05 Eylül 2017 Salı, 09:30:40 | Güncelleme: 09:51:35
Hande Kazanova yorumuyla Eylül ayı astroloji haritanız...
1
1|78
KOÇ BURCU
Eylül ayı iş ve hizmet kollarınızda kendinizi göstereceğiniz bir ay olacaksevgili Koçlar. Ayrıca aşk hayatınızdaki hareketlenmeler, hızlı oluşumlar fazlasıyla aktif. Siz dinamik ve hızlı hareket eden bir burçsunuz, bu yüzden sportif faaliyetler, dinamik aktiviteler, oyunlar, risk içeren işler sizi daha mutlu kılabilir.
2
2|78
05 Eylül itibarıyla iş ve hizmet alanlarınıza enerjinizi yoğunlaştıracaksınız. İş hayatınızda titiz, çalışkan davranarak mücadelenizi ortaya koymaya başlıyorsunuz. Bir yandan da fazla çalışma isteği ve yapacağınız işlerde artış sebebiyle marsın bu evinizde hareket edeceği dönemlerde sağlığınızı zorlamaya yatkın olacaksınız.
3
3|78
06 Eylül’de oluşan Dolunay, kadersel alanda beklenmedik duygusal oluşumları ve olayları hayatınıza taşıyabilir sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Karşınıza gelen işlerin, projelerin sonuçlarınız alacak, ne ektiyseniz onu biçeceksiniz. Ayrıca bir olayın içyüzüyle karşılaşabilirsiniz. 2 hafta boyunca iş, hizmet ve sağlık alanlarınızı da etkileyebilecek olaylara hazırlıklı olun. 10 Eylül’den sonra işlerinizi toparlamak, iş hayatınızda doğru söylemlerle, ifadelerle insanlar üzerinde güçlü etkiler bırakmak için uygun bir dönem. İş yerinizdeki bir insanla sorunlarınızı halletmek, birbirinize anlayışlı yaklaşmak söz konusu olabilir.
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4
4|78
Özel hayatınızda 13-15-18 Eylül tarihleri oldukça keyifli, etkili ve sorumlu davranabilirsiniz. 14-25 Eylül’ de gelecek sorumluluklarınız, iş yaptığınız insanlarla aranıza bir set çekebilir. Kendinizi yalnız hissedecek ve sizin yanınızda bulunan insanların sizi anlamadığını düşüneceksiniz. Bir iş ilişkiniz bu süreçte zora girebilir. Bazı beklenmedik gelişmeler canınızı sıkabilir. Bu tarihlerde önemli bir işe başlamamaya çalışın.
5
5|78
20 Eylülde oluşan Yeniay, iş hayatınızdaki yeni kararlarınızı uygulamanız için sizi harekete geçirecek. Kafanızı karıştıran durumlar karşınıza gelebilir, iş hayatınızda birden fazla seçeneğinizin olması kararsızlıklarınızı tetikleyebilir. Karşınıza gelen seçenekleri doğru ve net bir şekilde ele almalı, kaderin sizin için öreceği gizli ve aldatıcı durumları pas geçmelisiniz.
6
6|78
22 eylül itibarıyla kimliğinizi ikili ilişkiler, evlilik veya ortaklı işler alanlarınızda ortaya koymaya başlayacaksınız. Eğer taşınma gibi bir niyetiniz varsa bu ay sonu itibarıyla harekete geçebilirsiniz. İkili ilişkilerde taktik ve strateji geliştirmeye yatkın olacaksınız. Bu dönemde kendinizle ilgilenmek yerine daha çok karşı tarafı düşünecek ve onun beklentilerine göre hayatınızda ayarlamalar yapacaksınız. Özel hayatınızdaki özgürlük rüzgarları, değişiklik isteği 28 Eylül’de sevdiğinizle sizi karşı karşıya getirebilir. Esnek olan ilişkiler bu süreçte kazanacak.
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7
7|78
BOĞA BURCU
Eylül ayında vaktinizin çoğunu ailevi konulara ayıracaksınız sevgili Boğalar. Aile hayatınızın uğraşılarından sıkıldığınız noktalarda keyifli yer ve ortamlar çıkış noktanız olabilir. Hayatı eğlenceli yönleriyle algılayacak, para harcamaktan çekinmeyeceksiniz. Çocuğunuzla ilgili konular, çocuk oluşumları da bu ay devrede. Mesela sağlığınızı daha kuvvetlendirmek ve metabolizmanızı hızlandırmak için Eylül ayında spora yazılabilirsiniz.
8
8|78
05 Eylül’de Merkür’ün düzelmesiyle beraber ailevi konularda eylül başından beri yaşadığınız problemleri geride bırakacaksınız. Kendinizi sevdiklerinize rahatça ifade edebilir, ev alım satım işlerinizin üzerine düşebilirsiniz. Yine bu tarih itibarıyla marsın burç değiştirmesiyle artık enerjinizi aşk ve eğlence alanlarınıza kaydırmaya başlıyorsunuz. Hobileriniz, sizi hareketlendirecek faaliyetler önem kazanıyor. Aşk hayatınızda harekete geçmekten mutluluk duyabilirsiniz.
9
9|78
06 eylüldeki dolunay, sizin sosyal aktivite, organizasyon ve arkadaşlık evinizde gerçekleşiyor.Yeni hedeflerinize uyabilecek kişilerle, gruplarla yine bu süreçte tanışmak, hiç beklemedik ortamlarda belki işinize faydası olabilecek insanlarla bir araya gelmek de önem kazanabilir. Yalnız Neptün den alacağınız etkilerle aldanmalara açık olabilirsiniz. İşlerinizden elde ettiğiniz kazancınız bu süreçte biraz inişli çıkışlı ve stresli bir grafik izleyebilir.
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10
10|78
10 eylül ve sonrasında Aşka bakış açınız önem kazanıyor. Bir yandan da yaratıcılık gerektiren işlerinizde önemli konuşmalar, görüşmeler, fikir alışverişleri devreye girebilir. Bu alanlar, çocuk alanları olduğu için çocuğunuzla olan iletişiminizin de artacağı bir sürece giriyorsunuz. Ağustos ayında bu alanlarda yaşadığınız sıkıntı ve sorunları farkettiyseniz işte şimdi bu sorunları düzeltmek için uygun şartları bulacaksınız. 13-15-18 Eylül tarihleri iyimserliğinizin, keyfinizin yüksek olduğu tarihlerden.
11
11|78
Evinizle ilgili gelişmeler hızlanabilir, bir ev alabilir, yer değiştirebilirsiniz. Önemli seçenekler karşınıza geliyor. 20 Eylül de aşk evinizde bir yeniay gerçekleşiyor. Aşk hayatınız veya çocuğunuzla ilgili önemli kararları ve başlangıçları bu yeniay zamanı yapabilirsiniz ama bu yeniay da söylenilenlerle yapılanlar birbirini tutmayabilir, aldanmalara ve aldatılmalara açık bir dönem olacak. Sanatsal işlerinizde yaratıcılığınız artarken, kendinizi beklemediğiniz bir aşkın içinde de bulabilirsiniz.
12
12|78
24-30 Eylül sosyal çevreniz ve aşk hayatınızda dikkatli olun, aşk sizi hızlı bir şekilde bulabilir ya da sosyal çevrenizdeki insanların sizi ilişkiniz konusunda yanlış yönlendirmesi söz konusu olabilir. 25 Eylül de parasal sorumluluklarınız, özel hayatınızda sizi zorlayabilir. İş hayatınızdaki özgürlük arzunuz 28 Eylül de devrede. Kısıtlamalara ve sınırlandırılmalara gelemeyebilirsiniz. Bu da hiç düşünmeden hareket etmenize neden olabilir.
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13
13|78
İKİZLER BURCU
Eylül hızlı etkilerle başlıyor. Bu ay iletişiminiz hızlı olacak ama bir yandan da ev ve aile hayatınızdaki konu ve olaylarla çok uğraşacaksınız sevgili İkizler. 03 Eylül yakın çevrenizdeki insanlarla sert söylemlerden, hırslı konuşmalardan kaçınmanız yerinde olabilir. İçinizdekileri tutamayabilir, herkesin sizin gibi olmasını bekleyebilirsiniz.
14
14|78
05 Eylül ve sonrasında marsın burç değiştirmesiyle beraber artık enerjinizi ev ve aile konularınıza kaydırıyorsunuz. Belki de uzun zamandır evinizi ihmal ettiniz ve artık evinizde yapılacaklara odaklanmalısınız. Yalnız ev hayatınızda ve ailenize karşı aşırı eleştirel ve titiz olmamaya özen gösterin. Yine bugün Merkür düzeliyor. İletişiminizde ve hayatınızda daha rahat harekete geçeceğiniz bir dönem olacak. Yalnız iş hayatınızdaki karmaşanın veya belirsizliğin aile ortamlarınızda sizi olumsuz etkilemesine izin vermeyin. Başkalarının fikirlerine hem özel hayatınızda, hem de iş alanlarınızda çok fazla güvenmeyin.
15
15|78
06 eylül deki dolunay, kariyerinizdeki sonuçları karşınıza getiriyor. Ya da evinizle ve yakın çevrenizle ilgilenmeniz gereken zamanlarda, ortaya çıkacak bir iş yada sorumluluk size rahat soluk aldırmayabilir. Her durumda ilişkilerinize dikkat etmeniz gerekecek. Bu dolunayda olayları geldiği gibi almanız ve kendinizi akışa bırakmanız önemli olacak sevgili İkizler.
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16
16|78
Hızlı kararlar gündeminizde olacak ama yanıltıcı etkileri pas geçmeyin. Aile ve ev hayatınızda yanıltıcı ve aldatıcı etkilere 06 eylül deki dolunay zamanında, 14-20-24-30 Eylül de dikkat etmelisiniz. Aile hayatınızda çözülmeler, dağılmalar, sıkıntılar bu dönemde ortaya çıkabilir. Kendinizi sisli ve puslu bir olayın içinde bulabilir, aşkta yanılgılarla yolunuzda ilerleyebilirsiniz.
17
17|78
10 Eylül’den sonra ailenizle iletişiminizi arttıracaksınız. Aile büyüklerinizle konuşmalarınız artabilir. Eleştirel olmadan konuşmak istediklerinizi onlara aktarabilirsiniz. Evinizi değiştirmek, satılığa çıkarmak, yeni bir ev almak için aile konseyiyle toplantılar oluşabilir. Bir yandan da aşk hayatınızla ilgili konularda onları bilgilendirebilirsiniz.
18
18|78
20 Eylül’den sonra evinizde vakit geçirmek, suları dindirmek, sıkıntıları gidermek ve dekorasyon, evin yenilenmesi gibi işlere kalkışmak önem kazanıyor. Ev ve aile alanlarınızda bir yeniay yaşayacaksınız ama yine de dağıtıcı, kararsız etkilerle yeniliklerinizi yaparken bazı sıkıntılar karşınıza gelebilir. Yeniliklere kalkışırken kararsızlığınızı geride bırakın.
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19
19|78
22 Eylül ve sonrasında eğlenceli konulara, aşka, eğlenceye daha fazla vakit ayırabilirsiniz. Çocuğunuz varsa onunla ilgili konularda kendinizi ortaya koyacaksınız. 28 Eylül’de sosyal ortamlarınız ve özel hayatınız arasındaki dengeyi iyi sağlamaya çalışın. Özgürleşme arzunuz sizi özel hayatınızda zorlayabilir.
20
20|78
YENGEÇ BURCU
Eylül ayında iletişim, satış, reklam, internet, ticaret üzerindeki işlerinize olan merakınız yüksek çalışacak. Yine de bu alanlarda karşınıza gelecek olan seçeneklerde aldanma ihtimalini, yanıltıcı etkileri göz ardı etmeyin. 05-20-24 Eylül tarihlerinde gözünüz açık olsun, kararsızlıklarınız başka insanların işlerinize burunlarını sokmalarına neden olabilir. Bu dönemde karşınıza gelecek olan işleri daha temkinle karşılayın.
21
21|78
05 Eylül itibarıyla marsın burç değiştirmesiyle beraber enerjinizi yakın çevre alanlarınıza kaydırmaya başlıyorsunuz. Akrabalarınız veya kardeşlerinizle olan ilişkilerinizde aşırı eleştirel ve duygusuz yanlarınız bazen tartışmalar yaratabilir. Herşeye bu kadar bilimsel ve herşeyi ben hallederim tavıryla yaklaşmamaya çalışın.
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22
22|78
06 Eylül’de devreye giren dolunayla birlikte, uzaklardan alacağınız bir haber üzerinizde stres yaratabilir. Ya da ortaya çıkacak bir seyahat, birebir görüşmelerinizi, randevu veya işlerinizi sıkıntıya sokabilir. Her durumda duygusal olarak içinizde oluşan stresleri, gitgelleri iyi organize etmelisiniz. Yakın çevreniz ve size daha uzakta bulunan insanların çekişmelerine kafanızı çok takmamaya çalışın.
23
23|78
10 Eylülden sonra eğitime, öğrenmeye ilginiz artıyor, eski sorunları geride bırakmaya heveslisiniz. Eğitim alanlarınızdaki yeni dönem ve kararlar 20 Eylül’de başlayacak. 14-25 Eylül tarihlerinde bozulan işleriniz üzerinizde olumsuzluk yaratabilir. Ortaklaşa atılacak işlerinizden daha güzel sonuçlar elde edebilirsiniz.
24
24|78
20 Eylülde oluşan Yeniay, yeni girişimleriniz konusunda sizi hareketlendirebilir. Bu dönemde etrafınızda olup biten herşeyden fazlasıyla etkilenebilirsiniz. Satış, reklam, pazarlama, network, ulaşım, öğrenim alanlarınızda önemli adımlarınız devrede olabilir ama netliğinizden emin olmalısınız. 22 Eylül itibarıyla artık tam anlamıyla kimliğinizi ailevi ve yuva olaylarına kaydırıyorsunuz. Bir ay boyunca ailenizle daha fazla bir arda olmak, onlarla ilgilenmek, ilgilinizi onlara kaydırmak önem kazanabilir.
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25
25|78
25 Eylül’de iş alanlarınızda bazı konuşmalarınızın desteklenmediği fikri önemli olacak. Fikirleriniz ve planlarınız konusunda istediğiniz destekleri bulmanız kolay değil. 30 Eylülden sonra ailenizle olan iletişiminizde adil, dengeli yönleriniz öne geçebilir. Bu alandaki işlerinizi ahenkle ve dengeli yapmaya çalışacaksınız.
26
26|78
ASLAN BURCU
Eylül ayında ortaklaşa işlerinizde yanılgılardan uzak durun. 05-20-24-30 Eylül de yanılma ihtimaliniz yüksek. Girişimleriniz ve planlarınız için 05 eylülde düzelen merkürü bekleyin. Rahatladığınızı göreceksiniz. Yine bu tarih itibarıyla enerjinizi parasal konulara kaydırabilirsiniz. Parasal gelişmeler hızlı akarken siz de mücadeleci ruhunuzu bu konularda ortaya koyacaksınız. Harcamalarınızı ve tüketiminizde artacak.
27
27|78
06 Eylüldeki dolunay evlilik ve ikili ilişkiler alanlarınızda duygusal konuları karşınıza getirebilir. Neyseki bu tarihte düzelen Merkür le iletişiminizi doğru kullanarak sorunlarınızı atlatabilirsiniz. Yine evlilik, ilişki adımı, nişan, sözlenme gibi konularda kararlar devrede. İlişkilerinizde gerçekçilikten uzak durmayın. Tüm ay boyunca yanıltıcı etkiler devrede.
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28
28|78
10 Eylül ve 2 hafta boyunca artık daha fazla parasal konuları konuşmak, bu konularda daha fazla çözüm üretmek için harekete geçebilirsiniz. Yatırımlarınız için oldukça etkili bir dönem olabilir. Ağustos ayında bu alanlarda yaşadığınız sıkıntılarınızı gözlemleyerek farkettiyseniz, şimdi Merkür’ün bu alanlarınıza yeniden dönmesiyle beraber artık düşüncelerinizi ve planlarınızı uygulayabilirsiniz sevgili Aslanlar. 14-25 Eylül riskli adımlardan kaçının. Borsa, döviz alanlarında alım satım kararları umduğunuz gibi çıkmayabilir.
29
29|78
20 Eylülde oluşan Yeniay, parasal konularda atılacak yeni adımlar için sizi harekete geçirebilir ama yanıltıcı etkilerle dolu olan bu ayda parasal konularda dikkatli olmalısınız. 20-24-30 eylülde parasal işlerinizde yanılgılara açıksınız. Bu ayın genelinde çok büyük yatırımlardan, girişimlerden kaçınmalısınız. Partnerinizin parasal durumu sizin birikimlerinizi de etkileyebilir.
30
30|78
28 Eylülde, düşüncelerinizde ve fikirlerinizde sizi sınırlayan insanlara karşı oldukça müdanasız davranabilirsiniz. Sizi geliştiren herşeye açık olacak, sizi engelleyen kişilerden uzak durmak isteyeceksiniz.
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31
31|78
BAŞAK BURCU
Eylül ayında hareketlenecek, hayatınızda geçen ayda yolunda gitmeyen konuları düzeltmek isteğiyle hareket edeceksiniz. Artık ilginizi kendi düşüncelerinize ve yapacaklarınıza odaklamanın zamanı gelmiş bulunuyor yalnız bu ay hayalkırıklıklarınız da peşinizi bırakmayabilir sevgili Başaklar. Kendinize, isteklerinize ve partnerinize karşı dürüst olmak ya da aynı dürüstlüğü ondan beklemek önemli olacak.
32
32|78
05 Eylül’de Mars ın sizin burcunuza geçmesiyle beraber sağlığınızda rahatlamalar görülebilir. Enerjiniz yerine geliyor. Kendinizi güçlü ve dinamik hissedeceksiniz. Yalnız sakarlıklara, düşmelere ve kalkmalara dikkat edin. Hızlı hareket eden yapınızla sakarlıkları hayatınıza çekebilirsiniz. Yine bu tarihte Merkür düzeliyor, iletişimsel olarak rahatlasanız bile hala karşılaştırmalarınız yüksek olacak. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanın davranışları kafanızı karıştırabilir, aldanmalara dikkat. Onunla olan iletişiminizde mümkün olduğunca dürüst olun ve ondan da olmasını isteyin.
33
33|78
06 Eylül’de oluşan dolunay, özel yaşantınızda birkaç gün sevdiğiniz insanla didişmeleri, alınganlıkları ve stresleri hayatınıza taşıyabilir. Kendinize dönük bir dönem içinde olduğunuzdan, karşı tarafın sizi baskıladığını, sıktığını veya üzerinize çok fazla geldiğini düşünebilirsiniz. Hayalkırıklıklarına açık olacaksınız, kendinizi olayların akışına bırakmalı çok fazla didiklememelisiniz. Bırakma enerjisi bu Dolunayda etkili olabilir.
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34
34|78
10 Eylül itibarıyla plan ve projelerinizi dillendirmek, geleceğinize yönelik oluşturduğunuz bütün bu planları anlatmak, daha fazla kendinizden bahsetmek, sosyal olmak, iletişiminizi arttırmak, önemli konuşmalar ve anlaşmalar içine girmek önem kazanıyor. Ağustos ayında yaşadığınız iletişim sıkıntılarınızı gözlemleyerek farkettiyseniz, şimdi Merkür’ün bu alanlarınıza yeniden dönmesiyle beraber artık düşüncelerinizi ve planlarınızı uygulayabilirsiniz sevgili Başaklar.
35
35|78
Ev alım, satım işlerinizi 13 eylül-15 eylül tarihlerinde yapmaya çalışın. Maddi kazançlarınız yüksek olabilir. 18 Eylül kendinizi ve geçmişte yapmış olduğunu hataları kabullenmek, kendinizle barışmak ve esnek olmak adına güzel bir tarih.
36
36|78
Aile hayatınızda fikirlerinizin ve adımlarınızın desteklenmediği fikri 14-25 Eylül’de ortaya çıkabilir. 20 Eylül’den sonra gezmek, dolaşmak, alışveriş yapmak, sosyalleşmek, insanlarla bir arada olmak isteyebilirsiniz. Ailevi konularda, özel hayatınızda yaşadığınız birtakım sıkıntı ve sorunları üzerinizden atmasını başaracaksınız sevgili Başaklar. Önemli bir yeniay içindesiniz. İlişkinizdeki yaşadığınız sorunlar size yeni kararlar aldırabilir.
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37
37|78
22 Eylül itibarıyla kimliğinizi parasal konularda ortaya koyacaksınız. Para anlamında kendinizi güvende hissetmek isteyeceksiniz. Bir yandan da para getirilerinizin, maddi varlıklarınızın üzerine daha fazla düşebilir, yatırımlarınızı gözden geçirebilir, kazançlarınızı oluşturacak durum ve koşulları daha fazla yakından takip edebilirsiniz. Finansla ilgili konular gündeminizde yer edecek.
38
38|78
24 Eylülde ortak parasal konularda bazı aldanmalara ve sıkıntılara açık olabilirsiniz. 28 Eylülde parasal konularda kısıtlanmalara gelemeyecek, başınıza buyruk davranacaksınız. 30 eylül ve sonrasında parasal işlerinizde daha rahat hareket edeceğiniz bir dönem başlıyor.
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39|78
TERAZİ BURCU
Eylül başında sosyal çevre alanlarınızda gerileyen Merkür, dostlarınızla aranızdaki iletişimi bozabilir, 03 Eylül de arkadaşlarınıza karşı dilinizin kemiği olsun. 05 Eylül’den sonra bu alanlarda rahatlayacak, dostlarınızla daha fazla vakit geçireceksiniz. 13-15-18 Eylül de sosyal çevrenizin size takdim edeceği ve karşınıza getireceği bir aşk ayaklarınızı yerden kesebilir.
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40
40|78
Eylül ayında çok önemli adımlardan kaçınmak yerinde olabilir sevgili Teraziler. Sosyal çevrelerde yaratıcılığınızı ve organize gücünüzü göstereceğiniz işler de yok değil. 13-15-18 Eylül’de ortaklı işlerinizde ve grupsal işlerde şanslı olacaksınız. İşlerinizde bilgelik ve disiplinle davranmanız takdirle karşılaşanacak.
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41|78
05 Eylül itibarıyla Marsın burç değiştirmesiyle beraber enerjinizde düşüşler görülebilir. Kendinizi zorlayıcı hareket ve tavırlardan uzak durun. Sağlığınıza çok dikkat edin. Ateşli ve enfeksiyonel hastalıklara yakalanma etkiniz yüksek olabilir. Sizinle uğraşan insanların varlığında artışlar görülebilir. Bu süreçte sevdiğiniz insanla anlaşmak kolay olmayabilir. Ortaklaşa işlerinizde arkanızdan çevrilecek işlere karşı uyanık olmalısınız.
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42|78
06 Eylül de oluşan Dolunay, iş ve hizmet alanlarınızdaki duygusal sorunları hayatınıza taşıyabilir. Bir işinizin sonucuyla karşılaşabilirsiniz. İş hayatınızdaki etkiler yanıltıcı ve karmaşık olabilir, bu dönemde kararsızlıklarınızla da uğraşacaksınız. Bu dönem içinde sağlığınıza çok dikkat etmeniz gerekecek. İsteksizliğiniz ve halsizliklerinizin neden olduğunu görmeye başlayacaksınız. Görünmeyen şeylerin ardındaki gerçekler açığa çıkacak, en azından rahatlayacaksınız. İş hayatınızdaki karmaşalar, kendi ruhsal halinize olumsuz yansıyabilir. Kendi içinizde sakin olmalı ve insanlara gereğinden fazla verdiğiniz değeri gözden geçirmelisiniz.
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43|78
10 Eylül ve sonrası 2 haftada geri plana çekilmek, olayları gözden geçirmek ve plan yapmak isteyeceksiniz. Bir yandan iletişimde kendinizi istediğiniz gibi ortaya koymak zor olabilir. Bu dönemde arkanızdan konuşan insanların varlığında artışlar olabilir, dedikodunuz yapılabilir. Bu yüzden de önemli sırlarınızı kimseyle paylaşmamaya özen gösterin.
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44|78
14-25 eylül tarihlerinde negatif bakış açısına dikkat edin. Yakın çevrenizde yaşayacağınız olaylar sizi test edebilir ve siz de desteklenmediğinizi düşünebilirsiniz. 20 Eylül’de oluşan Yeniay sizin kadersel alanınızda gerçekleşiyor. Yani önemli adımlarınız için desteklenmeyeceksiniz. Bu yüzden diğer burçların aksine önemli girişimlerden bu dönemde kaçınmalı, geri plandan yürüteceğiniz işlerinizin üzerine eğilmelisiniz.
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45|78
22 Eylül ve sonrasında ön plana geçmeye başlayabilirsiniz. Kendinize olan güveniniz artacak, sağlığınızda yaşadığınız sıkıntı ve problemleri geride bırakacak, daha sosyal olmak isteyeceksiniz. İş alanlarınızda 20-24-30 Eylül tarihlerinde dikkatli olun. Karmaşalar artabilir, bu dönemde karşınıza bir iş gelirse sonradan hayalkırıklıklarına açık olabilirsiniz.
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46|78
AKREP BURCU
Eylül ayında kariyer fırsatlarınız hala devam ediyor. İş alanlarınızda yaşadığınız iletişim sıkıntıları 05 Eylül’de düzeliyor. Girişken ve atik etkilerle yolunuzda ilerleyeceksiniz sevgili Akrepler. 05 Eylül’den sonra organizasyon ve grupsal işlerinize daha fazla enerjinizi harcamaya başlıyorsunuz. Uzun zamandır ihmal ettiğiniz dostlarınız ve arkadaş ortamlarınız içinde yer almaya başlayabilirsiniz.
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47|78
Titiz ve eleştirel yapınızla arkadaş ilişkilerinizi zorlamazsanız, herşey güzel olabilir. Yine bu tarihte arkadaş ortamlarınızda ve sosyal meclislerde bazı kandırılmalara karşı uyanık olun. Sevdiğiniz insanın arkadaşlarınız konusunda sizi yanıltmasına izin vermemeye çalışın. Sosyal ortamlarda bazı işlerinizde sorunlar oluşabilir.
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48|78
06 Eylül’deki dolunay, aşk hayatınızı etkiliyor. Sosyal çevrenizin etkili olduğu Eylül ayında aşk size çevrenizden ve tanıdıklarınızdan gelebilir. Çabuk kapılmalara açık olacaksınız. Aldanmalara, kandırılmalara da açık bir dönem. Özel ilişkilerinizde istek ve beklentilerinizin doğrultusunda seçiminizi yapın, hiç olmadık sulara yelken açmayın sevgili akrepler. Arkadaş ortamlarınızda duyacaklarınızı hemen yargılamaya kalkmayın, ani kararlardan kaçının.
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49
49|78
10 Eylülden sonra sosyal çevrenizi kullanacağınız, organizasyonlar içine dahil olacağınız bir döneme gireceksiniz. Davetler, organizasyonlar, aktiviteler içinde sözcü olabilirsiniz, kendinizi gösterebilirsiniz. Ağustos ayında bu alanlarda yaşadığınız iletişim sıkıntılarınızı gözlemleyerek farkettiyseniz, şimdi Merkür’ün bu alanlarınıza yeniden dönmesiyle beraber artık düşüncelerinizi ve planlarınızı uygulayabilirsiniz sevgili Akrepler.
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50|78
14-25 Eylül de sosyal çevrenizle yapacağınız işlerinizde sıkıntılar oluşabilir. Parasal konularda desteklenmediğinizi düşünebilir, bazı fikirlerinizin karşısında diğer insanları bulabilirsiniz. 20 Eylül’de gerçekleşen Yeniay, sosyal ortamlarınızı hareketlendirecek. Gruplarla yapılacak olan işler, organizasyonlar hızlanabilir. Bu alanlarda önemli adımlar atabilirsiniz ama beklentiniz çok büyük olmamalı. 22 eylül ve sonrasında kendi kabuğunuza çekilebilir, hayatı geri plandan değerlendirmek isteyebilirsiniz. Bu dönem bir plan yapma dönemi sevgili Akrepler. Planlarınızı oluşturmaya başlayın.
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51|78
Bir kez daha söylemek gerekirse eylül ayında kalbiniz çok çabuk aşk rüzgarına kapılabilir sevgili Akrepler. 20-24-30 Eylül tarihlerinde aşkta çabuk etkilenmeler, karmaşalar devrede olacak. 30 Eylül ve sonrasında durumları değerlendirmek için vaktinizi kullanmalısınız. Aklınıza gelen fikirleri bu dönemde kağıda dökmeli, hiçbir şey için acele etmemelisiniz.
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52|78
YAY BURCU
Eylül ayında artık işinize kanalize olacaksınız. Kariyerinizi şekillendirecek, kendinizi göstermek isteyeceksiniz. Bir yandan da yabancılarla yapılacak olan işleriniz ve ticari adımlarınız önem kazanıyor. 05 Eylül den sonra enerjinizi kariyerinize harcayacaksınız. Mücadelelerinizi iş hayatınıza aktaracak, işinizde mükemmeliyetçi davranışlar sergileyeceksiniz.
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53|78
Enerjinizi göz önünde olacağınız yerlerde, toplum önünde ve iş alanlarınızda gösterebilirsiniz. Yalnız iş yaptığınız alanlarda aşırı titiz ve eleştirel tavırlarınıza dikkat etmelisiniz. Yine bu tarihte Merkür düzeliyor. İletişiminizde rahatlamalar görülebilir. Yine de aile ortamlarınız, iş hayatınızda sizi yanıltabilir. Anne- baba ilişkilerinizde yanılgılar ve aldanmalar söz konusu olabilir.
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54|78
06 Eylül deki dolunay, ev ve aile alanlarınızda duygusal bazı hassas kararları tetikleyecek. Aile hayatınızda yanılgılara ve aldanmalara açık olacaksınız. Kariyer ve aile girişimlerinizde 05-20-24 Eylül de dikkatli olun. Yanlış yönlendirilmeler, karmaşalar oluşabilir.
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55|78
10 Eylül ve sonrasında kendinizi iletişimsel olarak kariyerinizde göstermeye başlayacaksınız. İşle ilgili konuşmalar, yazışmalar yine iş hayatınızla ilgili seyahatler öne çıkabilir. İşle ilgili konularda iletişiminiz hızla artacak ve geleceğe dönük planları formüle etmenin, uzun vadeli hedeflerinizi gözden geçirmenin bir şekilde yolunu bulacaksınız. Üstleriniz ve patronlarınızla konuşmak ve iletişim halinde olmak için de harekete geçebilirsiniz.
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Ağustos ayında bu alanlarda yaşadığınız iletişim sıkıntılarınızı gözlemleyerek farkettiyseniz, şimdi Merkür’ün bu alanlarınıza yeniden dönmesiyle beraber artık düşüncelerinizi ve planlarınızı uygulayabilirsiniz sevgili Yaylar. 13-15 Eylül’de sosyal çevrenizden güzel fırsatlar karşınıza gelebilir. Geleceğinizi ilgilendirecek önemli işlerinizde kalıcı adımlar atabilirsiniz.
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20 Eylül itibarıyla kariyerinizde ve işlerinizde önemli adımlar atabileceksiniz. Bu alanda oluşan Yeniayla beraber karşınıza fırsatlar gelebilir. Bu fırsatlarda amacınızı unutmayın, bazı olaylara gereğinden fazla anlam yüklememeye çalışın.
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22 Eylül’den sonra kendinizi sosyal çevrelerde ortaya koymaya başlayacaksınız. Sosyal ortamlar önem kazanacak ve bir şekilde yeni insanlar, yabancı insanlar üzerinde etki bırakmak isteyeceksiniz. Çevrenizdeki güçlü kişilerden destek alacağınız bir dönem. Dışa açılmalı, sosyal ilişkilerden daha fazla istifade etmelisiniz. Sosyal organizasyonlara dâhil olmak, gelecekle ilgili planlarınıza güzel destekler getirebilir.
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28 Eylül’de sosyal çevre ortamlarınızdaki hareketlilik, özel yaşantınızda bazı sorunlara neden olabilir. Kısıtlamalara gelemeyecek, sevdiğinizin tepkilerine kayıtsız kalamayacaksınız. Bu dönemde her iki taraf arasındaki dengeyi iyi sağlamaya çalışın. 30 Eylül’den sonraysa arkadaşlarınızla iletişiminiz hızlanabilir. Yaptıklarınızı ve yapacaklarınızı çevrenizle paylaşabilirsiniz.
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OĞLAK BURCU
Eylül başında önemli parasal işlere girmeyin, merkür bu alanlarınızda sorun yaratabilir. 05 Eylül’de düzelecek, ondan sonra harekete geçebilirsiniz. Eylül ayında dış dünyayla, yabancılarla yapılacak işleriniz için hazırsınız yalnız şartların net olmaması, gerçekçi olmayan koşullar 20-24-30 Eylülde girişimlerinizde ve adımlarınızda sizi yanıltabilir. Dış ortamlara ve koşullara bağlı işlerinizde beklenmedik sorunlara 14-25 Eylül tarihlerinde açıksınız.
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05 Eylül itibarıyla enerjinizi seyahat, eğitim konuları, yabancılarla yapılacak olan işlere, ticarete ve hukuki konulara kaydırıyorsunuz. Bu alanlarda önemli mücadeleler içine girebilir, bu alandaki işlerinizi halletmek için kolları sıvayabilirsiniz. Bu dönem kafanız huzursuz olabilir. Şüphe etmek ve bunun sonucunda eleştirel davranmak sizi zorlayabilir. Yine de gezmek, görmek ve eğlenmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyabilirsiniz.
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06 Eylül deki Dolunay, sizin yakın çevre, akraba ve kardeşler evinizde gerçekleşiyor. Bu süreçte yakın çevrenizde olup biten bütün olaylar daha fazla hayatınızın merkezine yerleşecek. Bir yandan dış çevrelerde gelişen olaylara, seyahat, eğitim konularına, yeni bir işin devreye girmesiyle beraber yakın çevrenizdeki konu ve olaylara odaklanmak durumunda kalmanız sizi yorabilir. Fikir alışverişlerinizde kolay etki altında kalmaya ve aldanmalara da hazırlıklı olun.
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20-24-30 Eylül her tür girişiminizde sizi yanıltabilir. 10 Eylül’den sonra her tür eğitim ve bilgi almaya yönelik aktivitelerle uğraşmak için uygun bir zamana gireceksiniz. Konuşma ve anlaşmalar hızlanabilir. Kariyerinizde ilerlemek için size yardımı dokunacak insanlarla olan bağlantılarınız artacak. Ağustos ayında bu alanlarda yaşadığınız iletişim sıkıntılarınızı gözlemleyerek farkettiyseniz, şimdi Merkür’ün bu alanlarınıza yeniden dönmesiyle beraber artık düşüncelerinizi ve planlarınızı uygulayabilirsiniz sevgili Oğlaklar.
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13-15 Eylül’de ortak parasal destekleriniz yüzünüzü güldürebilir, kariyerinizde ve iş alanlarınızda fırsatlarla karşılaşabilir ve istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz. 14-25 Eylül’de bazı engeller ve kritik sonuçlarla karşılaşmanız mümkün. İletişim kurmak, kendinizi göstermek kolay olmayabilir. 20 Eylülde oluşan yeniay, yabancılarla yapılacak olan işler, seyahat, eğitim, medya, ticaret ve hukuk alanlarınızda yeni girişimleri karşınız getirirken, düşüncelerinizdeki net olmayan durumlar, karmaşık etkiler sizi yanıltabilir.
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22 Eylül’den sonra işlerinizde başarı ve ilerleme elde edebileceğiniz günlere giriş yapıyorsunuz. Özellikle geçtiğimiz aylarda gösterdiğiniz performans ve çabanın ödüllerini alabilirsiniz. Başarı ve ödül kazanmamanız için hiçbir sebep yok çünkü her şeyin daha fazla görünür hale geldiğini göreceksiniz.
28 Eylül’de aile çekişmeleri, ev hayatınızdaki huzursuzluklar, kariyerinizdeki adımlar kısıtlanmalara gelemeyişiniz yüzünden iyice artabilir. İnatçılıkla hareket etmemeye çalışın. Abartıdan uzak durun.
30 Eylül’den sonra kariyer ve iş konularında dengeli, ölçülü ve istikrarlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz.
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KOVA BURCU
Eylül ayında ortak parasal konularda yanıltıcı etkileriniz devrede sevgili Kovalar. Para düzeninizi iyi oturtmalı, yatırımlarınız veya alacaklarınız varsa daha gerçekçi bir şekilde yolunuzda ilerlemelisiniz.
Eylül başında Merkür’ün evlilik ve ikili ilişkiler alanlarınıza kayarak gerilemesiyle birlikte güllük gülistanlık etkilere birkaç gün boyunca ara verebilirsiniz.
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05 Eylül e kadar sevdiğiniz insanı çok zorlamayın. Yalnış ifadelere, iletişime dikkat edin. Bir çuval inciri berbat etmeyin. 05 Eylül itibarıyla parasal konularda mücadelelerinizi artıracağınız ve aynı zamanda hiç beklenmedik parasal fırsatlar yakalayacağınız bir döneme gireceksiniz. Sevdiğiniz insanla ortak hareket etmek veya ortaklarınızla para hesabınızı oturtmak için harekete geçebilirsiniz. Tehlikeli yerlerden, uzak durmalı, keyfi ameliyat olacaksanız uygun bir döneme ertelemelisiniz.
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06 Eylül deki Dolunay zamanı maddi konular önem kazanacak. Elinize bir para geçebilir. Yalnız yatırımlarınız konusunda iyi bir tavsiyeye e ihtiyacınız olabilir. Aldatan durumlardan uzak durun. Bu dönem de sizi kandırmaya çalışan insanlar olacağını bilin. 05-20-24-30 Eylül tarihlerinde parasal olarak gözünüzü açık tutun. 10 Eylül itibarıyla parasal konularda daha fazla konuşma ve görüşmeleriniz hızlanabilir. Kafanız çözüme yönelik çalışacak. 16 Eylül de parasal konuşmalarda sinirli tavırlarınızı kontrol edin. Kafa karışıklıkları, net olmayan durumlar bu ay parasal işlerinizi etkileyecek.
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14-25 Eylül tarihlerinde olumsuz düşünmeye yatkınsınız. Beraber iş yaptığınız insanlarla yolunuzu ayırabilir ya da beklediğiniz nakit akışında zorlanmalar altında olabilirsiniz. 20 Eylül deki Yeniay da önemli kararlar almak isteyebilirsiniz ama maalesef gözden kaçıracağınız detaylar ileride sıkıntı yaratabilir sevgili Kovalar.
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22 Eylül itibarıyla seyahat, dış ticaret, eğitim konularının ya da ruhsal, yasal konuların gündeminizde önemli yer tutması söz konusu olacak. Bir şeyler öğrenme amaçlı seyahatler yapabilirsiniz. Hedeflerinizi bu süreçte geniş tutmalısınız. Özellikle sizi rahatlatacak konu ve olaylar içinde olmak, daha derin bilgiler öğrenmek, felsefe gibi konuşmaların hızlanması bu süreçte karşınıza çıkabilir.
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28 Eylül de fikirleriniz ve düşünceleriniz sınırlandırılmalara gelmeyebilir. Yakın çevrenizdeki değişimlerin, eğitim şansınızı etkilediğini görebilirsiniz. Bu dönemde daha sakin ve bilinçli bir şekilde ilerlemeye çalışın. 30 Eylül den sonra eğitiminize değer verecek, öğrenmekten keyif alacaksınız. Önemli iş görüşmeleri ve gelecek planlarınız devrede olabilir.
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BALIK BURCU
Eylül ayında özel yaşantınızda, evliliğinizde ve ilişkilerinizde yanılgılara, aldanmalara ve kandırılmalara dikkat edin. 05 Eylül de önemli bir karar alacaksınız. Ya ilişkinizdeki sizi kandıran durumları farkedeceksiniz ya da yanıldığınızı anlayacaksınız. Belki de karşı tarafı gözünüzde fazlaca büyütebilir ve kendinizi hiç olmayacak bir aşk içinde bulabilirsiniz. Bu ay boyunca bu etkiler hep devrede sevgili Balıklar. 05-20-24-30 Eylül tarihlerinde kendinizi kandırmadan, gerçeklikten uzaklaşmadan aşkınızı veya ilişkinizi yaşayın.
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Eylül başında iş alanlarınızdaki iletişime dikkat edin. Görüşmelerinizde sinirli ve agresif bir tutum sergilemeyin. 05 Eylül de merkür ün düzelmesiyle beraber kararlarınızı uygulamak için harekete geçebilirsiniz. Yine bu tarihten sonra evlilik ve ikili ilişkiler alanınızda mücadeleleriniz artmaya başlayacak. Enerjinizi ilişkilerinizde ortaya koymaya başlayacaksınız. Sevdiğiniz insanla bu dönem içerisinde tartışmalara girmeden ilerlemeye çalışın, birbirinizi fazlaca eleştirmeniz mümkün olabilir.
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06 Eylül’de meydana gelecek olan dolunay sizin hayat evinizde gerçekleşiyor. Aldığınız kararlarda bu birkaç gün ekstra hassas olabilir, alınganlığınızı gereksiz yere ilişkinize yansıtabilirsiniz. İlişkilerinizdeki değişimler, bu birkaç gün sizin kendi hayatınızı derinden etkileyecek. Özel hayatınızda önemli kararlarınızı devreye sokabilirsiniz.
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10 Eylül itibarıyla özel hayatınız, ikili ilişkileriniz ve ortaklı işler alanınızda daha fazla konuşmalarınızı artabilir. Bir yandan da ortaklı işlerinizde toplantılar ve görüşmeler içinde olabilirsiniz. Sevdiğiniz insanla aranızda sıkıntı ve problemler varsa bütün bunları konuşacağınız ve halledeceğiniz bir süreç olacak. Aynı zamanda danışmanlık almak istediğiniz konular varsa bunları etkin bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Ağustos ayında bu alanlarda yaşadığınız iletişim sıkıntılarınızı gözlemleyerek farkettiyseniz, şimdi Merkür’ün bu alanlarınıza yeniden dönmesiyle beraber artık düşüncelerinizi ve planlarınızı uygulayabilirsiniz sevgili Balıklar.
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14-25 Eylül’de ortaklaşa işlerinizde partnerinizin, ortağınızın sorumluluğu üstlenmediğini görebilirsiniz. Böyle bir durumda karşı tarafa ne hissettiğinizden bahsedin, konuşun, duygularınızı paylaşın. 20 eylüldeki Yeniay ilişki adımlarınızı ve kararlarınızı hızlandırabilir. Bu kararları alırken kafanızın netliğinden emin olun. Aynı durum ortaklaşa işleriniz veya taşınma kararlarınız için de geçerli.
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22 Eylül itibarıyla artık ortaklaşa parasal konularda kendinizi göstermeye başlıyorsunuz. Hayatınızı değiştirecek bir insan devreye girebilir ve bu insandan tavsiyeler alabilirsiniz. Yine parasal durumunuzla ilgili önemli gelişmeler altındasınız. Borç, alacak, verecek, tahsilat gibi işleriniz, vergiyle ilgili konular özellikle ay sonuna kadar daha fazla gündeminizi meşgul edebilir. 28 eylülden sonra kafanız bu konularda daha hızlı çalışabilir.
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28 Eylül de parasal konularda dengenizi iyi koruyun. Düşünmeden harcanacak paralar sizi zorlayabilir. Yine parasal konularda olaylara çabuk tepki verebilirsiniz. 30 Eylül’den sonra ortak parasal konularda çözüm üretebilir, kafanızı daha etkin bir şekilde bu alanlarda çalıştırabilirsiniz.
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