    05 Eylül itibarıyla iş ve hizmet alanlarınıza enerjinizi yoğunlaştıracaksınız. İş hayatınızda titiz, çalışkan davranarak mücadelenizi ortaya koymaya başlıyorsunuz. Bir yandan da fazla çalışma isteği ve yapacağınız işlerde artış  sebebiyle marsın bu evinizde hareket edeceği dönemlerde sağlığınızı zorlamaya yatkın olacaksınız. 

  • 3 Eylül 2017 aylık burç yorumları
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    06 Eylül’de oluşan Dolunay, kadersel alanda beklenmedik duygusal oluşumları ve olayları hayatınıza taşıyabilir sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Karşınıza gelen işlerin, projelerin sonuçlarınız alacak, ne ektiyseniz onu biçeceksiniz. Ayrıca bir olayın içyüzüyle karşılaşabilirsiniz. 2 hafta boyunca iş, hizmet ve sağlık alanlarınızı da etkileyebilecek olaylara hazırlıklı olun. 10 Eylül’den sonra işlerinizi toparlamak, iş hayatınızda doğru söylemlerle, ifadelerle insanlar üzerinde güçlü etkiler bırakmak için uygun bir dönem. İş yerinizdeki bir insanla sorunlarınızı halletmek, birbirinize anlayışlı yaklaşmak söz konusu olabilir.

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  • 4 Eylül 2017 aylık burç yorumları
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    Özel hayatınızda 13-15-18 Eylül tarihleri oldukça keyifli, etkili ve sorumlu davranabilirsiniz. 14-25 Eylül’ de gelecek sorumluluklarınız, iş yaptığınız insanlarla aranıza bir set çekebilir. Kendinizi yalnız hissedecek ve sizin yanınızda bulunan insanların sizi anlamadığını düşüneceksiniz. Bir iş ilişkiniz bu süreçte zora girebilir. Bazı beklenmedik gelişmeler canınızı sıkabilir. Bu tarihlerde önemli bir işe başlamamaya çalışın.

  • 5 Eylül 2017 aylık burç yorumları
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    20 Eylülde oluşan Yeniay, iş hayatınızdaki yeni kararlarınızı uygulamanız için sizi harekete geçirecek. Kafanızı karıştıran durumlar karşınıza gelebilir, iş hayatınızda birden fazla seçeneğinizin olması kararsızlıklarınızı tetikleyebilir. Karşınıza gelen seçenekleri doğru ve net bir şekilde ele almalı, kaderin sizin için öreceği gizli ve aldatıcı durumları pas geçmelisiniz.

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