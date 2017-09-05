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BALIK BURCU

Eylül ayında özel yaşantınızda, evliliğinizde ve ilişkilerinizde yanılgılara, aldanmalara ve kandırılmalara dikkat edin. 05 Eylül de önemli bir karar alacaksınız. Ya ilişkinizdeki sizi kandıran durumları farkedeceksiniz ya da yanıldığınızı anlayacaksınız. Belki de karşı tarafı gözünüzde fazlaca büyütebilir ve kendinizi hiç olmayacak bir aşk içinde bulabilirsiniz. Bu ay boyunca bu etkiler hep devrede sevgili Balıklar. 05-20-24-30 Eylül tarihlerinde kendinizi kandırmadan, gerçeklikten uzaklaşmadan aşkınızı veya ilişkinizi yaşayın.